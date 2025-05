Harmincezerrel több diák érettségizik hétfőtől, bemutatjuk az újdonságokat

Május 5-én, vagyis hétfőn reggel indul a 2025-ös érettségi írásbeli része, ahol több mint 142 ezren adnak majd számot az elmúlt évek alatt megszerzett tudásukról. Bár már több cikket is készítettünk, amelyben összeszedtük, hogy mi mindent kell tudni a vizsgákról, a követelményről, a főbb tantárgyakról, az időpontokról vagy éppen a használható segédeszközökről, viszont a 2024-es, hatalmas változásokat még nem elemeztük ki teljesen.

Éppen ezért beszélgettünk Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnökével, aki kifejtette, hogy milyen változások érték a vizsgákat a kötelező tantárgyakból (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv), hogy ez merre viszi az érettségit, mint intézményt, vagy éppen arról, hogy miként hat a digitális fejlődés a vizsgákra. Emellett előkerültek olyan témák is, hogy vajon miért egyre kevesebb a nyelvvizsgázó Magyarországon, vagy éppen az, hogy miként látja a gyermek- és pedagógusszámok alakulását az elkövetkezendő években.

Viszont még mielőtt rákanyarodott az érettségire, Horváth Péter azzal kezdte, hogy a pedagógusoknak is ez egy megterhelő és érzelmekkel teli időszak egyben, hiszen ha azok a diákok, akiket az elmúlt négy-öt évben terelgettek, „főleg, ha ez egy alkotói kapcsolat volt” – emelte ki –, akkor „minden ilyen elengedés egy kis halál, hiszen nagyon hozzánk tudnak nőni a diákok, nem csak egyesével, de csoportszinten is”.

Sok kollégát láttam a 30 évem alatt, akik megrendülnek a ballagás és az utolsó órák környékén, szerenádkor, elköszönésekkor, mint ahogy a diákok is, akik szerettek hozzájuk járni

– fogalmazott a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium igazgatója, hozzátéve, hogy ez az elmúlás egyik első megnyilvánulása a diákok részéről, míg a közös munka búcsúztatása a pedagógusok oldaláról.

Kiegyensúlyozás

Rátérve az érettségire arról beszélt, hogy a 2024-es nagy változások óta – amikor is a 2020-as új Nemzeti Alaptanterv alapján tanuló diákok eljutottak az érettségiig – vannak olyan tárgyak és tananyagrészek, ahol csökkent a követelmény, máshol pedig újak jöttek be. Kitért arra is, hogy az első ilyen érettségi tapasztalatai azt mutatják, hogy a jogszabályokban eszközölt változások megjelentek a gyakorlatban is, tehát a feladatokban is visszaköszöntek az újdonságok.

Példaként említette a magyar nyelv és irodalmat – amelynek a változtatásai a legnagyobb visszhangot kapták széles körben –, ahol bejött a műveltségi teszt, amelyhez ugyan volt mintapélda az Oktatási Hivatal honlapján, de véleménye szerint az igazi „próba mindig az, amikor megjelenik az érettségin”. Ezek a tárgyak nyilván nagyobb odafigyelést igényeltek (például a természettudományokban megjelent a kísérlet helyett egy projektmunka, vagy vizuális kultúrából az írásbeli) a diákoktól, de jól vették az akadályokat, „ezeket a változásokat jól feldolgozta mindenki”.

A tavalyi érettségi végső eredménye azt mutatta, hogy a kollégák döntő többsége felkészítette a diákokat az érettségire

– fogalmazott.

Az NPK elnöke szerint valamiféle kiegyensúlyozás történt, ezért lehet például az, hogy amíg a matematikai feladatsor gyakorlatiasabb lett, addig a magyar sokkal jobban épít a lexikális tudásra. Elmondta, hogy a magyarra a korábbi években a gyakorlatiasság volt a jellemző, „konkrét tudásanyagot az összehasonlító elemzésnél lehetett mérni, amit viszont kevesen választottak, mert nagyobb felkészültséget igényelt. Bizonyos kulturális alapismereteket szerintem nem baj, hogy ha tudunk” – zárta gondolatát.

A matematika gyakorlatiasabb feladatairól úgy vélekedett, hogy „a 10–15 évvel ezelőttihez képest sokkal több a szövegesen megfogalmazott problémafelvetés és nem egy egyenletet írnak oda, hogy »oldd meg az egyenletet«, ami régebben jellemző volt”. Horváth szerint ez egy jó irány, a matematikai gondolkodást serkenti, hozzájárul a szövegértéshez.

Magyarban megjelent egy konkrét tudásanyagnak az ismerete 20 pont erejéig, matematikában pedig egy szöveges problémát kell lefordítani valamilyen matematikai absztrakcióra

– foglalta össze.

Gyakorlati tudás

A történelem megosztó változásaival – több politika-, eszme- és vallástörténet, kevesebb társadalom-, életmód-, gazdaságtörténet – már óvatosabb volt Horváth Péter, úgy fogalmazott, miszerint „mindig lesznek olyan kollégák, akikhez az egyik, és olyanok, akikhez a másik fajta feladatsor áll közelebb, de olyat senki nem fog tudni készíteni, amire mindenki azt fogja mondani, hogy ez a legtökéletesebb, én is ezt csinálnám.”

Kifejtette, hogy minden tanárnak vannak kedvenc és kevésbé kedvenc témái, az iskolatípusok is eltérnek, a nehézség is egyénenként változó a diákoknak (de még a pedagógusoknál is) egy-egy feladatsornál, így nagyon sok minden befolyásolja a véleményeket és a végeredményt.

A nyelvvizsgák mélyrepülésére kitérve kifejtette, nagy kérdés, hogy az új statisztikákban benne vannak-e az emelt érettségiért járó bizonyítványok, vagy csak a külön tett sikeres és sikertelen próbálkozások (benne vannak azok is – a szerk.), viszont tapasztalatai szerint az olyan iskolákban, mint például a Révai, „egyre többen tesznek emelt szintű érettségit, amivel tulajdonképpen ingyen szereznek nyelvvizsgát – bár már az első amúgy is ingyenes, vagyis visszatérített középiskolai korban”.

Véleménye szerint egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy nyelvvizsgát az érettségivel szerezzenek, ezzel együtt nem érzékeli azt, hogy a diákok ódzkodnának a nyelvtanulástól. Azt viszont inkább el tudja képzelni, hogy

nem annyira fontos számukra, hogy legyen egy papírjuk erről, hiszen a munkahelyeken már inkább a gyakorlati tudás a fontos, nem pedig a papír megléte.

„Bár szerintem jó, hogy ha vannak részcélok, hogy szerezzük meg a nyelvvizsgát, akár B2-es, akár C1-es, akár még ennél magasabb fokozatokban is” – fogalmazott. Tapasztalatai szerint pont a nyelvtanulás az, amire egyáltalán nem kell motiválni a gyerekeket.

Kiszámíthatóság iránti vágy

Ezután rátért arra, hogy valóban kiugró adat az, hogy idén csaknem 30 ezerrel több diák ül neki a vizsgáknak, mint 2024-ben, de ez egyáltalán nem megszokott. Ennek oka jelenleg az, hogy „tavaly volt az első olyan évfolyam, ahol a tizenkettedik osztályból tizenharmadik osztályba lépve nem voltak érettségi vizsgák”, tehát nem külső emberek jöttek be a rendszerbe, nem lett sokkal népesebb az egyik évfolyam, egész egyszerűen csak változott a rendszer és a szakképzősök most jutnak el az érettségiig.

Hozzátette, hogy a jelenlegi érettségi rendszer további változásairól egyelőre nincsen szó –„bár tapasztalatok mindig vannak és lesznek is” –, hiszen az általános igény a köznevelésben is az, hogy ne túl gyakran változzanak a dolgok, kiszámítható legyen a rendszer, de „ezeket sokszor azért az élet átírja és mégiscsak lesznek változások”.

Mi 15–20 éve azt mondtuk, hogy az lenne a jó, ha ebben a 8+4 vagy 6+6 évben, szóval 12 évben előre lehetne látni, hogy honnan hova akarunk eljutni, mit akarunk csinálni

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ez nagyon megváltozott az utóbbi időszakban, mert most már ennyire előre „biztosan nem lehet látni”.

Nemrég kiderült, hogy a mesterséges intelligencia képes – legalábbis némelyik – szinte 100 százalékosan megoldani az iskolai kompetenciaméréseket, így Horváth Péter azt sem tartja kizártnak, hogy a jövőben akár feladatsorokat is állíthat össze az érettségire, „legalábbis egy vázat mindenképpen”. Elmesélte azt is, hogy adott már házi feladatot a diákjainak úgy, hogy adassanak maguknak feladatot a mesterséges intelligenciával „és egyik sem kérdezett vissza, hogy azt hogy kell”. Tehát az oktatásba már simán beszivárgott ez a technológia.

Simán el tudom képzelni, hogy a szerkesztők megkérdezik, hogy milyen szövegeket, milyen feladatokat adna, aztán ezt persze nyilván lehet korrigálni

– tette hozzá.

Optimistább jövőkép

Végül a pedagógus- és gyermekfogyásra kitérve elmondta, hogy inkább a földrajzi eloszlással vannak problémák, hiszen vannak olyan térségek, ahol kevesebb gyermek születik és így az iskolai létszám jelentősebben fogy – nem is beszélve arról, hogy ha más, nagyobb városokba íratják a szülők a gyerekeket a kisebb településekről.

Az NPK-val korábban is azt mondtuk, hogy ezt a problémát át kell tekinteni, hiszen az, hogy egy iskolába 8–10–15 diák jár, az nem biztos, hogy optimálisan megszervezhető, vagy a diákok szocializációja, kommunikációja szempontjából ez jó dolog lenne, itt akár radikálisabb lépések is lehetnének

– mondta.

A pedagógusok kérdéskörét említve úgy fogalmazott, hogy a két januári béremelés a bérszintet rendezte, „ha ezt tudja tartani a kormányzat 2031-ig, akkor én nagyon optimista vagyok”, ugyanis már a ki sem írt pályázatokra is többen jelentkeznének – akár most végzettek, akár korábbi pályaelhagyók –, „de tény, hogy sokan vannak 60–65 év között a pályán, tehát 65 évvel vagy 40 éves munkaviszonnyal valószínűleg nyugdíjba fognak menni”.

Viszont kiemelte, hogy nyugdíj mellett még tudnak tanítani a kollégák, a lehetőség ehhez adott, „tehát a pedagógusok részéről sokkal optimistább vagyok, mint két évvel ezelőtt, akkor meglehetősen borúsan láttam én is a helyzetet”. A kérdés igazából az, hogy mindenhol lesz-e szakos tanár vagy helyettesítés, mert az, hogy kis települések iskolái között ingázik mondjuk egy kémiaszakos tanár, az tarthatatlan. „Optimálisabb lenne, hogy ha nagyobb létszámú iskolák jöhetnének létre” – zárta.

(Borítókép: Horváth Péter a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke beszél a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a pedagógus Kar közötti stratégiai együttműködési megállapodás aláírásán Budapesten 2025. április 22-én. Fotó: Lakatos Péter / MTI)