Tiltakoznak a természetvédő szervezetek, mert a kormány könnyítené a védett erdők kivágását

Levélben fordult Tuzson Bence igazságügyi miniszterhez, Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Nagy István agrárminiszterhez a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország Alapítvány, mivel a kormány tovább könnyítené a védett erdők kivágását.

A kormány még 2022-ben, az Ukrajnában dúló háborúra hivatkozva átmeneti érvényű szabályozással könnyítette meg az ország védett erdeinek kivágását a tűzifarendelet néven elhíresült vészhelyzeti intézkedés során.

Most, három évvel a szabályozás után Tuzson Bence benyújtotta az „Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló T/11681. törvényjavaslat” című javaslatot, amely többek között a tűzifarendeletet is törvényi szintre emelné, sőt a környezetvédő szervezetek szerint túl is terjeszkedne az eredeti rendelet hatáskörén, és „olyan intézkedéseket emelne be a jogrendünkbe, amelyek a veszélyhelyzet idején sem képezték részét a hazai jogszabályoknak”.

A környezetvédők aggályaikkal azért fordultak levelükkel az illetékesekhez, mert a tervezet

bővítené a tarvágás lehetőségét őshonos fafajú, illetve természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű erdőkben;

szűkebbre szabná a jelenleg is rövid, 21 napos határidőt, amely a természetvédelmi hatóság bevonására vonatkozik problémás fakitermelési tevékenység bejelentésekor;

célja elméletileg a háborús veszélyhelyzet miatt kiadott ideiglenes rendeletek véglegesítése, de olyan módosításokat is tartalmaz, amelyek nem szerepeltek a rendeletekben a veszélyhelyzet idején sem;

az erdők védelmét csorbítani szándékozó intézkedésekről korábban az Alkotmánybíróság már többször kimondta, hogy Alaptörvény-ellenesek.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az erdők természeti és gazdasági jelentősége mellett egyre komolyabb társadalmi figyelem irányul a fenntartható erdőgazdálkodásra. Megítélésünk szerint a tervezett módosítások olyan gyakorlati megoldásokat tesznek lehetővé az erdők gazdasági hasznosítása terén, melyek nem csupán a természeti állapot leromlásának veszélyét hordozzák magukban, de jelentős társadalmi elégedetlenséget válthatnak ki mind a szabályozás, mind az erdőgazdálkodók vonatkozásában

– érvelnek a szervezetek levelükben, majd azt kérik Tuzson Bencétől, hogy járjon közben azért, hogy a vitatott szakaszokat eltávolítsák a javaslatból.