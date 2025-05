Eső helyett szikrázó napsütésben fürdőzhetünk pénteken, kitart a nyárias időjárás

Pénteken zavartalan napsütésre számíthatunk, jelentős mennyiségű csapadék nem várható, a hőmérséklet elérheti a 28 fokot is. Melegfronti hatás érvényesül, valamint a nagy napi hőingás is megterhelő lehet, de a közlekedők száraz utakon autózhatnak a nap folyamán.

Pénteken a kevés gomoly- és fátyolfelhő mellett sok napsütés valószínű, a déli, délnyugati szél helyenként megélénkül – közölte időjárás-előrejelzésében a HungaroMet. Délután 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet, számottevő mennyiségű csapadék nem várható.

A Kárpát-medence időjárását anticiklon alakítja, hatására alapvetően derült és csapadékmentes az idő, a csúcsérték döntően 20 és 27 fok között alakul, amely egyúttal azt is jelenti, hogy a sokéves átlagnál 2-5 fokkal magasabb a hőmérséklet.

Melegfronti hatás érvényesül, szombaton is kitart a jó idő

Pénteken melegfronti hatás érvényesül, migrén, keringési problémák, fáradékonyság, dekoncentráltság, tompaság egyaránt jelentkezhet. A nagy napi hőingás megterhelheti a szervezetet, hatására vérnyomás-ingadozás, rosszullét, szédülés is előfordulhat. Napos idő várható, jelentős csapadékra nem kell számítani, így száraz útburkolatokkal találkozhatnak a közlekedők.

Szombaton napos idő várható a gomoly- és délutántól már fátyolfelhők mellett is. Az északi megyékben délutántól kevés helyen zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban általában 10, 16 fok valószínű, de északkeleten a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 25, 31 fok közé melegszik fel a levegő.

Ha időjárás, akkor is Index!

