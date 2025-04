Az ország több pontján is megnyitnak a strandok a hosszú hétvégén

Idén a jelek szerint kedvezően alakul az időjárás, mert ahogy a termalfurdo.hu gyűjtéséből kiderül, a május 1-i hétvégén több fürdő is megnyitja a strandját, illetve a szezonálisan üzemelő medencéit. A nagyobb fürdőkben, ahol sok a szabadtéri strand- és az élménymedence, esetleg több részleg található jellemzően több lépcsőben történik a nyitás.

Az ország legnagyobb fürdője, a hajdúszoboszlói Hungarospa szabadtéri része 3 külön zónából áll. Ezek közül május 1-én a strandot nyitják meg, ez azonban – immár hagyományosan – igazi ünnep lesz. Este ugyanis ingyenes rendezvénnyel, sztárfellépőkkel köszöntik a strandszezon kezdetét. Az Aquapark viszont csak később, június 14-én, a Prémium Zóna pedig június 18-án nyílik meg.

Budapest talán legnépszerűbb strandja a margitszigeti Palatinus már a húsvéti hétvégére megnyitotta az ún. Margaréta medencét. Kültéren úszhatunk is hiszen mind a tanmedence, mind az úszómedence üzemel. Május 17-én nyit a kültéri gyerekmedence és az élménymedence, 31-én a strandmedence és két termálmedence. Június 14-től kapcsol teljes fokozatra a fürdő, ekkortól érhető el a hullámmedence és a csúszdák.

Zalakaroson, ahogy azt a korábbi években már megszokhattuk, a szabadtéri medencék nyitása folyamatos. A Gyógy- és Termálvilágban a Gyógykert már április 17-től nyitva van, az egyik strandmedence és a sportmedence pedig május 1-től használható. A szabadtéri gyermekvilág és a családi csúszdapark május 16-án nyílnak meg, végül a hullámmedence és egy további strandmedence június 20-tól lesznek nyitva.

Bükfürdőn is a fokozatos nyitás mellett döntöttek idén. A szezonálisan üzemelő medencék közül jelenleg a négy évszak medencék, az aquafitness medence és a Maci pancsoló üzemel. Május 17-én tervezik megnyitni a tanmedencét (kis úszót) és a szív medencét, a strand többi medencéjének és a csúszdáknak a nyitása később várható.

Az Egri Termálfürdőben hat szabadtéri medence van nyitva jelenleg, köztük természetesen az egész évben üzemelő szabadtéri termálmedencék. A gyerekmedence, a pancsoló és a csúszda várhatóan csak júniusban nyitnak. Kaposváron a Virágfürdőben a kültéri élménymedencék vannak nyitva április 28. óta, a strand többi részét júniusban nyitják meg.

Szegeden 3 strand közül is választhatunk május elsején, hiszen a Napfényfürdő Aquapolis mellett a Partfürdő és a Szíksósfürdői Strand is nyitva lesz.

Szolnokon, Békéscsabán és Debrecenben nyitnak a strandok május 1-én. A hajdú-bihari székhelyen azonban egyelőre csak kisebbik strandot, a Kerekestelepit látogathatjuk, az Aquaticum strandjára május 23-ig kell várnunk.

Idén nem a pünkösd hozza el a nyitási hullámot

Strandnyitás szempontjából az utóbbi években elmondhattuk, hogy a pünkösd az új május 1., ugyanis a legtöbb fürdő erre a hosszú hétvégére nyitotta meg a strandmedencéit. Idén pünkösd későre, június 8-9-re esik, valószínűleg ennek köszönhető, hogy ezt a hétvégét eddig még egyetlen fürdő sem jelölte meg a nyitás időpontjaként

A gyereknap definíciószerűen május végére esik, ez idén is igazodási pont. Több strand - például a Harkányi Gyógyfürdő vagy a fent már említett Aquaticum – is erre a hétvégére időzíti a nyitást. A budapesti strandok közül a Paskál, a Csillaghegyi és a Pesterzsébeti május 31-én, a Római csak június 15-én nyit. Arról, hogy melyik strand mikor nyit, a termalfurdo.hu-n található egy részletes lista, illetve interaktív térkép is.