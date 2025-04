Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője gyorsan reagált a megszólításra: Szentkirályi Alexandra előre bejelentette, hogy távol maradnak a fideszesek az üléstől, majd mégis megjelentek, direkt rossz helyekre ülve. „Gulyás képviselő úr a Benny Hill zenéjére órákig rohangált ott jobbra-balra, Szabó Bálint a trombitájával visszafogottnak nézett volna ki” – fogalmazott Vitézy.

Micsoda veszteség a magyar demokráciának, hogy ez egy zárt ülés volt

– szúrta közbe Karácsony Gergely.

Gulyás Gergely Kristóf, fideszes képviselő ügyrendi javaslata szerint ne zárják le az ügyet, menjenek tovább.

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere örül, hogy a bizottság munkájáról „végre elhangoztak részletek”. Vitézyt valósághajlítónak nevezte, hiszen ő nem ismerheti meg a cégvezetőkre vonatkozó pályázatokat és a kiválasztást, mert „önök az átláthatóság jegyében visszaadták a közgyűlésnek a kiválasztás jogát”. Véleménye szerint senki nem tud semmit – főleg a szakszervezetek –, nem kapták meg a pályázatokat, ez pedig a „lehető legszomorúbb, ami történhet”. A bizottság egyetlen embert javasol, amit Karácsony előterjeszthet, amit vagy „elfogadunk, vagy nem”. Ez nem átlátható, nem nyilvános, nem adták vissza a jogot a közgyűlésnek a kiválasztásra.

Csináljuk így, oké, de ne hívják átláthatónak és a közgyűlésnek visszaadott jogoknak

– fogalmazott.

Déri Tibor DK-s képviselő Vitézyre reflektálva arról beszélt, hogy Vitézy csúsztat, hiszen a DK sosem mondta, hogy a jelenlegi cégvezetők maradjanak, támogatták a Tisza feltételrendszerét is, mert jó folyamat lehetett volna, „de nem az lett”. Amikor a Fideszt a DK-val mossák össze, arra emlékeztetném, hogy tavaly ön a Fideszt támogatta, „úgyhogy aki összeállt velük, az ön, nem mi”.

Balogh Balázs, a Tisza Párt képviselője elmondta, hogy mennyire furcsa, hogy Baranyi és a Fidesz is megjegyezte a „zárt ajtókat”, viszont mindketten a zárt ajtók belső oldalán vannak – vagy ha nem ők, a képviselőtársaik mindenképpen. Ezért érdekes, hogy számonkérik a rendszert, amikor maximálisan reprezentálja a közgyűlés összetételét, tehát nem itt kéne ezt megvitatni, hanem ott. Radics és Gulyás „pogácsástál és szavazógép” közötti rohangálását ő is felemlegette hatalmas derülések közepette, de a lényeg az, hogy érdekesek ezek a kritikák, amikor a döntésben „önök is részt vehetnének”.