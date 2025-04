A Főjegyzői iroda által beterjesztett, átlátható működésről szóló rendeletről Karácsony Gergely indítványozta, hogy jelenleg kezdjék el a vitát, de majd csak a következőn döntsenek, hiszen nagyon sok módosítási javaslat érkezett. Radics Béla (Fidesz) ügyrendi jelleggel Kollár Kinga korábbi szavairól szeretett volna beszélni, de Karácsony megvonta tőle a szót, hiszen politikai állásfoglalásokat ügyrendi vitának álcázva nem lehet előadni.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes arról beszélt, hogy a sok javaslat, amit ezzel kapcsolatban benyújtottak, mind megvitatásra kerül, tiszteletben tartva az adatkezelési szabályokat. De vannak olyan módosítók, amelyekkel nem tudnak mit kezdeni, de pont ezért adnak teret a vitára, hogy fel tudják dolgozni a módosításokat.

Gál József (Podmaniczky Mozgalom) éltette, hogy a közgyűlésben folyamatosan napirenden van az átláthatóság, de szerinte vannak olyan pontok, amelyek még hiányoznak a rendelettervezetből. Ilyenek például a javadalmazás (például a főváros cég- és intézményvezetőinek fizetése, juttatásai), a határozatok kereshetősége, a közösségi média átláthatósága, illetve a felügyelőbizottságok nyilvánossága (ami Zuglóban már működik).

Van sok más, ami a K-monitor véleményezésében szerepel – amit köszönünk nekik –, abban vannak még megfontolandó javaslatok

– fogalmazott. De jobbá tenné a rendeletet, ha a benne foglaltakban lenne évente egy beszámoló az esetleges további korrigálások miatt. Javasolja, hogy 3 millió forint legyen a határ, ami fölött a szerződéseket és a benne foglaltakat kötelező lenne közzétenni, ne pedig 5 millió. Illetve az adatigényléseket ne negyedévente, hanem folyamatosan kellene kitenni, és ne csak 3, hanem 5 évig legyenek fent. Egyetértett Karácsonnyal abban, hogy halasszák el a döntést, hogy a rendelet valóban megfontolt alapokon nyugodjon.

Radics Béla (Fidesz) ismét Kollár Kingáról beszélt – az előzőleg belefojtott szavakat ismételte meg –, „aki hazaáruló”. Ő „nem képviselő, hanem egy esküszegő hazaáruló, aki gyurcsányi magasságokba emelkedett Magyar Péterrel együtt” – fogalmazott. Hozott egy trófeát is a képviselőnek, mert *Brüsszel alázatos szolgája”. Véleménye szerint az „átláthatóság ott kezdődik, ha valaki kimondja, hogy kiért és kinek dolgozik”.

Döme Zsuzsa (MKKP) is egyetért az elnapolással, és örül az átláthatóság témájának. Öt-hat módosítót ők is beadtak, de „partnerek vagyunk a további együtt gondolkodásban, szívesen egyeztetünk”.

Porcher Áron (Tisza) szerint a pártja számára az átláthatóság az alapelv, a közvagyon nem magánvagyon, és a közpénz nem veszíti el közpénz jellegét attól, mert magántőkealapokba utalják. Az MNB százmilliárdos botrányára kitérve elmondta, hogy az „az emberek pénze, hiába próbálnak ilyen kupákkal terelni. Önök belenyúltak az adófizetők zsebébe, kivették a pénzt, és odaadták Matolcsy Ádámnak”. Véleménye szerint nem az a kérdés, hogy hol van Kollár Kinga, sokkal inkább, hogy hol van Matolcsy Ádám.

Minél több adat, minél előbb, minél kereshetőbben a polgárok rendelkezésére áll, annál jobb

– tért vissza az eredeti témára, majd elmondta, hogy a Tisza is egyetért az elnapolással.

Szécsényi Dániel (Fidesz) reagált, és ismét Kollár Kingára terelte a szót. Az előterjesztésről elmondta, hogy az átláthatóság ösztönzi a városvezetést a jó döntésekre, ez pedig az egész városnak jó. Ezután a külföldi politikai befolyásszerzésre és a USAID-pénzekre is rátért. Keszthelyi Dorottya (DK) erre reflektálva megkérdezte, hogy a javaslatát elküldte az MNB-nek is, hogy „számon tudjuk kérni őket?”. Hozzátette, hogy a frakciószerződések is átláthatóságért kiáltanak, nem csak az önkormányzati és céges szerződések.

Molnár Dániel (Tisza) a Fidesz titkosított kormányüléseiről beszélt, amelyek nem átláthatóak, majd az MNB-botrányról, ami szintén nem az.

Pontosan a 10 fideszes képviselő nem szavazta meg a Rákosrendezőről szóló javaslatot, amivel megvédtük az országot a külföldi befolyástól

– emelte ki. Porcher hozzáfűzte, hogy a pénzügyi szektorban legalább törekednek az átláthatóságra, viszont a közszférában és a kormánynál azt tapasztalja, hogy ez koránt sincs így, hiszen az állami hitelszerződéseket is titkosítják. „Hol van ebben felelősségteljes transzparencia?”

Lehoczki Ádám (Fidesz) újra a Kollár Kingá-s sztorit hozta fel, megspékelve a Magyar Péter ellen felmerült bennfentes kereskedelmi üggyel. Így szerinte „több szerénységre” lenne szüksége a tiszás képviselőknek. Majd visszatért ismét Kollár szavaira, ami szerinte nettó hazaárulás, ezért felszólította a közéletből való távozásra.