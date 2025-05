Nem akárkitől kért „telefonos segítséget” a péntek reggeli interjú előtt Orbán Viktor

„Gyors egyeztetés Lázár miniszterrel a reggeli rádió előtt” – jelentkezett be a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli a szokásos, Kossuth rádiónak adott interjú előtt.

A kormányfő a magyar gazdaság legutóbb megjelent adataival kapcsolatban nyilatkozott úgy, hogy „az európai gazdaság is stagnál”. Emellett azt is hozzátette, hogy „talicskával tolják ki Európa pénzét Ukrajnába.” Orbán Viktor északkeleti szomszédunk uniós csatlakozásáról is elmondta álláspontját a beszélgetésben.

Ha nekünk is megérné, támogatnám Ukrajna csatlakozását. A gyorsított csatlakozás hibás és káros politika. Ki kell nyitni minden EU-s állampolgárnak a szemét, hogy ne járjon senki pórul

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt is kijelentette, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt újraválasztott elnöke közölte vele, hogy a szervezet Tisza-kormányt akar Magyarországon. Lázár János építési és közlekedési miniszter április 29-én Nagykőrösön tartott Lázárinfót. A tárcavezető Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban is elmondta a véleményét.

Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt 35 évben az országban, hogy az itt élők jobban éljenek, gyarapodó, független közösség maradjon Magyarország. Egy háborúban álló országot nem szabad beemelni az EU kötelékébe

– jelentette ki a Hódmezővásárhely-központú választókerület országgyűlési képviselője. Emellett elismerte, hogy a kegyelmi ügyben hibázott a kormány. A miniszter a gyülekezési törvény szigorítását a gyermekvédelemmel indokolta.