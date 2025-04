Nyakunkon a négynapos hosszú hétvége, így lesznek nyitva a boltok

Május 1-je idén csütörtökre esik, ezért a péntek, május 2-a is pihenőnap lesz, így egy négynapos hosszú hétvége vár az országra. A munka ünnepe Magyarországon hagyományosan munkaszüneti nap, ami nemcsak a közlekedésre és a programokra van hatással, hanem a boltok nyitvatartására is.

Május 1-jén, csütörtökön szinte az összes nagyobb üzletlánc bezárja kapuit – írja a Femina. A nagyobb áruházláncok közül csütörtökön, azaz május 1-jén szinte minden üzlet zárva tart. Az Aldi, a Lidl, a Penny, az Auchan, a Tesco, valamint a CBA és a Príma üzletei egyaránt bezárnak ezen a napon.

A SPAR és az INTERSPAR boltjai is zárva lesznek, bár néhány kivétel akad: az OMV töltőállomásokon található SPAR Express, a DESPAR, valamint egyes SPAR partner és SPAR market üzletek nyitva lehetnek attól függően, hogy hol helyezkednek el, és kik üzemeltetik őket.

A hosszú hétvége további napjain az üzletek már a megszokott rend szerint működnek.

Aki mégis vásárolna május 1-jén, annak a kisebb üzletek jelenthetnek megoldást. A törvény szerint nyitva tarthatnak az olyan boltok, ahol a tulajdonos vagy annak családtagja áll a pult mögött, idetartoznak például egyes trafikok, virágboltok, édességboltok, valamint a benzinkutaknál működő kisboltok. Emellett a vendéglátóhelyek és az újságárusok is kinyithatnak. Az online rendelők közül a Foodora Market és a Wolt Market is szállít ezen a napon.

A gyógyszertárak közül május 1-jén kizárólag a 0–24 órás, valamint az ügyeleti rendben működő patikák lesznek nyitva. Érdemes előre tájékozódni a helyi ügyeletes gyógyszertárról, ha szükség lehet gyógyszerre vagy egészségügyi termékre.

Aki a határ közelében él, az a szomszédos országok boltjaiban is gondolkodhat, például Ausztriában és Szlovákiában. Fontos tudni, hogy Ausztriában május 1-je szintén munkaszüneti nap, így ott is zárva lesznek az üzletek. Szlovákiában azonban május elseje munkaszüneti nap ugyan, de egyes bevásárlóközpontok és kisebb boltok ilyenkor is nyitva lehetnek – különösen a határ menti településeken.