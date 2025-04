Hidvéghi Balázs: Aki ma Ukrajnára igent mond, az az uniós pénzekre mond nemet

Az ukrán uniós csatlakozást a kormány kizárólag nemzeti szempontból, a magyar nemzeti érdek szempontján keresztül nézi – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Aki ma Ukrajnára igent mond, az az uniós pénzekre mond nemet, mert minden pénz Ukrajnába menne, ha felvennék az EU-ba

– fogalmazott Hidvéghi Balázs. Hozzátette: „Itt nincs értelme és nincs helye az érzelmeskedésnek, nem szabad összekeverni ezt a kérdést az együttérzéssel, amit érzünk a szenvedő ukrán nép iránt, nem szabad összekeverni a szimpátiával vagy azzal, hogy a háború különböző kérdéseiről mit gondolunk.”

Leszögezte, a csatlakozás lehet, hogy bizonyos üzleti csoportoknak kedvezne, lehet, hogy bizonyos köröknek érdekében áll, de bizonyosan nem áll érdekében a magyar és a közép-európai embereknek.

Véleménynyilvánító szavazást indít Ukrajna EU-csatlakozásáról

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök még március elején jelentette be a véleménynyilvánító népszavazást, amely egyetlen kérdésből áll. A referendum politikai jelentőségéről itt írtunk. Ugyanekkor a Medián készített felmérést arról, hogy a magyar emberek 56 százaléka ellenzi, míg 39 százaléka támogatja északkeleti szomszédunk uniós tagságát. A szavazólapokat áprilisban kezdték el nyomtatni, majd postázni.

A kormányfő a közösségi oldalán jelentette be, hogy szavazott az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító népszavazáson. A képek tanulsága alapján a „nem” mellett tette le a voksát. Március közepén Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke úgy nyilatkozott a kérdésben, hogy az ukrán állam „semmilyen tekintetben” sem felel meg az uniós csatlakozási kritériumoknak, majd hozzátette: „Egy háborúban álló országról van szó, tehát senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez most egy releváns kérdés.” Az ellenzéki szervezet a Nemzet Hangja elnevezésű kérdőívén bónuszkérdésként szerepelt Ukrajna csatlakozása, amire a résztvevők 58 százaléka szavazott igennel.

A Fidesz politikusai azt állítják, hogy kilopkodták a postaládákból a Voks 2025 szavazólapokat

Mint írtuk, egyre több postaládából lopták el az ellenzéki aktivisták a Voks 2025 szavazólapokat tartalmazó leveleket – írja Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője a Facebook-oldalán.



A korábbi híradós elmondta, hogy volt olyan is, aki a begyűjtött szavazólapokat még a közösségi médiában is megosztotta fotókkal. Hozzátette azt is, hogy legutóbb 2022-ben, Erdélyben, a külhoni magyaroknak kiküldött országgyűlési szavazólapokat vették ki a postaládákból, többet meg is gyújtottak. „Úgy tűnik, ismét bevetik a módszert, ezúttal a Voks 2025 leveleket szedik ki a hazai postaládákból. Hát persze, meg akarják akadályozni, hogy a magyar emberek elmondják a véleményüket” – írta.