A magyarérettségi első felében a neveké a főszerep

Csaknem 78 ezren ülnek be életük eddigi legnagyobb megmérettetésére hétfő reggel, ugyanis a magyar nyelv és irodalom vizsgasorral kezdetét veszi a 2025-ös érettségi. Az előzetes adatok alapján mindenki Jókai Mórra tippelt, hiszen a szerző 200 évvel ezelőtt született. Erről még nincsenek adatok, viszont az első részben Arany és Zrínyi tűnik fel a szerzők közül. Cikkünk folyamatosan frissül a legújabb információkkal, valamint a feladatokról és megoldásokról.

9:19 – Az Eduline beszámolója szerint a feladatlap első részében minden a nevek körül forog, középszinten stílusirányzatokat kérnek számon, műfajokat, fogalmakat, de feltűnik köztük Arany János és Zrínyi Miklós is. A szövegértési feladatnál – amely a nevekről szól és egy részlet Daniss Győző Raátz Judittal, a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával, nyelvésszel készült beszélgetéséből – szerepel táblázat, helyes válasz aláhúzása, de kifejtősebb, indoklást igénylő példa is. Ennél a feladatnál „egy 800–1000 szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet, vagy annak egy részletét kell elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat.”

Az emeltről egyelőre nincsenek információk.

9:00 – Elérkezett a várva várt – a fiatalok által inkább rettegve félt – pillanat, a magyar nyelv és irodalom vizsgával kezdetét vette a 2024–2025-ös érettségi szezon. Az első napon középszinten 77 972 fő, emelt szinten pedig 2278 tanuló ad számot a tudásáról az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint. A vizsgaidőszakban összesen több mint 142 ezren vizsgáznak valamilyen tantárgyból. Közülük 71 ezren végzős középiskolások.

Rendes érettségi vizsgából lesz a legtöbb: a végzős tanulók 233 607 ilyen vizsgát tesznek majd (az összes megmérettetés 58 százaléka). A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők több mint 5100 ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkeztek (a vizsgák több mint 1,3 százaléka). Az előrehozott vizsgák száma 139 721 (a vizsgák 35 százaléka). A szintemelő vizsgák száma 15 733 (a vizsgák majdnem 4 százaléka), míg a pótló és a javító vizsgáké együttesen 3595

– írja az Oktatási Hivatal.

A vizsga két részből áll, az első részben szövegértési és nyelvtani ismeretekre alapuló feladatok (40 pontért), valamint irodalmi tesztek (20 pontért) várják a vizsgázókat, a második részben pedig szövegalkotási feladatot kell megoldaniuk (szintén 40 pontért). A tavalyi megmérettetésen Ady, Babits és Karinthy volt főszerepben.

Mivel az idén esedékes Jókai Mór születésének 200. évfordulója, többen is arra számítanak, hogy a szerző mindenképp előkerül valamelyik feladatrészben. Egy magyartanár korábban úgy fogalmazott, hogy „Jókai Mór annyira alapvető eleme a magyar irodalomnak, hogy akkor sem lenne meglepő egy vele kapcsolatos kérdés vagy feladat, ha nem lenne emlékév”. De 120 éve született József Attila költő, és 125 éve Fekete István, Márai Sándor és Szabó Lőrinc is.

Orbán Viktor miniszterelnök üzent az érettségizőknek, ahogy Karácsony Gergely főpolgármester is, de a BKK is összeállított egy kis szerencsecsomagot a „csatába” indulóknak. A HungaroMet pedig az esernyők fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen 14 milliméter esőt jósolnak hétfőre a meteorológusok. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt üzente a fiataloknak, „a haza számít rátok és ti is számíthattok rá”.

