Zacher Gábor is megszólalt az energiaital-tiltásról

Több szakember is megszólalt, miután az Országgyűlés törvényben tiltotta meg a 18 év alattiak energiaital vásárlását. Zacher Gábor toxikológus szerint nem elég tiltani a vásárlást, felvilágosító kampányok is kellenek.

Zacher Gábor toxikológus és más szakemberek is egyetértettek az ATV híradónak való nyilatkozásuk alkalmával, hogy a kedden meghozott döntés felvilágosító kampány hiányában nem lesz hatékony. A főorvos elmondása szerint nem elég tiltani a vásárlást, mivel felvilágosító kampányok is kellenek.

Azok a tapasztalatok, amelyek azokból az országokból származnak, ahol szintén korlátozva van az energiaitalok megvásárolhatósága bizonyos kor alatt, amellett, hogy a tiltanak, felvilágosító kampányok is működtek. Azokban az országokban, – mint például Lettország –, ahol csak a tiltás működött, ott az elején csökkent az energiaital-fogyasztás, utána szépen minden visszaállt a normál kerékvágásba

– fogalmazott Zacher Gábor.

Az orvos rámutatott arra is, hogy melyek azok a koffeintartalmú termékek, amelyek a tiltást követően is elérhetőek maradnak ennek a korosztálynak: „ha mondjuk egy jó erős ristrettot vagy espressot főz valaki, ott akár 150 mg koffein is előfordulhat benne, ami jóval több mint másfélszerese annak, ami 1 doboz energiaitalban van” – magyarázta a toxikológus.

Szűcs Zsuzsanna, a Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke egyetértett abban, hogy felvilágosítás hiányában nem lesz hatékony a tiltás, továbbá kiemelte, hogy az „emberek gondolkodásában kevés az egészségtudatosság”.

Csibi Sándor, a Magyar Energiaital Szövetség főtitikára pedig arról beszélt, hogy a 18 éven aluliak legfőbb koffeinbeviteli forrása a kávé. Valamint szintén egyetért abban, hogy a felvilágosítás és a szülői felelősség nem kerülhető el.

Azt is meg kell vizsgálni, hogy a gyerekek miért fogyasztanak koffeint. Nagyon sok fiatallal beszéltem, és szinte kivétel nélkül azt mondták, hogy azért, mert fáradtak az iskolában, és azért fáradtak az iskolában, mert éjszaka nem pihennek

– fogalmazott a főtitkár.

A beszámolóból kiderül, hogy évente körülbelül 64 millió liter energiaitalt fogyasztanak az emberek és ez fejenként 27 darab negyedliteres italt jelent.

Megszólalt a HELL is

Miután az Országgyűlés törvényben tiltotta meg a 18 év alattiak energiaital-vásárlását, közleményt adott ki a HELL Energy. A társaság figyelemmel kíséri a hazai jogszabályi környezet változásait, de a korlátozást nem feltétlenül tartja a leghatékonyabb eszköznek a fiatalkorúak egészségének védelmére

Felhívták a figyelmet arra, hogy a mostani jogszabály nem az energiaitalokat tiltja be, azok továbbra is legálisan forgalmazhatók és ihatók. Valamint arra is, hogy gyerekek számára valóban nem ajánlott a koffein, de ez a többi azt tartalmazó italra is igaz, mint például a kóla vagy a kávé. Megjegyezték, hogy Európában mindössze négy országban létezik hasonló törvény, és az unióban nincs egységes szabályozás a kérdésben.

Zacher Gábor toxikológus nemrég az Index Kibeszélő podcast vendége volt. A szakember a műsorban az április elején beterjesztett drogtörvény módosításával kapcsolatban is elmondta a véleményét, de szóba került még az is, hogy

