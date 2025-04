Kijött az Oscar-díjas Nemes Jeles László új filmjének előzetese

Megjelent Nemes Jeles László új filmjének előzetese. Az Árva című alkotás az Oscar-díjas rendező családtörténetét veszi alapul, cselekménye 1957-ben Magyarországon játszódik, és a 12 éves Andorról szól, aki anyjával él, és egyszer csak feltűnik egy férfi, aki a kisfiú apjának adja ki magát.

A projekt Facebook-oldalán most közzétett előzetesben azt láthatjuk, ahogy Budapest a forradalom utáni első május elsejére készülődik. A videó végén azt is megtudhatjuk, hogy az alkotást 2025. október 23-án tervezik bemutatni a mozikban.

Nemes Jeles Lászlóval korábbi sikerfilmjéből, a Saul fiából többen a most készülő produkció elkészítésében is részt vesznek, köztük Clara Royer forgatókönyvíró és Erdély Mátyás operatőr. A 2015-ben bemutatott alkotás sorra zsebelte be a legrangosabb díjakat. Többek között legjobb nemzetközi film kategóriában nyert Oscart, elhozta a cannes-i nagydíjat, a Golden Globe-ot, valamint a Magyar Filmkritikusok Díját.