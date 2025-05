A DK határozati javaslatot nyújt be halál esetén hiteltörlesztés méltányosságára

A párt politikai igazgatója, Varga Ferenc online sajtótájékoztatóján emelt hangot az ellen, hogy a babaváró hitel jelenlegi szabályai szerint a házastárs halála esetén a másik féltől a bank azonnal követeli a teljes tartozás visszafizetését. A Demokratikus Koalíció most határozati javaslatot nyújt be, hogy a hasonló estekben méltányosságra késztessék a bankokat – jelentette be.