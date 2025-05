David Pressman szánalmas és gyermekes viselkedéséről írt egy amerikai politikus

Bryan E. Leib amerikai politikus, az Alapjogokért Központ vezető kutatója közösségi oldalán szombaton kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök első 100 napja alatt többet tett az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának helyreállításáért és erősítéséért, mint bármely korábbi kormányzat az elmúlt időszakban. Leib szerint az amerikai–magyar szövetség újra a kölcsönös tisztelet és közös értékek alapjain nyugszik.

A kutató ugyanakkor kritikával illette David Pressman volt amerikai nagykövetet, aki nemrég a CNN műsorában kijelentette, hogy az Egyesült Államok veszélyben van, mivel szerinte Donald Trump második elnöksége lényegében „autoriter hatalomátvételt” jelenthet. Emellett Pressman párhuzamot vont Orbán Viktor illiberális politikája és Trump jelenlegi törekvései között.

Elmondta azt is, hogy Orbán Viktor rendszere egy olyan ökoszisztémát épített ki jutalmazással és büntetéssel, amely elhallgattatja a kritikus hangokat, és hasonló tendenciákat lát most az Egyesült Államokban is.

Bryan E. Leib erre reagálva közölte:

David Pressman továbbra is félrevezető állításokat terjeszt Magyarországról. Az ő nagyköveti mandátuma a megosztottságról szólt, nem a diplomáciáról. Magyarországon egyértelműen nevetség tárgya.

A vezető kutató szerint a helyzet egyértelmű, még ha ezt Pressmannek nehéz is elismerni: „Magyarország megbízható NATO-szövetséges, a nyugati civilizáció és határainak védelmezője, valamint az Egyesült Államok barátja”. „Szívesen vitatkoznék erről önnel a CNN-en bármikor, David!” – zárta bejegyzését.

Majd egy későbbi posztjában még azt is hozzátette: „Szégyellje magát David Pressman. Teljesen szánalmas és gyermekes a viselkedése”.