Sokan várnak arra, hogy ne magukra hagyva töltsék az anyák napját

A KSH legutóbbi, 2024-es adatai szerint itthon 2095 örökbe adható gyermek szerepelt a nyilvántartásban, közülük 1291-et adoptáltak, minden negyedik egy év alatti. Még mindig több száz gyermek él kórházban, mert vér szerinti szüleik vagy nem tudják, vagy nem akarják hazavinni őket, de 80 százalékukat látogatják, így nem örökbe adhatók.

Az SOS Gyermekfalvak szerint a nevelőszülőkhöz történő elhelyezés nyújthatna a gyermekek számára megfelelő családi környezetet, azonban több ezren hiányoznak az országos gyermekvédelmi rendszerből, ezért országszerte várják nevelőszülők jelentkezését. Közlésük szerint főként Budapesten, Kecskeméten, Orosházán és a települések 60 kilométeres körzetében lenne szükség csatlakozásukra, ami segítene abban, hogy minél kevesebb csecsemő ragadjon születését követően hónapokig kórházban.

Tavaly júliusban lépett életbe az a jogszabály-módosítás, amely szerint azok a csecsemők, akiket 6 hete nem látogatnak vér szerinti szüleik, gyorsított eljárással örökbe adhatók. Az SOS Gyermekfalvak Első anyák napja című, anyák napi kampánysorozatában utánajárt, hova kerültek az így családra lelt gyerekek.

Hónapokig nem vihették haza gyermeküket

Volt olyan kisfiú, akit leendő édesanyja már 10 hetesen fogott a karjában, de csak hét hónap után, karácsony előtt vihette haza a kórházból. A szülők közlése szerint az alkalmassági határozatra egy évet kellett várniuk, azután nézhették meg a nekik szánt babát, aki, mivel az anya eltűnt, nem volt anyakönyvezve, így a dokumentációkkal hónapok mentek el, addig nem is látogathatták.

„Én emiatt majdhogynem kikészültem. Bármikor, amikor telefonáltam, mondták, hogy nyugodjak meg, már intézik, meg ne őt hívjam, hanem ezt hívjam, azt hívjam, összevissza telefonálgattam” – mesélte családdá válásuk történetét az örökbe fogadó anya.

Mikor hoztuk hazafelé, a szemünk előtt toltak be egy másik kisbabát, hogy érte is mindjárt jönnek. A miénkkel együtt volt vagy 10 otthagyott baba. Nagyon sok babát hagynak bent, rengeteget

– folytatta Réka a visszaemlékezést. Elmondása szerint az, hogy a kisfiuk hónapokig kórházban élt, a szocializációban és mozgásában is érezteti hatását. „Most 8 hónapos a kicsi, és még mindig nem tud átfordulni az oldalára, a szemkontaktust idegenekkel nem, csak azzal tartja, akit ismer” – részletezte.

Meg sem szoptatta az anyja, úgy hagyta magára

Szilvia már a 15. lombikkezelésen volt túl, amikor férjével az örökbefogadás mellett döntöttek. Két év várakozás után héthetesen vihették haza kisfiukat, akiről annyit tudtak, hogy második gyermekként született, de édesanyja meg sem szoptatta, rögtön otthagyta. 2024-ben 42 szifiliszes kisbaba született Magyarországon, közülük kilencen belehaltak a fertőzésbe. Máténak szerencséje volt, nem kapta el szülőanyjától a fertőzést. Elmondása szerint annak ellenére, hogy gondozatlan terhességből született, a gyermek így is egészségesen fejlődik.

Szilvia arról is beszámolt, hogy amikor Mátét látogatták a kórházban, több kisbabát láttak magára hagyva. „Nem is bírtam sírás nélkül. Hárman voltak a mi szobánkban, mindhárman nehéz körülmények közül jöttek. Az egyiküket végül a nagymama vitte haza, mert az anyuka kiskorú volt, és megszökött. Volt egy féléves kicsi, aki azért volt ott, mert összevissza verték otthon, úgy hozták be, róla aztán le is mondtak, és örökbe adható lett. Én hazahoztam volna legszívesebben azt a bántalmazott kisfiút is” – osztotta meg szívszorító tapasztalatait.

„Ő a szívünkben született meg”

„Egyből megfogta az ujjamat, és nem engedte el. Ő a szívünkben született meg, ennek így kellett lennie, de nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan fog történni” – emlékezett vissza az egyik örökbe fogadó nő anyává válásának pillanatára. Úgy véli, nem bánhattak finoman a gyermekkel, mivel mikor négy hónaposan először meg akarta simogatni, elhúzta a fejét. Elmondása szerint le volt maradva a fejlődésben, de családi környezetbe kerülve mára behozta a lemaradását, ez a kórházban töltött idő kétszeresébe került.

Arról is beszámolt, hogy mikor meglátogathatták gyermeküket, azon a héten új örökbe fogadható baba érkezett, előtte már elvittek onnan hármat, egyik 5 hónapos volt, másik kettő kevesebb. Megjegyezte, hogy annak ellenére várakoznak kórházban családra a gyermekek, hogy sok örökbe fogadó szülő van, bár hozzátette, nem mindegy, hogy ők milyen feltételeket szabnak származásukra, egészségi állapotukra, életkorukra és a felmenők ismeretére vonatkozóan.

Az SOS Gyermekfalvak egy korábbi kutatásában örökbe fogadó szülőket kérdezett roma, fogyatékkal élő és idősebb gyerekek örökbefogadásával kapcsolatosan. A válaszadók harmada fogadna 3 évesnél idősebb gyereket, majdnem minden második szülő pedig nyitott roma gyermek örökbefogadására. Lényegesen kevesebben nyilatkozták, hogy egyértelműen vállalnák fogyatékkal élő gyermek örökbefogadását (3,5 százalékuk), ugyanakkor majdnem minden második megkérdezett azt a fogyatékosság mértékétől tenné függővé. Mikor azt kérdezték, hogy mi jelentene az adoptációban segítséget számukra, a többség, 62,1 százalék az eljárás gyorsítását nevezte meg, harmaduk kiemelte, hogy több szakmai és pszichológiai támogatásra, nagyobb társadalmi elfogadottságra lenne szükség.

Az egyetlen jó dolog nekik az étel volt

Elza párjával 9 hónapot várt arra, hogy örökbe fogadó szülő legyen, miután értesítették, egy hétre beköltözhetett a baba mellé a kórházba, így testközelből tapasztalta meg, mi történik az elhagyott gyerekekkel. A koraszülött osztályon 9 újszülött volt egyedül, szülő nélkül, ennyi babát már a kórházi személyzet sem tudott ellátni, meghaladta az erejüket.

Gyors folyású cumisüveget adtak nekik, hogy minél hamarabb végezzenek, ők meg alig bírták lenyelni. Szinte fuldokoltak. Olyan mohón evett az én gyerekem is, mint az összes baba, az orrából folyt a tej. Persze, az egyetlen dolog, amiért felvették őket, az ételhez kapcsolódott. Az egyetlen jó dolog nekik a kaja volt

– meséli Elza, akihez titkos örökbefogadással került gyermeke, de kórházi karszalagján látta a nevét. Elmondása szerint lelkileg nehéz volt szembesülnie azzal a ténnyel, hogy valaki lemondott arról a gyermekről, akit ők annyira akartak.