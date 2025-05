Súlyos következményei lehetnek a gyermekkori leégéseknek

A 2000-es éves óta duplázódott a bőrrákos esetek száma Magyarországon is, évente már csaknem 3000 embernél fedezik fel, és 300 haláleset köthető hozzá. Gyermekkorban ugyan ritkán fordul elő, de akkor markáns UV-terhelés éri a bőrt, ami későbbi egészségkárosodáshoz vezethet – a Magyar Dermatológiai Társulat (MDT) az Országos Melanóma Nap alkalmából rendezett sajtótájékoztatón az Euromelanoma nemzetközi kampányához csatlakozva a gyermekkori bőrvédelem fontosságára, a megelőzésre hívta fel a figyelmet.

Az elmúlt 20 évben világszerte, így Magyarországon is megduplázódott a betegek száma: míg a 2000-es évek elején évente 1200–1400 új melanómás esetet regisztráltak, napjainkra ez a szám megközelíti a 3000-et. Mint a bőrgyógyászok rámutattak, az innovatív terápiák megjelenésével csökkent a halálozás, de még mindig sok, évi 300-400 magyar veszti életét a betegség miatt.

A megelőzés gyerekkorban kezdődik

„Nem létezik egészséges barnaság, hiszen az UV-sugárzás a melanóma, a legrosszabb prognózisú bőrdaganat kialakulásának elsődleges kockázati tényezője. A szándékos napozás kerülése és a tudatos napvédelmi szokások betartása gyermekkorban és felnőttkorban egyaránt elengedhetetlen” – hívta fel a figyelmet Wikonkál Norbert, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. A gyerekkori prevenció etalonjának az 1980-as években indult ausztrál „Slip! Slop! Slap!” kampányt nevezik. A szigetországban jelentős népegészségügyi probléma a melanóma, ami a nemzetközi átlaghoz képest 13-szor nagyobb valószínűséggel alakul ki lakosaiknál. „A világos bőrű brit állampolgárok Ausztráliába költözésével drasztikusan megnőtt a bőrdaganatok száma, éppen ezért már a kisiskolásokat edukálják a fényvédelemre”– jegyzete meg a professzor.

Baltás Eszter egyetemi docens, a Magyar Dermatológiai Társulat vezetőségi tagja ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy ennek eredményeként már megfigyelhető az incidencia csökkenése bizonyos korosztályokban. A hosszú távú adatok igazolják, hogy azoknál, akik gyerekkortól kezdve következetesen védekeznek az UV-sugárzás ellen, akár 30 százalékkal csökken felnőttkorban a melanóma kialakulásának az esélye.

Kevesen gondolnak a fényvédelemre

A bőrgyógyász elmondta, hogy annak idején Magyarországon alkalmi jelleggel a strandokon végeztek melanómaszűréseket, de már régóta csatlakoztunk az egyik legnagyobb, 33, többségében európai és néhány tengerentúli országot tömörítő Euromelanoma betegségmegelőző kampányhoz. A primer és szekunder prevenciós programok mellett nagy ívű kutatásokat végeznek többek között a napozás és szoláriumozás hosszú távú hatásairól. Előrejelzések szerint akár 40 százalékkal is nőhet Európában a bőrrákos esetek száma, ha nem történnek hatékony megelőző lépések. Eddig 500 ezer ember napozási szokásaira és annak következményeire vonatkozó adatot gyűjtöttek, köztük 23 ezer magyar válaszolt a nemzetközi felmérés kérdéseire.

Baltás Eszter aggasztó eredményekről számolt be a magyarok körében: a válaszadók 35 százaléka szenvedett el súlyos, hólyagos napégést, 17 százalék szoláriumozott, ebből mintegy 4 ezren rendszeresen. „Sokan tíz évnél régebb óta gyakorolják ezt a káros szokást, miközben a fényvédelem használata sem javul”– jegyzete meg. A visszajelzések szerint kevesen és a szükségesnél rövidebb ideig óvják magukat a nap káros sugarai ellen. A szakember olyan széles spektrumú 50 faktoros készítményeket ajánl, amely az UV-B és az UV-A sugarak ellen is védelmet nyújt, aminek alkalmazását kétóráként vagy fürdés után is érdemes megismételni. Elmondta, hogy a szűrésen részt vettek 30 százaléka nem alkalmaz fényvédelmet napozáskor, 40 százalék pedig szabadtéri tevékenységeknél sem.

A szabadtéren dolgozók, a rendszeres szoláriumozók, a világos bőrűek, a sok anyajeggyel rendelkezők, 50–65 év közötti férfiak a melanóma előfordulásának szempontjából kockázati csoportnak számítanak, ezért számukra kiemelten fontos a rendszeres vizsgálat

– húzták alá a szakemberek.

UV-edukációra lenne szükség

Lengyel Zsuzsanna, egyetemi docens, szintén az MDT vezetőségi tagja rámutatott, hogy bár a bőrrák gyermekkorban csak ritkán fordul elő, a teljes életben elszenvedett UV-terhelés 25-, egyes kutatások szerint akár 80 százaléka már 18–21 éves kor előtt bekövetkezhet. Tudományos adatok szerint már egyetlen gyermekkori, súlyos, hólyagos napégés is jelentősen növelheti a későbbi melanóma kialakulásának kockázatát – hívta fel a figyelmet. A szakember szerint éppen ezért fontos a kora gyermekkori edukáció, amelyben a pedagógusoknak nagy szerepe lehet, mivel rajtuk keresztül a szülőkre is hatással lehetnek. Az Magyar Dermatológiai Társulat éppen ezért egy letölthető, bizonyítékokon alapuló információs csomagot tesz elérhetővé óvónők, tanárok és diákok számára a skindex.hu oldalon.

Mint Lengyel Zsuzsanna megemlítette, egy kelet-magyarországi kutatás is rámutat arra, hogy szükség lenne a gyerekek fényvédelemmel kapcsolatos oktatására. Az akkori felmérésben részt vevő

6–19 éves diákok 74 százaléka élt már át súlyos napégést, 10 százaléka sosem alkalmazott fényvédelmet, míg 6,9 százalékuk rendszeresen szoláriumozott.

Mindezek hosszú távon jelentősen növelhetik a melanóma kialakulásának kockázatát – mutatott rá a szakember, aki szerint nem javult ez a tendencia, nemrégiben végzett felmérésük is ezt támasztja alá.

2021-ben 5 bölcsőde és 16 óvoda 153 dolgozóját kérdezték meg arról, hogy alkalmaznak-e fényvédelemre vonatkozó szabályokat, például 10–13 óra között nem viszik napra a gyerekeket, illetve ismerik-e az UV-sugárzás hosszú távú hatásait. A kutatást 30-40 perces oktatás követte, majd egy év múlva visszatértek az intézményekbe, hogy felmérjék, sikerült-e adaptálni az új ismereteket.

A kalap alkalmazása javult, bár nem volt szignifikáns a változás, törekedtek az árnyékolásra

– mondta a bőrgyógyász, aki szerint lenne erre vonatkozó protokoll a köznevelési intézményekben, az hozzájárulna ahhoz, hogy a fényvédelem később szokássá alakuljon. A kisgyermekeket a fejfedő mellett a teljes testet takaró szellőző ruházattal is óvhatjuk a nap káros sugaraitól, erről azért sem szabad megfeledkezni, mert a bőr barrier/védelmi funkciója egyéves kor után alakul ki.

A Stop Melanoma Alapítvány is számos edukatív kampányban vesz részt, de mint alapító elnökük, Némethné Kulcsár Adél elmondta, más módon lehet megragadni a gyerekek figyelmét, mint húsz éve. Jó példaként említette az Apajegy című rövidfilmet, amely a 30-as éveiben járó filmrendező előrehaladott melanómájával folytatott személyes küzdelmét mutatja be. Az alkotás a hazai és nemzetközi filmfesztiválokon is nagy sikerrel debütált. Június 1-jén pedig megjelenik egy kisiskolásoknak szóló applikációjuk, amely a fényvédelemre fókuszálva játékosan edukálja a kisdiákokat. Az óvodáskorúaknak pedig mesekönyvet adnak ki. Tájékoztatása szerint mindkettőt pedagógusok közreműködésével hozták létre.

Javuló terápiás eredmények

Szókovács-Vajda Szilvia, a Magyar Melanoma Alapítvány alapító elnöke arról beszélt, hogy online betegcsoportjaikban is tapasztalják, még mindig számos tévhit van a betegséggel kapcsolatban. Gyanús bőrelváltozás esetén többen azért nem mernek orvoshoz fordulni, mert félnek a rákdiagnózistól, miközben idejekorán jól gyógyítható betegségről van szó – hívta fel a figyelmet. Egy hazai felmérés szerint Magyarországon a melanómás betegek harmada több mint egy évvel a bőrleváltozás észlelése után megy vizsgálatra.

Az MDT vezetőségi tagjai hangsúlyozták, hogy a korai felismerés döntő jelentőségű. A statisztikai adatok szerint a melanómát időben felfedezve az ötéves túlélési arány akár a 98 százalékot is elérheti. Wikonkál Norbert ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a terápiák fejlődésével már az előrehaladottabb eseteknél is hatalmas előrelépések történtek. A betegek felénél áttét megakadályozására vonatkozó kezelést, másik felénél immunterápiát alkalmaznak, mindezzel krónikus szinten redukálható a betegség. „Egészen más szemléletet követünk 2011 óta”– mondta a professzor. Baltás Eszter hozzáfűzte, korábban az előrehaladottabb stádiumban felfedezett betegek 3 százaléka volt életben 5 év után, most 50 százalék a tízéves túlélés.

