Telefonhívások és túrórúd a matekérettségi második részében

A diákok szerint a magyarérettségi nem volt túl nehéz, Örkény novellájának elemzése megkönnyítette a vizsgázók dolgát, viszont mára teljesen át kellett állítani a diákok agyát, ugyanis a humán helyett a reál oldalukat kell megdolgozniuk. A matematika mindig is a legrettegettebb tantárgyak között volt, de nem kell félni, percről percre követjük a történéseket. Az első részben a vektoroké és gráfoké a főszerep, a másodikban a geometria is előkerül.

10:01 – A második, nagyobb és összetettebb, több pontot érő feladatrész szintén két részre oszlik. Az A részben 9–14 pontos feladatokat kaptak a diákok, szám szerint hármat, és mindet meg kell oldaniuk. A B részben pedig három 17 pontos feladat van, amelyből kettőt kell választania a vizsgázóknak.

Az Eduline információi szerint a második részben van egyenletmegoldás a valós számok halmazán és téglalap kerületének kiszámítása is, de a négyszög szögei és a függvény jellemzése is ott van a kisebb feladatok között.

A II. B részben túrórúddal, légnyomással és a telefonhívásokkal kapcsolatos szöveges példákat kell megoldaniuk a diákoknak

– fogalmaztak. A második rész összesen 70 pontot ér és 135 perc áll rendelkezésre.

9:45 – Véget ért a rövid feladatokra fókuszáló első etap, nemsokára jön a neheze.

A portál által kérdezett szakértők szerint mintafeladatokat kaptak a diákok, amik nem okozhattak problémát. Volt viszont kuriózum is, ugyanis 4 pontért egy olyan feladatot is kaptak a vizsgázók, ami eddig nemigen volt jellemző.

A sodrófadiagramos feladat egy kicsit pepecselősebb, sokat kell számolni, viszont négy pontot ér. Ilyenre eddig az első részben nem nagyon volt példa

– fogalmazott az Eduline által kérdezett szakértő. A legnagyobb problémát talán a valószínűség-számítás okozhatta.

9:12 – A középszintű feladatsor első részében a halmazok, egyenlet a valós számok halmazán, gráfok és vektorok kapták a főszerepet, de térfogatot és mértani sorozatot is számolniuk kell a vizsgázóknak – az Eduline szerint. A 45 perces első részre maximálisan 30 pontot kaphatnak a diákok.

Az emelt szintű érettségit a diákok központilag írják, így annak feladatairól nincsenek információink.

9:00 – A hétfői magyar nyelv és irodalom után kedden a számoké a főszerep az érettségin, hiszen a matematika következik a kötelező tantárgyak közül. S ha már a számokat említettük, akkor tegyük hozzá, hogy matematikából középszinten 73 318-an, emelt szinten 7798-an érettségiznek, vagyis ismét 80 ezer felett van azoknak a száma, akik izzadhatnak a vizsgadrukk hevében.

A 2025-ös magyarországi matematikaérettségi a korábban bevezetett változások fényében idén is új követelményrendszer szerint zajlik. A diákok egy két részből álló feladatsort oldanak meg: az első rész rövid válaszokat igénylő, alapvető készségeket mérő feladatokból (45 perc alatt 30 pontért), míg a második rész komplexebb, hosszabb kifejtést igénylő példákból áll (135 perc alatt három darab 9–12 pontos feladattal és 2 darab 17 pontos feladattal).

A VÁLTOZTATÁSOK CÉLJA AZ VOLT, HOGY ÉLETSZERŰBB, GYAKORLATI TUDÁST MÉRJENEK, ÉS VALAMELYEST KÖNNYÍTSENEK A KORÁBBI TÚLTERHELT KÖVETELMÉNYRENDSZEREN.

A követelmények egyszerűsítésével bizonyos témakörök kikerültek az érettségi anyagából, így például nem kell már ismerni a magasság- és befogótételt, az ívmérték fogalmát, a skaláris szorzatot, valamint a valós számok halmazán értelmezett trigonometriai összefüggéseket – erről beszélt lapunknak Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is. Szintén nem kérik számon a másodfokú egyenletrendszerek megoldását, és egyszerűsödtek a körre vonatkozó koordinátageometriai feladatok is. Ezek a változások főként a középszinten vizsgázók helyzetét könnyítik, bár az emelt szintű vizsga követelményeiből is kikerültek ezek az összetevők.

A diákoknak a felkészülés során érdemes hangsúlyozottan figyelniük a gyakorlati tudásra, a szöveges feladatok értelmezésére, valamint a bizonyítási feladatok megoldására, mivel ezek továbbra is kulcsfontosságú elemei az érettséginek. A korábbi évek feladatsorai, különösen a 2024-től érvényes minták, jó alapot biztosítanak a gyakorláshoz. Tavaly a szolnoki habos isler, a geometria és a számtani sorozatok kerültek előtérbe.

Az Oktatási Hivatal szerint így néz majd ki a feladatok megoszlása:

Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok – 20 százalék

Számelmélet, algebra – 25 százalék

Függvények, az analízis elemei – 15 százalék

Geometria, koordinátageometria, trigonometria – 25 százalék

Valószínűségszámítás, statisztika – 15 százalék

Emelt szinten a diákok 240 percet kapnak, amelyet tetszőlegesen oszthatnak el a két feladatrész között. A szóbeli ezen a szinten 20 perces.

(Borítókép: Egy érettségiző diák 2024. május 6-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)