Két évtized után benyújtota lemondását Orbán Viktornak a Fidesz egyik parlamenti képviselője

Bejelentette távozását Riz Gábor, a Fidesz Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 3. választókerületének elnöke, aki a 2026-os országgyűlési választásokon már nem indul képviselőjelöltként. A politikus Facebook-posztban jelentette be döntését, amelyben utódjáról is beszámolt.

Riz Gábor, aki lassan húsz éve tölti be a választókerületi elnöki posztot és 15 éve országgyűlési képviselő, az ATV által észrevett Facebook-bejegyzésében tudatta, hogy benyújtotta lemondását Orbán Viktor miniszterelnöknek. A politikus éppen két évtizede, 2005-ben vette át megbízólevelét a Fidesz elnökétől az ózdi központú választókerület vezetésére.

„Éppen húsz éve, hogy Orbán Viktortól, a Fidesz elnökétől átvettem az ózdi központú választókerület elnöki teendőinek ellátására szóló megbízólevelet. A sokrétű politikai feladat ma már 71 településre szól, itt Nyugat-Borsodban" – írta közösségi oldalán a politikus.

A kormánypárti képviselő kitért arra is, hogy az elmúlt években helyi szervezeti tagokkal, polgármesterekkel és aktivistákkal együtt építették a keresztény-konzervatív értékközösséget, és számos sikeres választási eredményt értek el. Bár a választókerületi elnöki pozíciójáról lemond, parlamenti képviselői feladatait a 2026-os választásokig ellátja.

Új vezető a nyugat-borsodi térségben

A leköszönő elnök bejegyzésében utódjáról is megemlékezett. Csuzda Gábor veszi át a választókerület irányítását, akinek Riz Gábor sok sikert kívánt az előtte álló feladatokhoz.

Utódomnak, Csuzda Gábornak sok sikert kívánok az embert próbáló feladathoz. Őrizze meg a közbizalmat értékeink iránt, tartsa egyben azt a sikeres csapatot, akikre mindenben számíthattam és akik segítsége nélkül nincs eredményes politikai munka

– fogalmazott búcsúzó üzenetében. A mostani bejelentés nem egyedi eset a kormánypártban. Információk szerint Orbán Viktor több helyen is cseréket tervez a képviselőjelölti névsorban a következő országgyűlési választások előtt, és egyes változásokat már be is jelentettek. Ezekről a változásokról a Szabad Európa értesülései alapján korábban már beszámoltunk, ide kattintva olvashat róla bővebben.

A Fidesz-frakciómegújítás részeként többen is távozhatnak a jelenlegi képviselői gárdából, helyükre pedig új jelöltek érkezhetnek a 2026-os választásokra.