Orbán Árpád tiszás képviselő szerint a szövegértési képességek az ülés előrehaladtával romlanak, és engedélyt adott bárkinek, hogy az őáltala írt szavakat nyilvánosságra hozhatja – utalt vissza Baranyi korábbi szavaira. Elmondta, hogy a tulajdonosi bizottság javaslattételre kapott felkérést, és hiába van ugyanannyi fideszes, mint tiszás a bizottságban, a fideszesek „kereken 0 javaslatot tettek”. Végül arról beszélt, hogy azon két cégnél, ahol nem érkezett kellő számú pályázat, Karácsony tolja ki a határidőt.

Déri Tibor DK-s képviselő szavaira reagálva Vitézy Dávid elmondta, hogy Gyurcsány a TikTokon kampányolt az embereiért, hogy maradhassanak a helyükön, tehát nem ők gyurcsányoznak, hanem „maga Gyurcsány gyurcsányozik”. Baranyinak válaszolva elmondta, hogy delegálják be a bírálóbizottságba Baranyit, és akkor ott lesz. Szerinte Baranyi kirohanása csak műbalhé, hiszen a Kutyapárt minden információhoz hozzáfér, van emberük a bizottságban, nem is egy ráadásul. Visszaemlékezett az előző ciklusra, ahol a főpolgármester eldöntötte, hogy kik legyenek a cégvezetők, és ők lettek, most viszont lesz lehetőség kérdezni a leendő cégvezetőket, ilyen pedig még soha nem volt. Így Baranyi felháborodása „minden alapot nélkülöz”.

a Fidesz–KDNP képviselője, Radics Béla Baloghot hazugnak nevezte a pogácsázás miatt – miközben Balogh már szavai kimondása után megkövette magát és visszavonta állítását, tehát ennek sok relevanciája nem volt –, majd Gyurcsány öt emberére kitérve azt mondta, hogy meglesz a lehetőség, hogy róluk mindenki nyilatkozzon, tehát felesleges „ez a színjáték, bábszínház, egyértelmű, hogy önök le vannak paktálva”.

Szepesfalvy Anna fideszes képviselő utolsóként szólalt fel az ügyben – legalábbis előreláthatólag – arról, hogy Gyurcsány emberei megmaradnak, a tiszás emberek is beülnek a nekik kijelölt helyekre, „ez fog történni”.

Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, hogy két cég kapcsán még nem hívta vissza az embereket, Márta Imre pályázattal került pozícióba, ahogy Walter Katalin is, mint ahogy Szűcs Ildikó is, ezt mindenképp szerette volna leszögezni a tények kedvéért.

Baranyi Krisztina, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselője még szót kért, és megkérdezte a jegyzőt, hogy ha a bizottság nem a közgyűlésé, akkor ki és mi alapján látja el a bírálóbizottság törvényes felügyeletét?