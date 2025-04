Olyan döntések születhetnek a fővárosban, amelyek a közlekedést és a lakhatást is meghatározzák

Szerdán újra ülésezik a Fővárosi Közgyűlés. A képviselők többek között a lakhatási kérdésekről, a panelprogramról, Belső-Erzsébetváros forgalmi rendjéről és egy etikai kódexről is vitázhatnak. Az Index 9 órától percről percre tudósít a fejleményekről.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a közgyűlési hetet megelőző, április 23-án újságíróknak tartott háttérbeszélgetésen beszámolt néhány hangsúlyosabb előterjesztésről. Ennek megfelelően Karácsony Gergely aláírásával meg is jelent a napirenden a „Javaslat a magántőkének a Fővárosi Önkormányzat bérlakásprogramjába való bevonására” című dokumentum. A koncepcióban öt területet választottak ki, amely felmerülhet a pilotprojekt helyszíneként. Több verzióban is gondolkodnak, köztük a telekért tartós bérlet vagy a telekért lakástulajdon konstrukcióval.

Az egyik érintett terület a Budapest XI. kerület Budaörsi út mentén, a Rimaszombati út és a Koszorúslány utca között elhelyezkedő telek, itt a telekért tartós bérlet koncepcióba vágnak bele. Meghirdetik a területet azzal a kikötéssel, hogy az főként lakhatási funkcióval bírhat, az ár fix, a licitversenyt abban várják, hogy mekkora lesz a tartós bérletű lakások száma.

A lakásokat tíz évig a fővárosnak lenne lehetősége bérelni, a piaci árnál alacsonyabb szinten.

Az ingatlanokat a lakásügynökségen keresztül biztosítanák a fővárosi közszolgáltatásban dolgozóknak. A Rimaszombati úti területen minimum százötven lakásról szól a terv.

Kiss Ambrus aláhúzta, kipróbálják, hogyan reagál a piac erre a konstrukcióra. A projekt olyan értelemben összefügg Rákosrendezővel is, hogy többféle finanszírozási modell tesztelésével szeretnének ráfordulni a beruházásra.

Panelprogram indulhat

Szintén napirendre került a háttérbeszélgetésen részletezett, Budapesti Zöld Panelprogram névre keresztelt projekt is. Ha a közgyűlés jóváhagyja, kiírnak egy pályázatot, amelyre olyan társasházak jelentkezését várják, amelyek legalább tíz lakással rendelkeznek, 1990 előtt épültek panel- vagy más iparosított technikával, és a lakások legalább 70 százaléka magántulajdonban van.

A felújítás mellett bejárati akadálymentesítésre is lehetne pályázni.

A pályázatot azokban a kerületekben írnák ki, ahol a kerületi önkormányzat pénzügyileg is hozzájárul ahhoz. A Fővárosi Önkormányzat a felújításhoz szükséges összeg 15 százalékát biztosítaná vissza nem térítendő formában, a kerületi önkormányzat is hozzáadna 15 százalékot, 60 százalékos kedvezményes banki hitel, valamint 10 százalék önerő mellett. A főváros 2,5 milliárd forintot szánna a projektre, ezt egészítené ki a kerületek 2,5 milliárdja, összesen körülbelül 14 milliárd forintot mozgatna meg a program. Kiss Ambrus leszögezte, hogy ezzel elenyésző számú társasházat tudnának felújítani, de utat mutathatna a projekt.

Napirenden az etikai kódex, Belső-Erzsébetváros, és a cégvezetők is

A Fővárosi Közgyűlés tárgyalja Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjének közös előterjesztését is, amely Belső-Erzsébetvárosban gyalogosbarát forgalmi rend bevezetésére tesz javaslatot. A tervek szerint több utcában teljesen megszűnne a gépjárműforgalom, míg máshol csak az ott lakók és a célforgalom hajthatna be. A parkolóhelyek száma is csökkenne, helyüket zöldfelületek, mobil utcabútorok vennék át. A további részletekről itt írtunk.

A Fidesz fővárosi frakciója Szentkirályi Alexandra vezetésével etikai kódex elfogadására tett javaslatot. Az indoklásban úgy fogalmaztak, hogy „Kollár Kinga, a Tisza Párt fővárosi közgyűlési képviselője a közelmúltban példátlan felszólalásra ragadtatta magát az Európai Parlament egy bizottságában. Nyíltan és szemérmetlenül állt ki a Magyarországnak és Budapestnek járó uniós források felfüggesztése mellett, rendkívül hatékony intézkedésnek nevezve a magyaroknak járó források visszatartását. Ugyanebben a felszólalásában a képviselő pozitívan tekint a forráskiesés miatt elmaradó egészségügyi fejlesztésekre és a közszolgáltatások akadályoztatására, amit a Tisza Párt számára bizakodással teli jelenségnek gondol.”

A fővárosi Fidesz ezért szükségesnek tartja, „egy a fővárosi közgyűlés tagjaira vonatkozó és a képviselőkre kötelező érvényű szabályzat megalkotását, mely deklarálja a rájuk vonatkozó normákat, és a fővárosi közgyűlés tagjaira nézve erkölcsi/etikai szabályokat fogalmaz meg. A szabályzatban mint etikai kódexben rögzíteni szükséges a képviselőkre vonatkozó hivatali munkavégzésre, egyéb testületekben betöltött képviseletre és közéleti szereplések alkalmával elvárható magatartási szabályokat, a budapestiek érdekeinek elsődleges képviselete érdekében.”

Fideszes képviselők egy rendkívül sok vitát kiváltó és továbbra is lezáratlan ügyben szintén készültek javaslattal. Szepesfalvy Anna, Radics Béla és Gulyás Gergely Kristóf úgy látja, hogy a 2025. február közepén kiírt öt nagy fővárosi gazdasági társaság vezetői pályázata „nem alkalmas az átláthatóság mint az egyik legfőbb követelmény alátámasztására.

A pályázati eljárás sem a nyilvánosság sem a transzparencia elvének nem felel meg”, ezért egy új pályázat kidolgozására és kiírására tesznek javaslatot.

Vitézy Dávidék is több előterjesztéssel készültek a közgyűlésre, az egyik a Nagyvásárcsarnokot érinti, amelyben többek között hangsúlyozzák: „Itt az ideje, hogy a Nagyvásárcsarnok áldatlan állapotait megszüntessük, és hatékony lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy a termékkínálat, szolgáltatási portfólió, arculati-márkázási átalakítás révén minőségi változást érjünk el, amely egyszerre szolgálja a helyi közönséget, az ide látogató turistákat, és nem rontja, hanem építi Budapest, és általa Magyarország megítélését a világban.”

Szilágyi Anna és Vitézy Dávid arra tett javaslatot, hogy első lépésben készüljön egy átfogó helyzetelemzés a Nagyvásárcsarnok jelenlegi működéséről, majd második lépésben ez alapján álljon össze egy turisztikai helyzetértékelés és egy intézkedési terv, mely a fenti problémák kezelésének irányait meghatározza.

Az már az előző heti háttérbeszélgetésen kiderült, hogy a városvezetés kezdeményezi a Budapest Brand megszüntetését. A javaslat megjelent hivatalos előterjesztés formájában is, amelyben a társaság végelszámolását rendelik el.

(Borítókép: A Fővárosi Közgyűlés 2025. január 29-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)