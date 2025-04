A Fővárosi Közgyűlés tárgyalta Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjének közös előterjesztését is, amely Belső-Erzsébetvárosban gyalogosbarát forgalmi rend bevezetésére tesz javaslatot. A tervek szerint több utcában teljesen megszűnne a gépjárműforgalom, míg máshol csak az ott lakók és a célforgalom hajthatna be. A parkolóhelyek száma is csökkenne, helyüket zöldfelületek, mobil utcabútorok vennék át. A további részletekről itt írtunk.

A napirendi pont idején a gyalogosokért demonstráltak néhányan a teremben. Vitézy Dávid az ülésen hangsúlyozta, két hónapos tesztidőszak lesz, ami után lehet értékelni, hogy jól működött-e az átalakítás.

A javaslat vitájában Niedermüller Péter kerületi polgármester is felszólalt. Kifejtette, hogy a korábban hozott hasonló intézkedéseket a lapokban Niedermüller-labirintusként emlegették, valamint ő megkapta az autósüldöző jelzőt, de most már mindenki érti, hogy élhetőbb lett a kerület. A polgármester örül a kompromisszumos javaslatnak, mert erre úgy tekint, mint az eddigi intézkedéseik továbbfejlesztésére.

Adatlapon, forgalomszámlálás után szeretnének végső forgalmi rendet kialakítani.

Niedermüller Péter a belső-erzsébetvárosi közlekedési kérdéseken túl kitért arra is, téves döntésnek tartja, hogy a kerületi polgármesterek már nincsenek jelen a Fővárosi Közgyűlésben, „önöket ilyen formában nem választotta meg senki”. A polgármester azt kérte, hogy a kerületi polgármestereket tekintsék partnereiknek, „ne tekintsenek minket alattvalóknak vagy végrehajtóknak”.

„Folyamatosan hazudik” – kommentálta valaki a közönség soraiból Niedermüller Péter beszédét.