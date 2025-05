Orbán Viktor: Amíg az európai gazdaság nem lendül fel, nekünk is nehezebb dolgunk lesz

Orbán Viktor a pénteki rádióinterjújában többek között beszélt a magyar gazdaság helyzetéről, melyet szerinte befolyásol az ukrajnai háború, valamint kitért az Európai Néppárt által elfogadott Szolidaritás Ukrajnával határozatra, és annak belföldi támogatására is.

„Vannak nyersadatok korábbról, az európai gazdaság is stagnál, Ausztriától meglepő, a németek is velünk vannak egy szinten” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban a magyar gazdaság legutóbb megjelent adataival kapcsolatban.

A kormányfő úgy véli, ha valaki a külső okokra hivatkozik a gazdaság gyengülésével kapcsolatban, az elveszíti a cselekvőképességét. Elmondta, hogy a kialakult helyzetről tárgyalt a kormány gazdaságért felelős szereplőivel, és egyetértettek abban, hogy az orosz–ukrán háború miatt hiányzik egy jelentős összeg az európai gazdaságból.

Vannak céljaink 2025-re, amiket el kell érnünk. Amíg az európai gazdaság nem lendül fel, nekünk is nehezebb dolgunk lesz

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy így is elfogadták Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Ennél a résznél megismételte, hogy milyen adókedvezményeket nyújt a kormány az édesanyáknak.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország az ukrajnai háború miatt mintegy 20 milliárd eurót veszített az elmúlt három évben. Megjegyezte ugyanakkor: „Akkor sem lenne habzsi-dőzsi, ha nem lenne háború.” Álláspontja szerint, amíg nem lesz béke, a gazdaság köhögni fog. Ezért kell támogatni Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezéseit – tette hozzá.

Orbán Viktor úgy látja, Brüsszel az amerikai elképzelések ellenére is támogatja a háborút és akadályozza Washington béketervét.

Az amerikai támogatás szükséges Ukrajnában, az Európai Néppárt mégis több pénzt küldene Ukrajnának. Zelenszkij egymilliós hadsereget akar, és azt követeli az EU-tól, hogy Európa tartsa fenn az ukrán haderőt. Inkább a saját hadseregünket és gazdaságunkat kellene erősíteni

– jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint „talicskával tolják ki Európa pénzét Ukrajnába”. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Ukrajnát 2030-ig akarják felvenni az Európai Unió tagállamai közé, és Brüsszel szándéka az, hogy gyorsítósávra tennék az ukrán csatlakozást. Itt emlékeztet arra, hogy jelenleg erről a kérdésről zajlik a véleménynyilvánító népszavazás.

„Gonosz dolgot csinál”

A kormányfő kijelentette, hogy Brüsszelben ma azt gondolják, hogy hatalmas hitelt kell felvenni, és ebből finanszírozzák az ukránokat. Ez csődbe viheti Európát, és nem fogják tudni visszafizetni ezt. Most kell megakadályozni a végtelen eladósodást – vélekedett Orbán Viktor. Ennél a résznél azt is megjegyezte, hogy Magyarország a magyar gazdaság fejlesztésére használja az uniós pénzeket.

Ha nekünk is megérné, támogatnám Ukrajna csatlakozását. A gyorsított csatlakozás hibás és káros politika. Ki kell nyitni minden EU-s állampolgárnak a szemét, hogy ne járjon senki pórul

– mondta, kijelentve azt is, hogy a kampányig nem akar foglalkozni a Tisza Párttal. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarországnak meg kell kapnia a neki járó EU-s pénzeket, amiket Brüsszel jelenleg blokkol, azonban ezermilliárd forintot így is megszerez a kormány.

Kollár Kinga korábbi kijelentésére is kitért, megjegyezve, hogy a Tisza Párt EP-képviselője akadályozza a kormány munkáját az uniós pénzek hazahozatalában, így szerinte a képviselő ezzel a tevékenységével „gonosz dolgot csinál, amivel árt a magyaroknak”. Az interjúban szóba került az is, hogy Orbán Viktor csütörtökön aláírta a Nemzeti Ellenállási Mozgalom petícióját is.

A nemrég az európai Néppárt élére elnökként újraválasztott Manfred Weber a valenciai kongresszuson elmondta, hogy 2026-ban kormányváltás lesz Magyarországon. Orbán Viktor erre reagálva elmondta: a magyar EU-s elnökségi program idején elmondása szerint a német politikus „pacekba” megmondta neki:

tisza-kormányt akarnak magyarországon.

Orbán Viktor szerint Brüsszel a rezsicsökkentés feladását kéri, ezért szerinte a magyaroknak fontos tisztában lenniük azzal, mi lesz a választás tétje 2026-ban. „Ukrajna EU-tagságát nem szabad megengedni, így nehezebb Magyarország céljait elérni. A magyar ellenzék, a Mi Hazánk Mozgalmat leszámítva, Ukrajnát támogatja” – jelentette ki.

Orbán Viktor az interjú végén hangsúlyozta a munkahelyek védelmét és az adócsökkentési programot. Emellett 150 gyár építését szorgalmazta, valamint stratégiai kérdésnek nevezte a kis- és középvállalkozások (kkv) megerősítését, de az is elhangzott, hogy októberben kezdődik a nyugdíjasok áfa-visszatérítése, továbbá az is kiderült, hogy a kormány már tárgyal a 2026-os költségvetésről.

Sűrű hét áll a miniszterelnök mögött

Az elmúlt hétvégén Orbán Viktor még Ferenc pápa temetésén vett részt Semjén Zsolttal és Sulyok Tamással együtt. A miniszterelnök a szertartást követően arról beszélt, hogy a temetés egyszerre volt búcsú és egy fölemelő, reményt adó esemény. Kijelentette, hogy a szentatya a barátja volt, és nagyon sokat köszönhet neki.

Kiemelte, hogy a következő pápának nagyon nehéz kérdésekre kell majd olyan álláspontot kialakítania, ami újraegyesíti a kereszténységet. De megszólalt Erdő Péter budapest-esztergomi érsek, bíboros esélyeiről is.

Hétfőn a miniszterelnök már a szakképzés jelentőségéről és a fiatalok lehetőségeiről beszélt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett éves szakmai verseny megnyitóján. Méltatta a nemzeti kormány elmúlt 15 évének gazdaságpolitikáját, és Ukrajna uniós csatlakozásának kérdésében is megszólította a fiatalokat.

Kedden pedig már a parlamentben szavazott a családtámogatási és anyákat érintő kedvezmény módosításáról, valamint új szabályokról az automata bankjegykiadó gépek telepítésére vonatkozóan. Továbbá voksolt az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozati kötelezettségéről, illetve a kábítószerrel kapcsolatos jogszabályok szigorításáról is. A kormány a veszélyhelyzet meghosszabbításáról és a fiatalkorúak energiaital-vásárlásáról is döntött.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. április 25-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Benko Vivien Cher / MTI)