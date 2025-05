„A sör és a virsli miatt nem emlékszik a GDP-adatokra” – reagált az ellenzék a miniszterelnök interjújára

Pénteken a Kossuth rádiónak adott interjút Orbán Viktor. A miniszterelnök beszélt a magyar gazdaság friss adatairól, Ukrajna uniós csatlakozásáról, továbbá az Európai Néppárt elnökének újraválasztásáról is. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint nem igaz, hogy más európai országok gazdasága is zuhant, továbbá a magyar emberek pénzét nem Ukrajnába hordják ki talicskával, hanem ezt a Nemzeti Bankból tették meg. Az ellenzéki politikus megvédte a pártját is. A Jobbik azt írta, hogy a miniszterelnök a május elsejei sör és virsli miatt nem emlékszik a GDP-adatokra.