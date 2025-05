Egy hónappal az újdörögdi eset után megváltoztatták a balesetek kivizsgálását a honvédségnél

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter aláírásával új szabályozást vezetnek be a honvédelmi ágazatban bekövetkezett balesetek és baleseti veszélyt jelentő rendellenességek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról.

A szerda este Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a munkavédelemben és a Magyar Honvédségnél végbement szervezeti változások miatt szükség volt egy naprakész, más kapcsolódó szabályozókkal összehangolt, egyértelmű fogalmakat és folyamatleírást tartalmazó új szabályozás megvalósítására.

A változtatások oka mögött állhat az a március végén történt újdörögdi baleset, melynek következtében mindkét kezét elveszítette egy tenyerében felrobbant gránát miatt egy kormánytisztviselő.

A rendelet többek között a honvédelmi szervezetekre, a honvédelmi miniszter fenntartása alatt lévő szakképző intézményekre is kiterjed. Előírja, hogy „be kell jelenteni, nyilvántartani és kivizsgálni” minden olyan balesetet, amely a honvédséggel kapcsolatban álló foglalkoztatottakat éri, illetve a baleseti veszélyt jelentő rendellenességeket is. A baleseteket és azok veszélyét a Baleseti Készenléti Szolgálat (BKSZ) felé kell jelezni. Kiemelik, hogy a szóbeli bejelentéseket, amikor lehetőség nyílik rá, írásban is be kell nyújtani.

Amennyiben a balesetveszély valamilyen munkaeszköz vagy hadfelszerelés „rendeltetésszerű használata során, valószínűsíthetően azok meghibásodása következtében” történt, azok megfelelőségét haladéktalanul ellenőrizni kell, a használatuk ideiglenes felfüggesztése mellett.

A kivizsgálást a rendellenesség észlelésének napján meg kell kezdeni, és azt 15 napon belül be kell fejezni. Az eljárásról részletes jegyzőkönyvet kell készíteni, amely alapján eldöntik, hogy az eszközt tovább használják-e vagy sem. E dokumentumot a honvédelmi szervezetnél 5 évig meg kell őrizni.

A balesetek kivizsgálásáért a munkáltató felelős, a folyamatba pedig munkavédelmi szakembereket is be kell vonni.

Kiemelik, hogy részletesen dokumentálni kell a helyszínt, az érintettek beszámolóit, valamint a használt eszközök állapotát. A dokumentációnak tartalmaznia kell a részt vevő szakemberek nevét, rendfokozatát és aláírását.

Súlyos balesetek – vagy annak veszélye – esetén létrehoznak egy vizsgálóbizottságot, ahol a tagok között van egy vezető beosztású személy, a munkavégzést irányító személy, munkabiztonsági szakember, valamint az egészségügyi szolgálat képviselője.

A vizsgálat megállapításait, egy „honvédelmi baleseti jegyzőkönyvben” kell rögzíteni, majd azt eljuttatni többek között a sérültnek, valamint különböző honvédelmi szervezeteknek.

A sérültet (illetve halála esetén az értesítendő személyt) tájékoztatni kell arról is, hogy „ha a honvédelmi balesettel összefüggésben kára keletkezett, vagy sérelemdíj iránti igénye merült fel”, akkor ezt a munkáltatónál érvényesítheti.

Abban az esetben, ha a vizsgálat szerint nem honvédelmi baleset történt, az érintettnek 15 napja van panaszt tenni.

A katonai munkavédelmi hatóság minden évben december 1-jéig közzéteszi az ellenőrzési irányelveit, március 31-ig pedig az előző év baleseti statisztikáit. Emellett a honlapján elérhetővé teszi a rendelet szerinti dokumentummintákat és az adatszolgáltatás követelményeit.