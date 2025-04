Hetek óta nem működik a szülői KRÉTA egyes mobiltelefonokon

Az Eduline több szülőtől kapott megkeresést az elmúlt három hétben, mely szerint nem működik a szülői KRÉTA iOS rendszerű telefonkészülékeken. A hibával kapcsolatban a rendszer a következő tájékoztatást küldte a szülőknek:

A KRÉTA Szülőknek IOS alkalmazás legújabb verziójának közzétételét az Apple jóváhagyási folyamata – számunkra is tisztázatlan okokból – több mint 10 napja késlelteti. A KRÉTA Tanulóknak iPhone alkalmazás valamint az Androidos szülői és tanulói alkalmazások – az esetlegesen szükséges frissítések letöltése után - továbbra is zavartalanul használhatók. Az iOS KRÉTA Szülőknek alkalmazás frissítésének megjelenéséig javasoljuk a web-es felület használatát az iPhone eszközzel rendelkező felhasználóinknak.

Emiatt szerdán több telefonszámon is megpróbálták elérni a rendszer ügyfélszolgálatát, amelytől azt szerették volna megkérdezni, hogy mikor várható az alkalmazás helyreállása, valamint mit tud tenni az a szülő, aki nem rendelkezik asztali számítógéppel vagy laptoppal. Az ügyfélszolgálat azonban nem válaszolt a megkeresésre, csak ugyanazt az e-mailt küldte el, amelyet a szülőknek is.

Hétfőn emiatt az Oktatási Hivataltól is érdeklődtek, mely tájékoztatásul annyit közölt, hogy a KRÉTA rendszert nem az OH működteti, ezért a feltett kérdésben nem illetékes. Ugyanakkor a rendszer az állammal kötött szerződést, ezért az állami iskolákban alkalmazzák, így a Belügyminisztériumhoz is érkezett megkeresés, azonban még nem válaszoltak.