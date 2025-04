Fagyközeli hajnalok, nyárias délutánok – 20 fokos hőingás várható szerdán

Folytatódik a napos, kellemes idő szerdán, országszerte nagyrészt derült égbolttal és csapadékmentes időjárással. Bár fronthatással nem kell számolni, a szervezetünket megviselheti a jelentős napi hőingás: egyes területeken akár 3 fokig is lehűlhet a levegő hajnalban, míg délután 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.

Lényegében marad a jó idő az egész országban, csak itt-ott bukkannak fel felhők az égen. Eső gyakorlatilag sehol sem lesz, legfeljebb az északkeleti csücsökben zuhanyozhat le pár csepp. Szél sem nagyon várható, minden adott egy kellemes tavaszi naphoz – leszámítva a nagy hőingást.

Amikor tiszta az ég és nincs szél, a levegő jobban le tud hűlni éjszaka. Ilyenkor számít az is, hogy milyen a talaj vagy mennyire dombos a vidék, esetleg van-e tó a közelben – írja a Hungaromet előrejelzésében. Ezért lehet akár 8 fok különbség is az ország különböző pontjain: valahol csak 11 fokig hűl le a levegő hajnalra, máshol viszont akár 3 fokig is. Napközben aztán a sok napfény miatt gyorsan felmelegszik a levegő.

Délutánra már nem lesz olyan nagy különbség az ország egyes részei között: mindenhol 23–27 fok között alakul majd a hőmérséklet.

A keleti és északkeleti részen több felhőre számíthatunk, mint az ország többi területén. Itt van minimális esély arra is, hogy pár csepp eső leessen, de lényegében az egész országban száraz idő várható.

Bár klasszikus fronthatás nem lesz, a nagy hőingás sokakat megviselhet. Reggel még érdemes lesz rétegesen felöltözni, a déli órákban pedig már elég erős lehet a napsugárzás, az érzékenyeknek ajánlott a megfelelő fényvédelem. A vérnyomásproblémákkal küzdők és az időjárás-érzékenyek szervezetét a nagy hőingás megterhelheti, ezért fontos a megfelelő folyadékbevitel.

A kellemes tavaszi idő várhatóan kitart a hét második felében is.

Ha időjárás, akkor is Index!

Megújult az Index időjárás-aloldala, amely mostantól az Index-applikációban is elérhető. Az Index saját Időjárás funkciója megbízható előrejelzéssel, radar- és műholdképpel, 24–48 órás riasztási térképpel és további bővítményekkel várja az időjáráshírek kedvelőit. Töltse le az Index-applikációt, és iratkozzon fel az időjárási riasztásokra, hogy azonnal értesüljön a lakhelyén zajló meteorológiai eseményekről!