Nemrég újították fel, de már egy hónapja zárva van a mosdó a velencei vasútállomáson

Az építési és közlekedési miniszter, Lázár János még januárban a Közlekedésinfó címmel hirdetett sajtótájékoztatón tízpontos vállalást tett. A bejelentések között szerepelt, hogy 20 perces késés után visszatérítik a jegyár felét, valamint felújítják a vasútállomásokon található összes mosdót.

A tárcavezető ígérete szerint 2026. január 1-re a MÁV-csoport és a Volán-csoport összes mosdóját felújítják, összesen 946 vasúti és 256 buszpályaudvaron található illemhely, amit közlése szerint az érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok ingyenesen használhatnak majd. A közlekedési vállalat új, MÁV Plusz alkalmazását a következő évtől erre vonatkozó beléptetési funkcióval is ellátják. Vállalást tett arra is, hogy április 1-jétől az állandó takarítószemélyzet az Intercity-járatokon ezt is tisztán tartja.

Magyar Közlekedési Klub ezzel szemben arról számolt be Facebook-oldalán, hogy Velencén mindössze egy hétig volt használható az állomás mosdója, ami egy hónapja már „műszaki okokra” hivatkozva zárva van.

Hangsúlyozták, hogy meglátásuk szerint a MÁV hálózatán nem kifejezetten az állomási mosdók állapota okoz gondot. Mint rámutattak, az elmúlt 15 évben sok állomáson többek között uniós projektek keretében megújultak az illemhelyek. Ahol lepusztult vagy elhanyagolt, szavaik szerint ott jellemzően az épület is romokban van, mint például Rákosrendező, így értelemszerűen nem ez a prioritás.

Sok helyen nem az a baj, hogy rossz a mosdó, hanem hogy nincs. Például Kőbánya alsón vagy Aquincumban sincs, de sok regionális vonalon az 1950-es évekből származó pottyantós mosdók »működnek«, amelyeket nem lehet csak úgy felújítani, új egység kell helyette, amihez viszont közmű, terv, engedély stb. kell

– részletezik. A Magyar Közlekedési Klub szerint egy szabályrendszert kellett volna kidolgozni arra vonatkozóan, hogy hol és mekkora utasmosdóra van szükség a vasútállomásokon. „Nem világos persze az sem, hogy honnan kerít a MÁV pénzt és építőipari kapacitást értelmes munkavégzéshez ennyire rövid idő alatt mindenfajta valódi tervezés és előkészítés nélkül” – írták.

Rajta lesz a jegyen, hogy van-e klíma

A társaság Lázár János klímagaranciára vonatkozó vállalását is megkérdőjelezte, miszerint a nyári csúcsszezonban legalább 200 autóbusz áll majd rendelkezésre, amelyek erősítő járatként kísérik – vagy szükség esetén helyettesítik – a legnépszerűbb nyári vonatjáratokat. A nyáron megváltott jegyeken pedig

feltüntetik, hogy a jármű rendelkezik-e klímával,

ezt a menetrendben is jelzik, és ha az adott viszonylaton nincs klímás vonat, a MÁV-csoport azonos feltételekkel klímás erősítő buszjáratot biztosít.