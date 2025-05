A világ legnagyobb bankrablása – magyarázatot követel Polt Pétertől Magyar Péter

„Világbotrány, hogy amíg egy sima bolti lopás esetén azonnal őrizetbe veszik és nagy valószínűséggel letartóztatják az elkövetőt a hatóságok, addig a valaha volt legnagyobb bankrablás ügyében, melynek során több száz milliárd forint közpénz tűnt el, mindenki szabadlábon élvezi a lopott szajrét” – fogalmazott csütörtöki bejegyzésében a politikus.

Magyar Péter konkrét kérdéseket fogalmazott meg a legfőbb ügyész felé, többek között azt firtatva, hogy az Állami Számvevőszék márciusi jelentése óta miért nem került sor gyanúsításokra, őrizetbe vételekre és letartóztatásokra az ügyben. Arra is rákérdezett, hogy „miért menekülhettek el az ügy egyes kulcsszereplői olyan harmadik országba, ahonnan nincs bűnügyi kiadatás?” – utalt Matolcsy Ádámra.

A politikus felvetette a legfőbb ügyész esetleges összeférhetetlenségét is, rámutatva, hogy „a közvélemény joggal vár választ arra a kérdésre is, hogy vajon elvárható-e a nyomozás valódi törvényességi felügyelete a Polt Péter vezette ügyészségtől egy olyan ügyben, amelyben a legfőbb ügyész felesége is érintett lehet, hiszen több jegybanki alapítvány felügyelőbizottságának is tagja volt”.

Magyar Péter szerint a büntetőeljárási törvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy le kell tartóztatni a gyanúsítottat, ha fennáll a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés veszélye, illetve ha a terhelt veszélyeztetné a bizonyítást.

Öt kérdésben követel magyarázatot Magyar Péter

A Tisza Párt vezetője öt konkrét kérdésben követel magyarázatot Polt Pétertől:

Milyen szakaszban áll a nyomozás a „világ eddigi legnagyobb bankrablása ügyében”?

Miért nem történt gyanúsítás, kihallgatás, őrizetbe vétel, letartóztatás az ügyben?

Érintett-e az ügyben volt vagy jelenlegi kormánytag, vagy országgyűlési képviselő?

Miért nem zároltak már vagyontárgyakat a „százmilliárdos kár biztosítására”?

Miért várta meg a Legfőbb Ügyészség az Állami Számvevőszék jelentését, és miért „asszisztált éveken keresztül a nyilvánvaló gazdasági bűncselekményekhez”?

Mint ismert, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentése súlyos törvénysértéseket tárt fel a jegybanki alapítványok működésében, és az ügyészség már büntetőeljárást indított, Matolcsy Ádám azonban politikai indíttatásúnak tartja az egész ügyet. Apja, Matolcsy György az Indexnek adott interjújában „iratellenesnek és tényeket nélkülözőnek” nevezte az ÁSZ-jelentést, és vitatta a számvevőszék módszertanát is. Nemrég az Index megtudta azt is: a Magyar Nemzeti Bank alapítványaihoz köthető új vezetés büntetőfeljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen.