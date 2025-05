Olaszliszka–Tolcsva és Sárospatak között szünetel a vasúti közlekedés, a vonalon pótlóbuszokat állítottak forgalomba – adta hírül az MTI.

A MÁV tájékoztatása szerint a Szerencs–Sátoraljaújhely között utazók a reggeli, délelőtti órákban hosszabb eljutási időre számíthatnak. A vonalon közlekedő vonatok utasait Sátoraljaújhely és Olaszliszka–Tolcsva között pótlóbuszok szállítják.

A balesetben érintett szerelvény utasait átszállították egy Miskolc felől érkező mentesítő vonatra, amely Olaszliszka–Tolcsvától személyvonatként közlekedett tovább.

Szombaton éjszaka is történt egy hasonló eset Bagnál, ott is gázolt a vonat. A közlés szerint az aszódi hivatásos tűzoltók segítettek a szerelvény harminckét utasának biztonságosan átszállni egy másik vonatra. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak.