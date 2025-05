110 tüntetőt igazoltattak a Lánchídon, a Momentum hivatali visszaélést és Kádár-korszakot idéző jeleneteket emleget

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a május 1-jén, csütörtökön a Kossuth Lajos téren megtartott bejelentett és engedélyezett gyűlés résztvevői közül többen a demonstráció hivatalos befejezése után jogellenes gyűlésbe kezdtek. A rendőrség azt írja a honlapján, hogy vonulásukkal akadályozták a belvárosi forgalmat, néhányan a Lánchídra is felmentek, majd a Széchenyi téren folytatták a hatóság szerint jogellenes gyülekezést.

A BRFK közleménye részletezi, hogy a rendőrök 110 embert igazoltattak. Négy személlyel szemben pirotechnikai termékek használata miatt, egy fővel szemben pedig a gyülekezési joggal való visszaélés miatt tettek szabálysértési feljelentést. Egy esetben a személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése miatt történt előállítás és szabálysértési feljelentés. Két alkalommal biztonsági intézkedést kellett végrehajtaniuk a rendőröknek rosszullét miatt, továbbá egy embert elfogtak és előállítottak, mivel őt sikkasztás miatt körözték.

A közlemény kitér arra is, hogy „a rendőrség eddig is, és ezután is mindenki számára biztosítja a békés gyülekezés jogát, miközben figyelembe veszi mások jogait, ideértve a fővárosban közlekedni kívánók jogait, és érvényt szerez a hatályos magyar jogszabályoknak”.

A Momentum súlyos vádakat fogalmaz meg

Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője Facebook-posztban reagált a történtekre és bejelentette, hogy feljelentést tesznek a BRFK ellen hivatali visszaélés bűntette miatt. Álláspontja szerint „a Kádár-korszakot idéző jelenetek zajlottak” a tüntetésen.

Bár most nem lökték a földre a momentumosokat, mint legutóbb, de nyilvánvalóan jogsértő módon a személyi szabadságukban korlátozták a békés tüntetőket. A járdán szabályosan haladó tömeget rendőrsorfallal állították meg a Lánchídon. Nem engedték meg békés állampolgároknak, hogy Pestről Budára a hídon szabályosan átsétáljanak

– írta Bedő, hozzátéve, hogy a rendőrség indoklást kérésre sem adott, és szóba sem voltak hajlandók állni a tüntetőkkel.

A politikus szerint a BRFK politikai szereplővé lépett elő, és a tüntetés előtt „önkényesen átértelmezte a magyar jogrendet”, majd közleményben fenyegette meg a tüntetőket, hogy innentől akár bűncselekménynek is minősíthetik a hídfoglalást.

Rendőrségi figyelmeztetés előzte meg a tüntetést

A május elsejei demonstrációt megelőzően, már szerdán figyelmeztette a BRFK a tüntetőket. A rendőrség közleményt adott ki, amelyben kijelentették, hogy a bejelentett helyszínen, vagyis a Kossuth téren kívül jogszerűtlen a tüntetés. A hatóság arra reagált, hogy a Facebook-eseményben a szervezők azt írták: „a nagygyűlés után – ha van rá spontán akarat – törvényesen tovább is vonulhatunk”.

A csütörtöki tüntetés Hadházy Ákos és a Momentum által az elmúlt hetekben szervezett tüntetéssorozat újabb állomása volt. A demonstrációk célja továbbra is az Országgyűlés által április 14-én elfogadott 15. Alaptörvény-módosításának visszavonása. Az elmúlt hetekben több hídfoglalásra is zajlott, ami miatt a rendőrség szigorúbb fellépést helyezett kilátásba.

A rendőrség és a Momentum közötti jogvita várhatóan folytatódik, miután a párt hivatalosan is feljelentést tesz a BRFK ellen. A tüntetők szerint alapvető jogaikat sértették meg a hatósági intézkedések, míg a rendőrség álláspontja szerint csak a törvényes rendet tartották fenn.