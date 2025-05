Itt a fordulat, Orbán Viktor egy helyen elvesztette vezető pozícióját

Áprilisban sincs megállás, a hazai közélet szinte forrong – főleg Hadházy Ákos és a momentumosok az állandó hídfoglalásaikkal és az MTVA kapujának sorozatos lezárásával péntek reggelente –, a Tisza Párt országjárása arra buzdította a Fideszt, hogy a kormánypárt is körbemenjen széles e vidéken, néhol még maga a miniszterelnök, Orbán Viktor is felbukkant, ráadásul a Voks 2025 is még javában tart Ukrajna EU-csatlakozásáról.

Viszont a Lájkok Ligájában nem feltétlenül azzal foglalkozunk, hogy mi történik az országban és a világban, sokkal inkább azzal, hogy milyen hatással vannak az események a pártelnökök követőtáborára. Ugyanis tökéletesen le lehet követni a közösségi oldalakon kimutatott szeretetből – vagyis a lájkokból –, hogy a politikusok egy-egy megmozdulása milyen érzéseket váltott ki a (leendő) követőikből. Nézzük tehát, hogyan alakult az április a hazai csúcspolitikusok számára az internet világában!

Orbán Viktor a Facebookon még mindig verhetetlen

Orbán Viktor kormányfő elsőségét a Meta nagyobb oldalán, a Facebookon továbbra sem veszélyezteti senki, viszont – ahogy arra a pártpreferenciák mérésénél a szakértők folyton felhívják a figyelmet – érdemes a tendenciát is nézni, ugyanis míg a miniszterelnök 5 ezerrel növelte követőinek táborát, addig Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője

32 ezer követőt gyűjtött össze országjárásával egyetlen hónap leforgása alatt.

Ez azért is érdekes, mert még Márki-Zay Péter is tudta tartani a lépést Orbánnal, amire gyakorlatilag emberemlékezet óta – de legalábbis 2021–2022 fordulója óta biztosan – nem volt precedens. Kovács Gergely továbbra is csendesen, de elképesztően stabilan lépked előre, az év negyedik havában is 6 ezer új követőt szerzett, míg Tompos Mártonnak is hozott a folyamatos tüntetés háromezer szimpatizánst.

Viszont továbbra is Adorján Béla, a Jobbik elnöke tudja magáénak a legnagyobb arányú növekedést a követők számában, hiszen 2800-ról 3600-ra gyarapodott tábora, ez pedig 20 százalék fölötti emelkedést jelent. Persze, sokkal könnyebb dolga van, mint például az élbolynak, ahol ilyen arányszámhoz tízezrek, Orbán Viktor esetén százezrek kellenének.

Az X-en nincs változás

Az X (korábbi nevén Twitter) továbbra is a miniszterelnök egyedüli játszótere, ugyanis hiába „csak” 11 ezerrel több követője van most, mint volt április 1-jén – ami nem volt tréfa –, egyedül ő az, aki érdemi mozgást tudott elérni a platformon. Bár az elmúlt hónapokban rendre csodát művelt, és több tízezerrel gyarapította lájkolóinak összegét, az április némi pihenést hozott a kormányfő számára.

Két szereplő van még, aki érdemben létezik ezen a platformon – pontosabban három, de Márki-Zay Péter hónapok óta stagnál –, ez pedig Magyar Péter és a Meta oldalairól kiszorult Mi Hazánk-vezér, Toroczkai László. Mindketten szolidan zárták a hónapot, ugyanis mindössze 600 új követővel lettek gazdagabbak, viszont ez érdemben nem borította fel a ranglistát.

Gyurcsány Ferenc követői fogyni kezdtek

Az Instagram viszont már ismét forróbb terület – úgy látszik, a magyarok körében még mindig a Meta platformjai a legnépszerűbbek –, ugyanis itt nagyjából ugyanaz a tendencia figyelhető meg, mint a Facebookon: a miniszterelnök még magabiztosan vezet, viszont egy hónap alatt csak 2 ezerrel tudta növelni táborát, miközben Magyar Péter szorosan a nyomában lépked – pontosabban inkább vágtat –, hiszen egy hónap alatt 20 ezer követővel bővült a tábora.

Már csak 50 ezres különbség van köztük, ha ez így folytatódik, trónfosztás is lehet pár hónapon belül.

A többiek nagyrészt stagnáltak áprilisban, Kovács Gergely és Tompos Márton – a már fentebb említett eseményeknek köszönhetően – azért tudott pár száz feliratkozót gyűjteni, de óriási kilengések nem voltak. Azt még érdemes megemlíteni, hogy az áprilisban 50 ezres jubileumot ülő Gyurcsány Ferenc követői fogyni kezdtek, így ha ez folytatódik tovább, akkor egy-két hónap, és ismét alulról karcolja a kiemelkedő mérföldkövet a DK elnöke.

TikTokon már Magyar Péter vezet

TikTokon viszont már nem csak jósolgatjuk, nem csak találgatjuk, hogy mikor történhet meg Orbán Viktor trónfosztása, ugyanis április 22-én Magyar Péter hivatalosan is átvette az első helyet a kormányfőtől, aki a verseny kezdete óta nem talált legyőzőre a fiatalok kedvenc platformján. A Tisza-elnök meg is emlékezett a történelmi eseményről egy posztban, ahol így fogalmazott:

Mindezt úgy, hogy a miniszterelnök több százmillió forint közpénzt ver el hirdetésekre, lájkok és követők vásárlására. Én pedig pontosan nulla forintot költöttem erre.

Erre egyébként úgy kerülhetett sor, hogy míg Orbán Viktor kevesebb mint 2 ezer új követőt tudott szerezni egy hónap alatt, addig Magyar 23 ezerrel növelte táborát. De Toroczkai is csaknem ötezerrel növelte követői számát, míg a többi résztvevő – Szabó Rebeka kivételével – szintén gyarapodott valamennyivel. Márki-Zay Pétert viszont itt is ki kell emelnünk, ugyanis hosszú hónapok lassú építkezésével sikerült átlépnie a 100 ezres határt. Ehhez pedig csak gratulálni lehet.

Toroczkai László toronymagasan vezet a YouTube-on

Végül a videós platformról, a YouTube-ról is meg kell emlékeznünk, ugyanis ez az egyetlen közösségi oldal, ahol nem a miniszterelnök egyeduralma érvényesült az elmúlt hónapokban, években. Itt ugyanis még mindig Toroczkai László az igazi vezető, aki hónapról hónapra elképesztő mennyiségű követőt tud összeharácsolni. Viszont az áprilisban nála is volt némi megtorpanás, hiszen „mindössze” 8 ezer feliratkozót tudott összehozni – pontosan annyit, mint Magyar Péter.

A többiek viszont nem zavartak sok vizet ezen a felületen, hiszen összesen sem hoztak össze annyi követőt, mint a fentebb említett két pártelnök egyenként.

Vona Gábort azonban mindenképpen ki kell emelnünk, hiszen csaknem félévnyi stagnálás után tudott nagyobbat ugrani, és csaknem négyezer követővel növelte táborát. Amennyiben Toroczkai nem lassít, úgy ezen a fronton úgy tűnik, még sokáig marad a status quo.

Élesedik tehát a küzdelem, és egyre kevesebb az a platform, ahol egyértelmű, kié az aranyérem hó végén, így azt kell mondanunk, hogy Lájkok Ligája szempontból alig várjuk az elkövetkező időszakot, mert hatalmas meglepetések lehetnek még a levegőben. Bár sok helyen Orbán Viktor előnye behozhatatlannak tűnik, emlékezzünk csak vissza: pár hónappal, netán egy évvel ezelőtt még a TikTokról is ezt gondoltuk.

(Borítókép: Németh Emília / Index)