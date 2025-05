„Le kell ölni ezeket az állatokat” – a miniszter személyesen válaszolt a kritikákra

Szabó Rebeka arról beszélt napirend előtt, hogy egy nemzetközi kutatócsoport csaknem 73 ezer, a biodiverzitás csökkenése témában eddig született tanulmányt vizsgált meg, az eredmények riasztóak, csökken a fajok száma, és az összetételük is megváltozik.

Magyarországon jelenleg a természetvédelem területén önfényezés és mellébeszélés zajlik, pedig sajnos a természetpusztítás itthon is folyamatos

– jelentette ki a Párbeszéd – Zöldek képviselője, konkrét példaként említve a Fényi-erdőt érintő tarvágást, valamint fák kivágását a Duna egyes mellékágainak partján Nagymaros és Kismaros között.

Válaszában Nagy István kifejtette, a biodiverzitás valóban nagyon fontos és kiemelt kérdés, főleg napjainkban, amikor a klímaváltozás érzékelteti a hatását. Az agrárminiszter kiemelte, fontos szempont, hogy „a természetvédelmet egyre inkább teremtésvédelemként kezeljük. Nem hagyhatjuk ki belőle az embert, nem hagyhatjuk ki belőle az egyensúly figyelembevételét”.

Egy fa kivágása mindig sokkal nagyobb zajt kelt, mint száz hektár erdő növekedése, így vagyunk ezzel, amikor Európában a legnagyobb országfásítási programot hajtjuk végre, 24-ről 27 százalékra emeljük az ország fával borított területeinek arányát

– hívta fel a figyelmet Nagy István, hozzátéve, a legnagyobb forráskerettel hirdették meg az erdők fenntartását, minőségi javítását és a telepítéseket.

Az agrárminiszter kitért arra is, olyan garanciák vannak beépítve, amelyek alapján egyetlen fát sem vághatnak ki, ha az nem indokolt. Erdőterv alapján kell dolgoznia az erdőgazdaságoknak, védett területen nem is érhetnek hozzá fához – büntetőjogi következménye van –, ha a természetvédelmi hatóság arra nem adott engedélyt. „A tarvágás sokszor épp azt segíti, hogy hogyan tud őshonos telepítéssel, az éghajlatváltozás kivédéséhez alkalmas fajokat telepíteni a természetvédelem közreműködésével az erdészetvédelmi hatóság” – húzta alá Nagy István.

„Le kell ölni ezeket az állatokat azért, hogy megmentsük a többit”

Dócs Dávid szerint a magyar mezőgazdaság „vérzivataros időszakot él át”, a Mi Hazánk képviselője többek között a száj- és körömfájás vírust, a madárinfluenzát, a sertéspestist, valamint a lóherpeszt említette meg. Az ellenzéki politikus rögzítette azt is, hogy az Alföld egyes részein az éves szükséges csapadékmennyiség fele sem érkezik meg, az érintett gazdák csak mínuszosan tudnak termelni.

Válaszában Nagy István elismerte, valóban kihívásokkal teli időszakban van az agrárium: „A vírusok korában vagyunk, gyakorlatilag nincs olyan állatfaj, amelyet ne veszélyeztetnének különböző betegségek, amelyek jelenléte végtelenül súlyos gazdasági károkat okoz a magyar mezőgazdaságnak.”

Nehezített pályán vagyunk, mert a társadalom egy része még azt is kétségbe vonja, hogy létezik a vírus

– mondta az agrárminiszter, azzal folytatva, hogy a járványkezelés módját is éri kritika. „Jönnek a javaslatok az ’50-es, ’60-as, ’70-es évekbeli megoldásokkal, amit össze sem lehet hasonlítani a mostani helyzettel. Akkor egy-két jószág volt egy-egy istállóban, akkor lehetett karantént használni, akkor nem volt mentes állomány, most viszont az európai állatállomány nagy értékét az jelenti, hogy mentes a vírustól.”

Nagy István úgy látja, aki nem szakmabeli, nehezen érti meg, hogy miért nem lehet vakcinázni. „Azért nem lehet, mert ha vakcináznak egy állatot, akkor abban lesz vírus, és ha egy mentes állat mellé kerül, megfertőzheti. Akkor lehetne vakcinázni, ha egész Európa és a világ úgy döntene, hogy megszünteti a mentesség státuszt. A madárinfluenzára, valamint a száj- és körömfájásra is van vakcina, csak nem lehet alkalmazni, mert veszélyeztetné a mentességet” – húzta alá az agrárminiszter, jelezve, ezért az az elfogadott nemzetközi védekezési mód, hogy megvédik a mentes állományt a fertőzött állatok leölésével.

Háromezer állat egy légtérben van. Amikor egy állat már tüneteket mutat, az azt jelenti, hogy legalább egy-két hete fertőzött, kibocsátotta magából a vírust. Nincs más megoldás, nincs karanténozási lehetőség, le kell ölni ezeket az állatokat, azért, hogy megmentsük a többit

– jelentette ki Nagy István, aki arra a szempontra is felhívta a figyelmet, ha vakcináznák az állatokat, azonnal lezárnának az ország körüli piacok, tejet és húst sem tudnánk exportálni. Az agrárminiszter egyébként kezdeményezte az Európai Uniónál, hogy gondolják újra a mentesség státuszát.

„Ennek a tragikus eredményeit láthatjuk a legutóbbi statisztikai adatokban”

„2022-ben hozta meg a kormány azt az átgondolatlan és felelőtlen döntést, miszerint eltörli a nyelvvizsga-kritériumot az egyetemi felvételiknél. Ennek a tragikus eredményeit láthatjuk a legutóbbi statisztikai adatokban” – közölte napirend előtti felszólalásában Brenner Koloman. A Jobbik politikusa többek között azt javasolta, hogy újra vezessék be a nyelvi előkészítő évet.

Brenner Koloman a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésére kitérve azt kérte, hogy becsüljék meg az MTA-t, becsüljék meg a tudósokat. „Tudósokról csak tudósok tudnak érdemben dönteni. A magyar egyetemi világ sokkal többet érdemel, mint a kormány tudás és tudományellenes politikája” – vélekedett a jobbikos politikus.

Válaszában Rétvári Bence arra emlékeztetett, 2018-ban indították el azt a programot, ami ingyenessé tette az első nyelvvizsga lehetőségét a 35 év alattiaknak, ezzel 196 ezer fiatalnak segítettek. 28 ezer olyan fiatal is van, aki nyelvvizsga helyett az emelt szintű érettségit választja.

Az államtitkár szerint vannak olyan végzettségek, ahol szükséges a nyelvismeret, viszont vannak olyanok is, ahol kevésbé, ezért az egyetemekre bízták, hogy milyen nyelvi, szaknyelvi tudást követelnek meg a diplomához.

„Stop Márton”

Vajda Zoltán a gazdaságról beszélt napirend előtt: „Az ígéretek arról szóltak, hogy nagy gazdasági növekedéssel indulunk, repülőrajtot veszünk, sőt 3-6 százalék közötti növekedés vár ránk. Ehhez képest mit kaptak a magyarok? Földbeálló gazdaságot.”

Maguk soha semmiért nem felelősek, ezzel szemben buzgón szólítgatnak fel másokat lemondásra. Ez a tempójuk most sem változott, Nagy Márton máris a háború elviselhetetlen pénzügyi terheire fogta az értékelhetetlen teljesítményét. Jöhetne a Stop Márton, Stop Marci. Ideje belátni, hogy ami nem megy, azt nem kellene erőltetni

– közölte az MSZP frakciójának tagja, olyan új gazdaságpolitikát szorgalmazva, amely tartalmazna reális euróbevezetési céldátumot. Vajda Zoltán egy esetleges kormányváltás utáni új gazdaságpolitikához felajánlotta a segítségét.

Képviselő úr szavaiból számomra az derült ki, hogy hosszú kampány indult. A szavait elsősorban nem nekünk szánta, hanem az ellenzéki jelölési procedúrában indított hosszú kampányt

– kontrázott Fónagy János.

Az államtitkár egy pillanatig nem feltételezné, hogy Vajda Zoltán szakemberként mellőzhetőnek tartja a világ mai helyzetét és a három éve tartó orosz–ukrán háborút a magyar gazdaság szempontjából.

Fónagy János az első negyedéves adatokkal kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy ebben az időszakban vannak olyan egyszeri kiadások, mint a 13. havi nyugdíj, vagy az állampapírok kamatkifizetései. Az államtitkár ezzel együtt elismerte, hogy ez nehéz év.

„Ne a telefonját nyomkodja, Rétvári úr”

Gy. Németh Erzsébet azt olvasta a kormánypártiakra, hogy „önök az elmúlt tizenöt évben teljes mértékben elszegényítették a nyugdíjasokat. A gazdaság romokban”.

Repülőrajt, utazósebesség, sprint – mondta Orbán Viktor január közepén. Most már tisztán látszik, hogy ez csak a miniszterelnök hagymázas álmaiban létezik. Ne a telefonját nyomkodja, Rétvári úr!

– mondta a Demokratikus Koalíció képviselője, aki a novemberi nyugdíjkorrekció előrehozatalát szorgalmazta.

Fónagy Jánosnak az a meggyőződése, hogy:

A Demokratikus Koalíció a nyugdíjak ügyében továbbra is szándékosan megtévesztő kommunikációt folytat. Most is ott ülnek azok, akik válságkezelő intézkedésként megszavazták a 13. havi nyugdíj elvételét. A baloldali kormányok alatt 10 százalékkal csökkent a nyugdíjak vásárlóereje.

Az államtitkár ezután felsorolta, hogy 2010 óta folyamatosan emelték a nyugdíjakat, a reálértékük is emelkedett, valamint extrajuttatásokról is gondoskodtak, többek között Erzsébet-utalvány, rezsiutalvány, 13. havi nyugdíj, nyugdíjprémium, valamint egyszeri juttatás formájában, emellett a 2025-ös költségvetés is biztosítja a forrást a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzéséhez.

„A legfontosabb, hogy felelősen gondolkodjunk a családról”

Juhász Hajnalka a kormány családpolitikai intézkedéseiről, többek között az adómentességekről beszélt. A politikus kiemelt két, előző héten született döntést is, az egyikkel megtiltották az energiaitalok forgalmazását a 18 éven aluliaknak, a másikkal a kábítószer-használatra és kereskedelemre vonatkozó törvényeket szigorították. A KDNP-s képviselő Ukrajna uniós csatlakozásáról is beszélt, rögzítve a véleménynyilvánító szavazás fontosságát, valamint felidézte, hogy korábban a rossz minőségű gabona európai piacokra történő érkezése ellen harcoltak, most pedig újra napirendre került ez a kérdés.

Válaszában Zsigó Róbert is hangsúlyozta, 2010 óta olyan családpolitikát folytatnak, „amelynek középpontjában a nők, az édesanyák vannak. A legfontosabb, hogy felelősen gondolkodjunk a családról, minden eszközünkkel azt támogatjuk, hogy nagyobb biztonságban, többek között anyagi biztonságban lehessen gyermeket vállalni Magyarországon”.

„Beigazolódott a Tiszáról, hogy Ukrajna fontosabb számukra, mint Magyarország”

A Fidesz részéről Hegedűs Barbara világossá tette, Magyarország a béke oldalán áll, az új amerikai kormány erőfeszítéseinek köszönhetően pedig látótávolságban van a tűzszünet, miközben „Brüsszelben a háború pszichózisa a tetőfokára hág”.

Lehullt a lepel. Nem csak egyértelműen beigazolódott a Tiszáról, hogy Ukrajna fontosabb számukra, mint Magyarország, a tiszások már a látszatra sem adnak, nyíltan kiszolgálják a brüsszeli elvárásokat

– jelentette ki a kormánypárti képviselő.

Válaszában Hidvéghi Balázs arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása olyan horderejű kérdés, amiről meg kell kérdezni az emberek véleményét, valamint politikai vitát kell folytatni. Az államtitkár az Európai Néppárt kongresszusát is megemlítette, amelyen többek között elhangzott, hogy Ukrajna oldalán állnak. „Ukrajna egyetlen csatlakozási feltételnek felel csak meg, ez az, hogy földrajzilag Európában van. Semmiféle további feltételnek nem felel meg” – mutatott rá Hidvéghi Balázs, jelezve, hogy zajlik a véleménynyilvánító szavazás lapjainak postázása.

(Borítókép: Nagy István. Fotó: Kovács Attila / MTI)