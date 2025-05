Gulyás Gergely náci házmesterekhez hasonlította Magyar Pétert

A Miniszterelnökséget vezető miniszter volt a vendége a MandinerReakciócímű műsorának , ahol Gulyás Gergely élesen bírálta a Tisza Párt elnökét. A pénteken megjelent videóinterjúban a miniszter úgy fogalmazott:

Amikor még beszéltem Magyar Péterrel, akkor sok mindenben volt vele vitám, de abban teljes volt az egyetértés közöttünk, hogy ő bolond. Most ennek az elmebetegségnek az elhatalmasodását a magyar nyilvánosság nap mint nap láthatja

– jegyezte meg.

A miniszter szerint Magyar Péter nyilatkozatait nem politikai elemzőként, hanem pszichiáterként kellene értékelni. „Olyasvalakiről beszélünk, aki pszichés állapota miatt sem alkalmas arra, hogy közhatalmat gyakoroljon” – jelentette ki Gulyás Gergely, aki párhuzamot vont a közelmúlt történelmével is. „Volt olyan a közelmúlt magyar történelmében, amikor ez kicsit későn derült ki, Gyurcsány Ferenc esetében”. A miniszter szerint a helyzet most sokkal nyilvánvalóbb, mint akkor volt.

Magyar Péter mint náci házmester

Gulyás különösen kemény szavakkal illette azt, hogy Magyar Péter korábban hangfelvételt készített volt feleségével, Varga Judittal folytatott beszélgetéséről, és ezt az ügyészségen is felhasználta.

A magyar ellenzék olyan mély erkölcsi válságban soha nem volt, mint most, amikor olyasvalaki a legnagyobb ellenzéki pártnak az elnöke, aki a saját feleségével való magánbeszélgetését magnón rögzíti, és ezt ügyészségi feljelentés tárgyává teszi. Ilyet a náci házmesterek és a kommunista besúgók csináltak

– vélekedett a miniszter.

Gulyás az interjúban kitért az MNB-alapítványok körüli botrányra és a kormányközeli személyek luxusköltéseire is. A miniszter szerint a jegybank működéséhez a kormánynak nem volt és nem is lehet köze, és ha az állítólagos visszaélések beigazolódnak, az elkövetőket felelősségre kell vonni. A „luxizásról” Gulyás azt mondta, nem csak az elmúlt 15 évben lettek gazdag emberek Magyarországon, és ő maga is erénynek tartja a mértéktartást.