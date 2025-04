A Tisza Párt dominanciája új fejezetet nyitott az ellenzéki politikában. A Kutyapárt és más régebbi ellenzéki pártok külön indulása azonban azt üzeni, hogy a Tiszán kívül is létezik alternatíva. A 2026-os választáson derül majd ki, mekkora a tényleges támogatottságuk. A kockázatot az jelenti, hogy akár néhány száz szavazat is eldöntheti egy-egy választókerület sorsát. Ez a Pillanatkép, az Index elemzői cikksorozata, amely hétről hétre segít eligazodni a politikai térképen.

Élénk visszhangot váltott ki az ellenzéki, kormánykritikus és Tisza-párti szavazók körében, hogy a Kutyapárt bejelentette: önállóan indul a 2026-os országgyűlési választáson. A döntés előzménye, hogy Magyar Péter mindenféle együttműködést elutasított. A Tisza Párt támogatói hozzászólásaikban többek között azzal vádolták a Kutyapártot, hogy – szándékosan vagy akaratlanul – a Fidesz malmára hajtják a vizet az ellenzéki szavazatok szétaprózásával, ezzel pedig kockáztatják a kormányváltás esélyét.

A Demokratikus Koalíció és a Jobbik már hetek óta sorra jelenti be képviselőjelöltjeit. Korábban az MSZP is külön indulásról beszélt, míg a Momentum jelezte: elindulnak, de nyitottak az együttműködésre. A Mi Hazánk részvétele is biztosra vehető. Magyar Péter következetesen azt kommunikálja, hogy a Mi Hazánk „szatelitpárt”, a DK a „kék Fidesz”, és minden más ellenzéki formáció a Fidesz érdekeit szolgálja, miközben azok már akkor is a Fidesszel szemben politizáltak, amikor ő még a rendszer haszonélvezője volt.

A vádakat Magyar Péter a legutóbbi Magyar Infón is megismételte, sőt arról is beszélt, hogy „rossz nyelvek szerint” 2026-ra akár létrejöhet egy olyan – MSZP–Párbeszéd–Momentum- – összefogás, amelyben Karácsony Gergelynek is lesz szerepe. „A cél az, hogy elvigyenek 1-2 százalékot a kormányváltást óhajtó szavazóktól.” Azt is felvetette, hogy a kormányoldal új baloldali és jobboldali kispártok létrehozására készülhet. Másnap Farkas Dezső – a Tisza Párt korábbi kulcsfigurája, aki a Tisza-szigetek koordinálásáért felelt – közölte: rövid időn belül új pártot alapít.

A Tisza morog – a Kutyapárt harap?

Az Indexnek nyilatkozó Nagy Attila Tibor rámutatott: nem új keletű kérdés, hogyan viszonyuljon az ellenzék a Kétfarkú Kutya Párthoz. A politikai elemző kifejtette, hogy két választás között a párt sok ellenzéki szemében „kedves, humoros és szimpatikus”, ám a hatalom megszerzése – vagyis az országgyűlési választások – idején többen tehertételként tekintenek rájuk. A 2018-as és 2022-es választások után is többen megfogalmazták, hogy a Kutyapárt önálló indulásával több egyéni választókerületben is megkönnyítette a Fidesz győzelmét az ellenzék megosztásával. A párt erre rendre azt válaszolta:

olyan szavazókat szólítanak meg, akik más pártra egyébként sem voksolnának.

Az elemző szerint a mostani helyzet mégis új, mert a NER történetében először alakult ki olyan domináns ellenzéki erő – a Tisza Párt –, amely önállóan is képes a szavazók nagy részét megszólítani. Így a Kutyapárt, illetve más ellenzéki pártok külön indulása azt az üzenetet közvetíti, hogy a Tiszán kívül is van élet az ellenzéki térfélen, vagyis a Fideszt és a Mi Hazánkat elutasító szavazók több választási opcióval találkozhatnak. Kiélezett versenyben viszont akár néhány száz vagy pár tucat szavazat is döntő lehet egy-egy egyéni választókerületben – ezeket a voksokat pedig könnyen elviheti a Kutyapárt, a DK vagy egy másik ellenzéki párt. Nagy Attila Tibor kiemelte:

Lehet, hogy Budapesten így sem a Fidesz lesz a nevető harmadik, de a Tisza által elnyerhető győzteskompenzációs szavazatok – vagyis az első és második helyezett közötti különbség – kevesebb lehet, mint amennyit a Kutyapárt és más ellenzéki indulók nélkül kapna.

Mindez az elemző szerint érthetővé teszi, hogy a Tisza fenntartásokkal figyeli a Kutyapárt külön indulását, illetve azt is, hogy több budapesti ellenzéki egyéni képviselő – például Jámbor András vagy Hadházy Ákos – sem hajlandó visszalépni, és kész önállóan elindulni 2026-ban. Ugyanakkor a választási szabályok még módosulhatnak – emlékeztetett Nagy Attila Tibor –, Magyar Péter is utalt erre a hétfő esti Magyar Infón. Ha igaznak bizonyul a hír, miszerint a közös listás indulás küszöbértékeit a mostani 15, illetve 10 százalékról levinnék 5 százalékra, az több kisebb pártot is önálló indulásra ösztönözhet – anélkül, hogy csatlakoznának a Tisza listájához.

Az elemző úgy fogalmazott: erre lehetne azt mondani, hogy a Tisza saját magának köszönheti ezt a helyzetet, hiszen nem törekszik szövetségre a parlamenti ellenzéki pártokkal. Magyar Péter viszont attól tart, hogy egy ilyen összefogás hosszas és parttalan alkudozásba torkollna az egyéni és listás helyekről, amiből az elmúlt másfél évtized során számos rossz tapasztalat gyűlt össze – mutatott rá Nagy Attila Tibor. Ráadásul – tette hozzá – ha a Tisza elnöke más pártokkal összeállna, kevesebb befutó helyet tudna kínálni saját pártja és a Tisza-szigetek kulcsemberei számára, hiszen az elosztható mandátumok száma véges.

Ugyanakkor – emlékeztetett – korábban is volt példa arra, hogy az országgyűlési választások hajrájában döntő jelentőségű visszalépési megállapodások születtek. Az elemző felidézte, hogy 1998-ban két választási forduló között a Független Kisgazdapárt több mint 80 egyéni választókerületben léptette vissza jelöltjeit a Fidesz javára, ami végül a jobboldal győzelméhez és az első Orbán-kormány megalakulásához vezetett.

(Borítókép: Index)