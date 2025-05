A Mi folyik itt?! című, abszurd, de valós hírekből szemezgető, újszerű és gyakorlatilag egyedülálló, heti rendszerességgel jelentkező véleményműsor az Indexre költözik.

Mi az, amiben mást kínálunk? Műsorunkban nem a megszokott véleményvezérek, szakértők, professzionális megmondóemberek feszülnek egymásnak, hanem egyik héten a Z generáció, másikon az Y generáció három tagja mondja el, mit gondol arról a kérdésről, amiről a műsorvezető, Kelemen Karolina kikéri a véleményét. Három különböző karakter. Három iránytű. A cél közös: kibeszélni azt, amit máskor csak kommentekben, a konyhában üldögélve vagy baráti körben, egy kocsmában teszünk meg.

Különlegesség még az is, hogy nemcsak véleményeket hallhatunk, de személyes történetek is rendre előkerülnek. Így az is világossá válik, hogy ki-ki miért gondolja azt, amit.

Ha értelmes reakcióra számít, élvezni fogja azt is, amikor az éppen aktuális szereplők eltérő véleményt fogalmaznak meg egy eseményről, jelenségről, trendről. Ha verbális vérengzésre vágyna, csalódni fog.

A műsor struktúrája pont annyira rugalmas, mint a témaválasztása: hol egy vendég sztorija, hol egy aktuális hír, egy nézői komment viszi előre vagy téríti el a beszélgetést. Így mindig más, mindig friss, mindig valóságos. És rólunk szól! Mindannyiunkról!

Azok, akik kedd esténként egy órán át velünk tartanak, nem ugyanazokkal az arcokkal találkozhatnak hétről hétre. Kapi Levente, Bedő Dávid, Szabó Kitti, Fonnyadt Levente, Kanász-Nagy Máté, Marjai Judit, Megyeri Jonatán – csak néhány vendég, akik már megfordultak az MFI stúdiójában.

Nem képzelek én el semmit. Nézem, ami van – írta Esterházy Péter. Nyisd ki a szemed, és ne csak nézz, láss is, b*** meg! – tanácsolta a minket körülvevő világ láttán az Akkezdet Phiai. Mi csak azt kérdezzük: Mi folyik itt?! Ha a válasz is érdekel, és kíváncsi vagy, hogyan lesz egy magánéleti dilemmából társadalmi diagnózis, kapcsolódj be, kövesd a Köztér tartalmait, és tarts velünk kedd esténként hét órától az IndaPlay felületén!