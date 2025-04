Vitézy Dávid furcsa szóval küldte meg Lázár Jánost

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője egy háttérbeszélgetésen osztotta meg elképzeléseit a főváros közlekedési, városfejlesztési és egyéb aktuális ügyeiről a Fővárosi Közgyűlés előtti napon. Az eseményen részletesen beszámolt az Erzsébetvárosban tervezett forgalomcsillapítási intézkedésekről, a villamos- és HÉV-fejlesztési tervekről, valamint a fővárosi cégvezetői pályázatok helyzetéről, és kitért a BKK áremelésére is.

Erzsébetváros forgalomcsillapítása: júniustól változik a közlekedési rend

Az egyik legfontosabb bejelentés az Erzsébetváros forgalomcsillapításáról szóló terv, amely Vitézy Dávid korábbi javaslatán alapul. A frakcióvezető egy friss Medián-kutatásra hivatkozva részletesen ismertette a budapesti és VII. kerületi közlekedési szokásokat.

Látszik az, amit mondtunk és tudunk is, hogy Budapesten a lakosság 39 százaléka használ csak autót elsődlegesen. De ha megnézzük, a VII. kerületben ez az arány sokkal alacsonyabb, 21 százalék

– mondta Vitézy Dávid, aki szerint ez alátámasztja a forgalomcsillapítással kapcsolatos terveiket

Ez nem azt jelenti, hogy nem kell arra a 21 százalékra figyelni, nem kell lakossági parkolóhelyek számát növelni

– tette hozzá.

A kutatás rámutat arra is, hogy a VII. kerületben a lakosok többsége a közösségi közlekedési módokat részesíti előnyben, így a busz, a villamos, de még a gyaloglás is kedveltebb a helyiek körében az autóval szemben.

Vitézy Dávid kiemelte a sétálóutcák támogatottságát is: „Alapvetően a sétálóövezetek Budapesten is többséget kaptak, tehát 50:43 arányban támogatja őket a budapesti lakosság. A VII. kerületben pedig 60 százalékos a sétálóutcák bővítésének támogatottsága.”

A konkrét tervek szerint a Madách tér árkádok utáni részét, a Dob utca egy szakaszát, valamint a Kazinczy utca bizonyos részeit gyalogos övezetté alakítanák. A változás része az is, amit a kerület kért, hogy a Csányi utcából sétálóutca lesz a Klauzál téri piac környékén.

A terrorizmusvédelmi szempont is megjelenik egyébként az ügyben, az ortodox zsidó közösségek kérték azt, hogy ne lehessen autóval menni az épületeik elé

– árulta el Vitézy Dávid.

Az új forgalmi rend június 21-től indul, és körülbelül két hónap után, augusztus végén értékelik, majd szeptembertől eldöntik, mi maradjon meg belőle, és mi nem.

Tehát a tapasztalatok be lesznek építve, semmi nem végleges, ugyanis egyelőre táblákkal, esetleg növényekkel zárjuk csak le a területeket, a teljes átalakítások csak az értékelés után kezdődnek

– fogalmazott a frakcióvezető.

Vitézy Dávid megjegyezte, hogy ezzel párhuzamosan zajlik a trolibuszok „felszabadítása” is.

„A Dohány utcában ma befejezték a munkákat, így a trolik már nem akadnak el, május elején, a májusi hosszú hétvége után pedig kezdődik a munka a Nefelejcs utcában, ahol a 45 fokos parkolásból szintén párhuzamos lesz, hogy a 78-as troli se akadjon el, aztán jön a Wesselényi utca” – fejtette ki.

Villamosfejlesztési tervek a pesti oldalon

Vitézy Dávid részletesen beszámolt a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos fejlesztésének terveiről is.

Létre szeretnénk hozni a pesti fonódót a budai mintájára. Karácsony Gergely ugyan ezt többször megígérte, de nem történt semmi, néhány Facebook-poszton túl

– jegyezte meg Vitézy Dávid.

A tervek szerint a 14-es villamos vonala Deák téren kapcsolódna össze a 47-es és 49-es villamosokkal, de ez a fejlesztés összefügg a rákosrendezői beruházással is.

„Ha Rákosrendező megépül úgy, ahogy szeretnék, akkor onnan is indítható mondjuk a 69-es, ami a 14-es vonalán szintén végigmenne a Deák térig. Ezzel teljesen új villamosműködés jön létre” – magyarázta a frakcióvezető.

Az új vonal tervezésének megkezdéséről szerdán dönthet a fővárosi közgyűlés.

Vitézy Dávid szerint Lázár János és Karácsony Gergely is ugyanazzal támadja

A villamosfejlesztési beruházáskat uniós forrásból, az IKOP+-ból valósítanák meg, amelyből jelenleg Vitézy Dávid szerint egy forintja sincs a fővárosnak, ugyanis az elmúlt három évben a kormány semmit nem költött ebből se Budapesten, se vidéken. Ezeket a pénzeket azonban el kell költeni 2029-ig, így Vitézy Dávid arra számít, hogy a ciklus végéhez közeledve a kormány megpróbálja felhasználni az uniós forrásokat, akkor pedig azok a fejlesztések lesznek előnyben, amelyeknek már van kész terve, ezért „rohan előre” Vitézy Dávid.

„Azért kell most elindítanunk a tervezéseket, mert simán kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy akinek vannak 2026-ban kész tervei, akkor – akármilyen kormány van – azt mondják, hogy inkább csináljuk, minthogy visszafizessék az EU-nak. Nekünk lesznek kész terveink és ezeket be is tudjuk fejezni 2029-ig. Még legalább öt ilyen tervet kellene csinálni, csak most nincs rá pénz” – magyarázta el.

Ezzel kapcsolatban a frakcióvezető megjegyezte, hogy sokszor szokták támadni, amiatt, hogy olyan dolgokra is készül tervezet, amelyre még nincs forrás.

Lázár János is mindig ezzel b*szogat, Karácsony Gergely is azzal támadott a kampány során, hogy mi milliárdokat költöttünk látványtervekre, de a holnapi közgyűlésen is két olyan napirendi pont lesz – a Szegedi úti felüljárót és a budai fonódót érintőek –, amikről csak amiatt tudunk szavazni, mert azt mi anno megcsináltuk

– fogalmazott Vitézy Dávid.

„Ha ez velem szemben a fő vád, akkor nyugodtan lehet mondani” – tette hozzá Vitézy Dávid, aki szerint a HÉV-fejlesztésnek is csak azért van bármennyi esélye, mert vannak kész építési engedélyes tervek.

A Podmaniczky Mozgalom előterjesztései

A háttérbeszélgetésen Vitézy Dávid ismertette a Podmaniczky Mozgalom egyéb előterjesztéseit is. Ezek között szerepel a Vásárcsarnok megújítása, amely Vitézy szerint „kezdi elveszteni a sármját”, pedig „a két kezét összetenné bármelyik európai főváros” egy ilyen létesítményért.

A mozgalom javasolja az utasvárók bővítését is, mivel jelenleg mintegy 1100 utasváró van a városban, és legalább 300-zal kellene növelni a számukat olyan forgalmas helyeken, mint „a Déli pályaudvar, Újpest-központ, vagy az Andrássy út – Bajcsy kereszteződése”.

Vitézy Dávid kritikát fogalmazott meg a Mohu (Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.) felé is, mivel a vállalat későbbre helyezte a kukásautók menetrendjét, ami a reggeli csúcsforgalomban okoz fennakadásokat.

Fővárosi ingatlanfejlesztési stratégia

A beszélgetés során szó esett a kelenföldi kollégium területére tervezett beruházásról is, amellyel a főváros új lakáspolitikai modellt kíván bevezetni.

Úgy adtak el ingatlanokat, hogy nem kötnek olyan szerződéseket, amelyek kötelezik a beruházásokat a lakhatási válság enyhítésére

– bírálta a korábbi gyakorlatot Vitézy Dávid.

Az új rendszert a kelenföldi kollégium eladásával mutatta be a frakcióvezető, ahová szerinte több mint ezerlakásos épületet lehetne felhúzni. A leendő beruházó felé az lesz az elvárás, hogy a lakások 15 százalékát (vagyis ezer lakásnál 150 lakást) a piaci ár 80 százalékáért adjon bérbe a budapesti laksáügynökségnek, akik ezt bérbe tudják adni a rászorulóknak.

A terveket először be kell adni minőségi ellenőrzésre. Aztán lesz egy építészeti urbanisztikai kontroll, hogy mi épülhet ott. És akik ezen átmennek, azok utána licitálnak, hogy hány lakást adnak vissza a lakásügynökségnek a piaci ár alatt. Aki 150-nél többet vállal, az nyer. Lehet, hogy 152 lakással meg lehet nyerni a licitet, de lehet, hogy valaki 250 lakást ajánl fel, attól függ, mekkora lesz a piaci verseny

– részletezte.

Rákosrendező fejlesztése

„Júniusban kiírják az urbanisztikai tervpályázatot Rákosrendezőre” – jelentette be.

A birtokbavétel érdekében egyeztetések zajlanak a Budapesti Közművek és a MÁV között, és bár a folyamat lassan halad, a nyári hónapokban megtörténhet a birtokbavétel.

„Amint ez megtörténik, akkor elkezdjük ezt lezárni, kamerázzuk, és a fővárosi rendészeti hatóság járőrei is megjelennek, mert a MÁV ma nem védi ezt a területet” – mondta Vitézy Dávid.

Az urbanisztikai tervpályázat 2026-ig lezárul.

Cégvezetői pályázatok helyzete

A háttérbeszélgetésen részletesen szó esett a fővárosi cégvezetői pályázatok helyzetéről is. Vitézy Dávid elmondta, az öt cégből háromban – a gyógyfürdő, a vagyonkezelő és a közművek esetében – találtak elegendő számú megfelelő pályázatot, amelyeket érdemes meghallgatásra behívni.

„Az a tegnapi állás, hogy az öt cégből három esetében talált annyi megfelelő jelöltet a bizottság, akit egyáltalán meghívni, meghallgatásra behívni érdemes. Ez három-öt cégig változó szám. Ez nem azt jelenti, hogy jók lesznek, de állásinterjúkra behívjuk őket, erre alkalmasak” – fogalmazott Vitézy Dávid.

A BKK és a BKV esetében viszont nem volt három alkalmas jelölt, ezért új jelentkezési kört javasolnak.

„A szabály, amit a bizottság elfogadott korábban, az az, hogy három a határ. Ha három alkalmas sincs, akkor azt javasoljuk a főpolgármesternek, hogy indítsa újra a pályáztatást” – mondta a frakcióvezető, aki megjegyezte, természetesen Karácsony Gergely dönthet úgy, hogy nem hosszabbítja meg a pályázatot. A már jelentkezett és továbbjutott pályázóknak nem kell újra pályázniuk.

Vitézy Dávd reagált azokra a vádakra is, melyek szerint a jelenlegi városvezetés „Gyurcsány embereit” akarja pozícióban tartani.

Nehéz annál többet tenni, mint amit én teszek azért, hogy Gyurcsány emberei ne legyenek kifizetőhelyekben a fővárosnál

– jelentette ki.

Hozzátette, természetesen a cégvezetői pályázatokra bárki nevezhetett, de az nem azt jelenti, hogy bárkit be is hívnak meghallgatásra.

Bármilyen hülye pályázhat, de nyilván a büntetőeljárásokban érintett és különböző kétes előéletű figurákat nem fog még csak meghallgatni sem a bizottság. Nem ment el az eszünk

– fogalmazott a frakcióvezető.

Vitézy Dávid szerint fontos észben tartani, hogy nagyon különleges helyzetben szeretnének cégvezetőket választani, ami miatt lehetséges, hogy bizonyos pozíciókban ugyanazok az emberek maradnak, akik eddig voltak. A frakcióvezető szerint „bárki, aki újként kerül valamelyik cég élére azt lőni fogják egyszerre jobbról-balról”, és ez egy kampány előszobájában különösen kényes helyzet.

Hosszabb metróüzem és magasabb jegyárak

A háttérbeszélgetés végén Vitézy Dávid bejelentette, hogy hosszabb lesz a metrók üzemideje, vagyis az utolsó metrók éjfél körül hagyják el a belvárost, sőt hétvégente még tovább maradnak majd üzemben, ugyanis egészen éjjel 1 óráig járnak a metrók. Hozzátette, ez nemcsak pontszerű beavatkozás, hanem az utolsó csatlakozó buszok is később indulnak 20-30 perccel.

Az intézkedés június 1-jétől lép életbe, és a fedezetét a vonaljegy árának 500 forintra emelése biztosítja. A következő lépés az éjszakai buszhálózat átalakítása lesz, amelyet év végéig szeretnének bevezetni.

A frakcióvezető szerint több nappali buszhálózat átalakításán is dolgoznak, hogy tovább javítsák a főváros közlekedési helyzetét.

(Borítókép: Vitézy Dávid 2025. február 7-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)