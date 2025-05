„Ha lettek volna csillárok, azon is lógtak volna” – Karácsony Gergely a rákosrendezői beruházás jövőjéről tárgyalt

Bemutatták a Rákosrendezőre tervezett Parkváros koncepcióját Karácsony Gergelyék az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének. A főpolgármester szerint akkora volt az érdeklődés, hogy „ha lettek volna csillárok, azon is lógtak volna”.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ingatlanfejlesztői kerekasztalán mutatta be a főváros vezetése a Rákosrendezőre tervezett Parkváros fejlesztési koncepcióját – osztotta meg közösségi oldalán Karácsony Gergely.

Ha lettek volna csillárok, azon is lógtak volna, ami érthető is, hiszen ez lesz az elmúlt fél évszázad legnagyobb egybefüggő ingatlanfejlesztése Magyarországon

– fogalmazott a főpolgármester.

Majd felidézte, hogy „ha a kormányon múlt volna”, akkor a Rákosrendező területére tervezett építkezést „a budapestiek és a magyar építőipar is a pályán kívülről nézte volna”. Kiemelte, hogy ezzel ellentétben ők pályázatot írnak ki a tervezésre és a megvalósításra is. A főpolgármester bízik benne, hogy sok magyar vállalkozás is részt vesz a versenyen.

Rozsdaövezet helyett Parkváros

A rákosrendezői terület március elején került hivatalosan is a főváros, azaz a Budapesti Közművek Zrt. tulajdonába. Két héttel később pedig hivatalosan is elutaltak 12,7 milliárd forintot a vételár első részeként.

Már 2019 októberében készült egy részletes fejlesztési tanulmányterv a területre, az abban leírt sarokpontok ma is érvényesek: változó sűrűségben beépített, helyenként nagyvárosias, helyenként zöldben feloldódó területek szolgálnák leginkább Budapest érdekeit. A városrész gerincét képező zöld tengely folytatásában egy legalább 25 hektáros városi park is tartozna hozzá. A térbeli lehetőségeket figyelembe vevő tervezés zajlott (nagyrészt a BFK-nál), ezek a tervek mind ott vannak az Építési és Közlekedési Minisztérium fiókjaiban.

A Fővárosi Közgyűlés június végén hagyhatja jóvá Rákosrendező építészeti tervpályázati kiírását. Ennek szakmai előkészítését maga a programiroda végzi, együttműködésben a fővárosi szakirodákkal, főosztályokkal, cégekkel, az elkövetkező hónapokban pedig egyeztet a kerületekkel, de lesz egy rövid társadalmi egyeztetés is a konszenzusos szempontokat tükröző pályázati csomag összeállításához.

A fejlesztéshez szükséges pénzt a főváros hitelből finanszírozná. Karácsony Gergely az Európai Fejlesztési Bank vezetőivel tárgyalt, hogy hosszú távú, kedvezményes hitelt igényeljen. Véleménye szerint Európa-szerte lakhatási válság van, így ennek megoldásához összeurópai cselekvésre van szükség.

(Borítókép: Karácsony Gergely és Vitézy Dávid. Fotó: Karácsony Gergely / Facebook)