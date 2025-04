Gál József (Podmaniczky Mozgalom) hulladékszállítással menetrenddel kapcsolatos közlekedési problémákra hívja fel a figyelmet javaslatában, elmondta, hogy a MOHU 2024 eleji mentetrendváltoztatása óta megszaporodtak a lakossági panaszok, mert későn viszik el a szemetet és a forgalmat is korlátozzák, hiszen addigra már csúcsforgalom van.

Csak ezen a héten háromszor hallottunk ilyenről, fotót is kaptunk több ilyen alkalomról, tehát nem zörög a haraszt…

– fogalmazott. Mindezek reggel 8 után történtek, amikor már a kukásautóknak nem kéne ott lenniük, hiszen fennakadásokat okoznak. A MOHU-tól erre magyarázatot várna, illetve tájékoztatást várna a lakosság felé, ha változás állna be a menetrendben.

Baranyi Krisztina (MKKP) Gál József megnyugtatására vágyik, hiszen ha ilyesmi történt azokban az időkben, amikor még nem a MOHU vitte el a szemetet, akkor óránként 1500 dühös bejelentést kapott telefonon. Támogatja az előterjesztést, mint fogalmazott.

Böröcz Lászlót (Fidesz) elmondta, hogy az I. kerületben ilyet nem tapasztalt, de kapott olyan levelet a közműtől, hogy a főváros felmondta több mint 160 közterületi gyűjtő ürítését. Nem érti, hogy ha a főváros nem ürít a jövőben, akkor a kerület ezt megteheti? Vagy ki fogja üríteni a kukákat?

Kiss Ambrus reakciójából kiderült, hogy ha a BKM ilyet tett, akkor biztos oka volt rá, de azért bekérette a levelet. A MOHU-val kapcsolatban pedig elmondta, hogy elvileg reggel 7 óráig el kellene hagyniuk a területet, hiszen nem történt semmi változás a leírtakban, de ezek szerint a tapasztalat mást mutat.

Keszthelyi Dorottya (DK) hozzátette, hogy a MOHU vállalta, hogy a külső és belső kommunikációját is erősíteni fogja, ugyanis se a munkások, se a lakosság felé nem túl rózsás a helyzet ebből a szempontból. Varga Csaba igazgató pedig helyi szintű belső kommunikációt indított el, ami a munkavállalókat is megnyugtatta, akik lázadoztak az információhiány miatt. Véleménye szerint nem csak a kerületi vezetőkkel, de a lakosokkal is beszélni kell erről a kérdéskörről, hiszen a rezsicsökkentett díjból a szemétszállítás kevésbé hatékony.