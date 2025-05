Amikor lekapcsolták a villanyt – így menekítették haza a magyar turistákat a sötétbe borult Lisszabonból

Az utazás szépsége a váratlan élményekben rejlik – tartja a mondás. De mi történik, amikor egy európai fővárosban váratlanul elsötétül minden? Április végén ez a rémálom vált valósággá Portugáliában, amikor az Ibériai-félszigeten példátlan méretű áramszünet bénította meg a mindennapi életet. A Proko Travel egyik csoportja éppen az Azori-szigetekről tért volna haza Lisszabonon keresztül, amikor szembesültek a teljes káosszal.

Áramszünet, pánik, információhiány – mi történt Lisszabonban?

A 27 fős magyar turistacsoport hétfőn érkezett Lisszabonba, és még aznap délelőtt városnézésen vettek részt. Az első furcsa jeleket a Jeromos-kolostornál tapasztalták: egy kávézóban nem működött sem a kávégép, sem a pénztárgép. Hamar kiderült, hogy az egész Ibériai-félszigeten áramkimaradások kezdődtek.

Az iroda azonnal kapcsolatba lépett a helyi partnerrel és Csobán László idegenvezetővel, és gyorsan megszületett a döntés: a csoportot minél hamarabb a repülőtérre kell irányítani.

Tudtuk, hogy az ehhez hasonló eseteknél a közlekedés az, ami a leginkább meg tud bénulni, és nincs annál bosszantóbb, minthogy az ember nem tud eljutni a repülőtérre, miközben indul a gépe

– mesélte Prónay Bence, a Proko Travel ügyvezetője.

A repülőtéri káosz – több ezer ember a sötétben

Mire a csoport elérte a repülőteret, az teljesen sötétbe borult. Mivel megszűnt az áramszolgáltatás, minden utast kitessékeltek a terminálból. Több ezer ember torlódott fel a környéken – a járdákon, buszmegállókban és taxiállomásokon, miközben rendőrsorfal zárta el a terminált a bosszús utasok elől.

Kitessékeltek több ezer embert a terminálokból, akik a járdán, az úton, a fűben telepedtek le bőröndjeikkel. Ez nappal még oké, de amikor elkezd sötétedni, akkor kezd aggasztóvá válni a helyzet. Az idegenvezetőnknek sikerült egyeztetnie a biztonságiakkal és kordonnal elkerítettek maguknak körülbelül egy tizenöt négyzetméteres kis területet, ahol csak a mi csoportunk tagjai voltak. A csoportból kiválasztottak három magas férfit, akik őrt álltak, és figyelték, hogy a területen belül csak a csoportunk tagjai tartózkodhassanak

– emlékezett vissza Prónay Bence.

Az idegenvezetőt beengedték a reptérre, ahol sikerült a csoportnak 32 üveg vizet vásárolnia 178 euróért – amelyekből később négyet elloptak más pórul járt utasok. Az áldatlan állapotok közepette Csobán László kialakított egy viszonylag nyugodt területet a csoportnak, ahol közel volt a mosdó és ahol négy órán keresztül tudtak várakozni.

Háttérmunka a szegedi irodában – versenyfutás az idővel

Miközben a turisták a lisszaboni repülőtéren várakoztak, a Proko Travel szegedi irodájában valódi válságstáb alakult. Az ilyen helyzetek kezelésében már tapasztalt csapat azonnal megkezdte az alternatív lehetőségek felkutatását.

Amikor kitört az izraeli háború, volt kint egy csoportunk Tel-Avivban. Amikor voltak tavaly járattörlések, akkor úgy kellett hazamenekítenünk Madeiráról és Szardíniáról is utasokat. Amikor volt nyáron az informatikai összeomlás, akkor Genfből hoztunk haza csoportot. Volt már dolgunk földrengéssel és vulkánkitöréssel is. Sajnos manapság egyre több ilyen rendkívüli eset van

– sorolta az ügyvezető korábbi tapasztalataikat.

A legfőbb nehézséget az jelentette, hogy szinte lehetetlen volt kapcsolatot teremteni a helyszínnel.

„Ami nagyon más volt az összes eddigi esethez képest,, hogy távolról ügyet intézni szinte lehetetlen volt. Nem működtek a telefonok, nem lehetett elérni senkit online” – jegyezte meg Prónay Bence. Az iroda mégis előrelátóan cselekedett. Már a várható járattörlés előtt elkezdték az alternatív útvonalak keresését.

Magyar idő szerint már olyan fél 5 körül megvolt az alternatív járat arra az esetre, hogyha törlik a járatunkat, hiába volt még érvényes státuszú a csoportunk jegye, mi már akkor megvettük a belgrádi jegyeket, mivel láttuk, hogy a Wizz Air gépe, amely jött volna vissza Lisszabonból, még Budapesten állt, és a gép, amelyik ott sincs, az nem tud visszajönni, hiába mondták a központból, hogy még nem tudják, törölni kell-e a járatukat

– magyarázza az ügyvezető.

Ez az előrelátás létfontosságúnak bizonyult, hiszen a hivatalos járattörlés után már szinte lehetetlen lett volna 27 főre jegyet szerezni, ugyanis 10 perccel a bejelentés után már csak egy szabad jegy volt a belgrádi gépen.

Szálláskeresés a sötét városban – egy éjszaka Cascaisban

A hazaút biztosítása után a következő kihívás a szálláskeresés volt. Az idegenvezető egy, a reptérre meg nem érkező másik csoport buszát vette igénybe, és körülbelül 200 kilométeren keresztül járták be Lisszabont és környékét szállás után kutatva. A városban teljes volt a sötétség, csak az autók lámpái világítottak.

Nagy mértékben kellett számolnunk a százeurósokat, de sikerült, hogy úgy mondjam, meggyőznünk a sofőrt, hogy adja nekünk bérbe a buszt

– jegyezte meg Prónay.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy az online foglalási rendszerek nem frissültek. Így a magyar csapat csak azt látta, hogy mennyi hely volt a szálláshelyeken az áramszünet előtt, azt viszont nem tudhatták, hogy a portugál fővárosban rekedt mintegy 30 ezer ember melyik szálláshelyekre csapott már le.

Mondtuk az idegenvezetőnek, hogy melyik szállodába menjenek, mert úgy látjuk, hogy ott van még hely körülbelül negyven főre. Odaértek, tele volt a szálláshely. Mentek a következőre, ahol szintén úgy volt, hogy van hely, az is tele volt. Végül tizenegy címet látogattak meg, de mindenhol vagy telt ház volt, vagy nem nyíltak a szobák elektromos zárral ellátott ajtajai, vagy a kártyás szobanyitás nem működött az áramkimaradás miatt

– mesélte az ügyvezető.

Végül este 10 körül érkezett a fordulat: sikerült kapcsolatba lépni a portugál partnerrel, aki talált egy szállást a közeli Cascais városában.

Az áramszünet miatt egy csoport nem érkezett meg – a szobák üresen álltak

– emlékezett vissza az örömteli pillanatra Prónay Bence. A partner autóba ült, személyesen egyeztetett a szállodával, így mire a Proko csoportja megérkezett, már osztották is a szobakulcsokat.

A Pestana Hotel Cascaisban, egy óceánra néző, négycsillagos hotelben szállhattak meg a Portugáliában ragadtak. A hotel személyzete még egy rögtönzött vacsorát is feltálalt a csoport számára. Másnap bőséges reggelit is kaptak, majd az idegenvezető egy előre be nem tervezett városnézést is tartott Cascaisban.

Az utolsó szakasz – hazaút Belgrádon keresztül

Másnapra az áramellátás és az infrastruktúra nagyjából helyreállt. A csoport a délutáni órákban időben kijutott a reptérre, majd Belgrádba repült.

„A belgrádi reptéren már várta őket a Proko által szervezett magyar busz, amely hazaszállította őket Budapestre” – jelentette ki diadalmasan az ügyvezető.

Válságstáb 100 év tapasztalattal

„Ilyenkor csapatban dolgozunk. Ez a kis válságstáb négy-öt főből áll jellemzően. Bár a helyzet nagyon stresszes, hiszen a mi felelősségünk, hogy a velünk utazók biztonságban legyenek, de nem aggódtunk, mert bíztunk abban, hogy a csapat összeadva több mint 100 évnyi tapasztalata elegendő lesz arra, hogy felülkerekedjünk a problémákon” – mondta Prónay Bence a háttérmunkáról.

Az előrelátás és a gyors döntések kulcsfontosságúak voltak.

Ismerjük a légitársaságoknak a kockázatvállaló hajlandóságát. A fapados légitársaságok kockázatkerülők, vagyis amikor egy ehhez hasonló helyzet van, akkor jellemzően nem vállalják be azt, hogy esetleg nem tudnak leszállni az adott repülőtéren, inkább törlik a járatot. Mi ezt tudtuk, ezért is foglalunk előre jegyeket másik gépre

– fogalmazott Prónay Bence.

Ár és érték rendkívüli helyzetben

Ilyen válsághelyzet kezelése természetesen jelentős pénzügyi terhet is jelent az utazási iroda számára.

Ilyenkor nem az számít, hogy mi mennyibe kerül, hiszen minden sokkal drágább lesz a hirtelen megnövekedő kereslet miatt. Az a fontos, hogy valahogy hazahozzuk azokat, akik bíznak bennünk

– hangsúlyozta az ügyvezető.

A félliteres vizek csaknem 180 euróba (73 ezer forintba) kerültek, a busz bérléséért is jelentős összeget kellett fizetni, nem beszélve az új repülőjegyekről, amelyeket ki kellett volna dobni a kukába, ha mégsem törlik a járatot.

„Kidobott pénz lett volna, de volt már ilyenre is példa. Rio de Janeiro–Budapest-járatra vásárolt jegyből tizenhetet kellett kidobnunk még a COVID miatti járattörlések idején” – jegyezte meg az ügyvezető.

Az idegenvezető személye kulcsfontosságú

A helyzetet csak egy talpraesett és felkészült idegenvezető tudja megoldani, aki a helyszínen van. A cég minden évben továbbképzést tart az idegenvezetőknek, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a rendkívüli helyzetek kezelésére, ahol megosztják az elmúlt évekből szerzett tapasztalataikat.

Ennek köszönhető, hogy a 27 fős magyar csapat, ellentétben számos pórul járt turistával, nem a parkokban, vasútállomásokon vagy buszpályaudvarokon töltötte az éjszakát, hanem egy négycsillagos tengerparti hotel kényelmét élvezhették. Nem csoda, hogy hálásak voltak az utazási irodának azért, hogy fedél van a fejük felett, miközben más turisták az autópálya-felhajtón sétáltak bőröndjeikkel.

Azért választ valaki utazási irodát az utazás megszervezésével, hogyha igazán nagy gond van, akkor is biztonságban legyen. Van az a szép magyar mondás, hogy bajban ismerszik meg a barát – mi pedig ebben nagyon hiszünk

– összegezte Prónay Bence.

(Borítókép: Több ezer turista rekedt a lisszaboni repülőtéren 2025. április 28-án. Fotó: Anadolu / Getty Images)