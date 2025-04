Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a szakszervezetekre rátérve elmondta, hogy mindig szívesen látja Baranyit a bizottság szavazásán – „én ott voltam, maga meg nem, ne rázza a fejét”, szólt oda Vitézy –, ráadásul az összes BKV-bizottság képviselőit beengedték az ülésre, amikor a vezérekről szavaztak. Gyurcsány embereire rátérve arról beszélt, hogy az előterjesztéseiket ezen emberek eltakarítására mindenki megszavazta, csak épp a Fidesz–KDNP nem, így semmi joguk nincs arra, hogy ezt bárkin számonkérjék.

Ki nem akarta a szélesebb körű versenyt? Ön, Gulyás képviselő úr!

– szúrt oda a Podmaniczky Mozgalom vezetője, rátérve, hogy pont azért érvelt Gulyás a bizottsági ülésen, hogy maradjon az összes vezető a helyén.

Szepesfalvy Anna, a Fidesz–KDNP képviselője azzal vágott vissza, hogy Vitézy „görbíti a valóságot”, de majd a szavazásnál kiderül, hogy ki hogy szavaz, és ott majd egyértelműen látszik a valóság. Ezután Walter Katalin „pulykázós” beszédét is megemlítette, de a Városháza eladásának botrányát is felidézte annak alátámasztására, „hogy miért kell ezeknek az embereknek mennie”. Arról is szólt, hogy ha rosszul írták ki a pályázatot – nem ők, Vitézyék –, akkor lehet korrigálni, ők erre tettek javaslatot.

Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, hogy nem lesz név szerinti szavazás, hiszen ez főpolgármesteri jogkör, ezért nem lesz semmilyen szavazás. „Legfeljebb kérek egy kávét, és hátradőlök”, de jogszerűtlen szavazás nem lesz, szögezte le.

A fideszes Gulyás Gergely Kristóf válaszában arról beszélt, hogy „önön múlik minden, megadja-e a lehetőséget a szavazásra, vagy tovább sunnyog” – címezte Karácsonynak. Vitézy Dávid szerint Gulyás rosszul emlékszik, hiszen egyáltalán nem arról szavaztak a klímaügynökségeket érintő javaslat kapcsán, amiről Gulyás beszélt. Karácsony elmagyarázta, hogy ha másképp nyújtja be az indítványát a cégvezetők visszahívásáról, akkor szavaztak volna, viszont az előterjesztése nem ilyen volt, tehát „értelmetlen” lett volna a szavazás.

Az, hogy nyújtsak be egy módosító indítványt, mert önök képtelenek voltak normálisan megfogalmazni, amiről aztán úgysem fogunk szavazni, mert nem értek vele egyet? Megfontolom

– szúrt oda Karácsony Gulyásnak.

Radics Béla – szintén a Fidesz–KDNP képviseletében – ismét szót kért, véleménye szerint Karácsony most menti a Tiszát, hiszen „ha nincs paktum, akkor tudnak szavazni igennel vagy nemmel”, de erre nincsen szükség. Ha nem adja meg a szavazásra a lehetőséget, akkor „itt a paktum”.

Karácsony Gergely azt mondta, benyújt egy javaslatot a transzparencia és a világos feltételek miatt.

Porcher Áron tiszás képviselő a pályázatokra visszatérve elmondta, hogy blokkolják a folyamatokat, ahogy tudják, de ők kitartanak emellett. A hatékony, piacelvű kiválasztás egy dolog, „ha nem tudjuk blokkolni, írjuk ki újból, ez milyen hozzáállás már?” – tette fel a kérdést. Ha ugyanazt nyújtják be, de fideszes színekben, akkor „az aztán nagyon jó lesz” – ütött meg gunyoros hangnemet. Szécsényi szavaira reagálva kitért Rákosrendező „elkótyavetyélésére”, Szentkirályi több száz milliós kampányára, „mikor tudta, hogy vissza fog lépni”. Ha ezeket megoldják, lehetnek konstruktív beszélgetések, de addig nem nagyon van erre lehetőség. „Mi nem a rendszert váltjuk le, hanem az egész Orbán–Gyurcsány-szervezetet” – fogalmazott.

Gulyás ismét reagált az elhangzottakra, Vitézynek címezve elmondta, hogy üljön át Kollár Kinga helyére, ha „úgyis ő írja a válaszaikat”. Véleménye szerint a bírálóbizottság egyetlen titkos döntést fog hozni a végén, amelyben semmi szakmaiság nincsen. Kitért arra is, hogy az SZMSZ nem elég jó, ezért szavazták le, meg mert az ő javaslataikat nem foglalták bele. Elmondta, hogy a Tisza képviselői minden „jelenlegi cégvezető alkalmasságát megállapították”. A személyi döntésekről elmondta, hogy a Tisza álláspontja változott a független színházakról, mert Nagy Ervint nem tudták benyomni. Most már fogják, mert „betolják az embereiket pénzosztó helyekre”. Októberben a Tisza még nem akart embereket delegálni, de „most már szépen lassan becsorognak mindenhova” – fogalmazott.