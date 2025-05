Terézváros megelégelte a palackvadászokat, szigorú szabályozást vezet be az önkormányzat

A szemeteskukák kihelyezésének szabályait szigorította a Terézvárosi Önkormányzat, mivel a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. által bevezetett palack visszaváltási rendszer nem szívesen látott utcai látképet okozott a főváros VI. kerületében – szerepel a városrész közleményében.

Az önkormányzat arról számolt be, hogy a kerületben kevés a visszaváltópont. A közterületi hulladékgyűjtőket folyamatosan megrongálják, szétszedik, a házak elé kihelyezett kukákat kiborítják a palackokat keresők, akár az ingatlanok udvaraira is bemennek némi „megélhetésért”. A közterületeket takarító önkormányzati alkalmazottaknak azonban plusz feladatot jelent az érintett utcarészek rendbehozása, ami a városvezetés büdzséjét is megterheli – szerepel a bejegyzésben.

Terézváros ezért új szabályozást vezet be, melynek értelmében a társasházak a szemétszállítás előtti napon csak 20 óra után tehetik ki a kukáikat, melyek másnap 13 óráig lehetnek az utcán. Az ingatlanok kapnak türelmi időt,

később akár 200 ezer forintos bírsággal járhat az intézkedés elmulasztása.

A városvezetés a szabályok betartásához a rendőrség segítségét kéri. A polgárőrség matricák kihelyezésével fogja jelezni, ha egy kuka a megengedett időtartamon kívül van az utcán.

A rendőrség tavaly októberben számolt be arról, hogy akár 90 ezer forintba is kerülhet az, ha valaki a kukából gyűjtené össze a visszaváltható üvegeket, ugyanis az szabálysértésnek minősül. Ugyanekkor adtunk hírt arról, hogy a „palackvadászok” akár egyéb szemetet is elvisznek a hulladékgyűjtőkből. A rendszer azonban népszerű, mivel volt arra példa, hogy egy nap 10 millió italos doboz került vissza a körforgásos gazdaságba. A Mohu REpont applikációján keresztül eddig csaknem 12 milliárd forintnyi összeg került kifizetésre.

Az egymilliárd visszaváltott palackot januárban érte el a rendszer, melynek használatát itt mutattuk be. Idén pedig újítást is vezetett be a vállalat, miszerint fesztiválokon és szabadtéri rendezvényeken is lehetőség lesz visszaváltani a PET-palackokat, üvegeket és alumíniumdobozokat, miután a MOHU bemutatta a mobil, Fesztivál Automatának nevezett új visszaváltó automatáit.