Ha nagy tervei vannak a hosszú hétvégére, mutatjuk, mire számítson

Csütörtökön napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nélkül – írja a HungaroMet.

Estére a gomolyfelhők feloszlanak, éjjel a legtöbb helyen derült vagy fátyolfelhős lesz az ég. Az északi szél csütörtökön napközben főleg az Észak-Dunántúlon és az északkeleti, keleti tájakon élénkül meg.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 23 és 27 fok között alakul.

Az orvosmeteorológiai jelentés szerint anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. A nagy napi hőingás viszont megterhelheti a szervezetünket.

Csaknem 30 fokos meleg lesz a hosszú hétvégén

Az előrejelzés szerint pénteken napos, száraz idő várható a gomoly- és fátyolfelhők mellett. A délnyugati, déli szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 7, 13 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 24, 29 fok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton napos idő várható a gomoly- és fátyolfelhők mellett, majd nyugat felől növekszik a felhőzet. Nagyobb eséllyel a nap második felében az északi, északkeleti megyékben fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délnyugati, nyugati irányú szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban általában 10, 16 fok valószínű, de északkeleten a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 25, 30 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap általában felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett, de a déli országrészben sokat süthet a nap. Többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati, délnyugati irányú szelet többfelé kísérhetik élénk, erős lökések, majd elkezdhet északnyugati irányba fordulni az áramlás. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10, 18, délután 21, 30 fok közötti értékeket mérhetnek, északnyugaton lehet hűvösebb a nappal.

