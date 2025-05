Designer vásárral, túrával és nosztalgiajáratokkal várja a fővárosiakat május második hétvégéje

Május második hétvégéje számos érdekes programmal várja a fővárosiakat. Mehetünk designer vásárba, galériákba és kiállítótermekbe, de nosztalgiázhatunk is Budapesten.

Május 10., szombat

Szombaton a város több kulturális eseménnyel is várja az embereket, mint a Budaro Designer's Market, a Galériák Éjszakája vagy a Tavaszi-nyári Lakásbutik:

Szaffi a Puskin moziban

A Puskin Kuckó családi sorozat 2025-ös téli-tavaszi programban a koncertek és bábelőadások mellett nem kevesebb, mint 28 filmmel várja a nézőket. Májusban ismét vászonra kerül az 1984-es Szaffi című rajzfilm. A cigánybáró című Jókai kisregény nyomán készült animációs film két fiatal XVII. századi szerelmi történetét meséli el. A rajzfilmet május 10-én, szombaton vetítik a Puskin moziban.

Budaro Designers' Market

A tavaly ősszel startolt Budaro tervezői vásársorozat idén is felsorakoztatja a magyar design szféra kreatív alkotóit. Ezúttal megújult koncepcióval, párhuzamosan több helyszínről jelentkezik egy-egy vásár alkalmával a programsorozat. A következő eseményre május 10-én, szombaton kerül sor, ahol ismét a magyar kisszériás, egyedi tervezésű termékek kerülnek a középpontba a Hadik Kávéház + Szatyor Bár és Galéria, az Adaptér, valamint a BBBKultPont tereiben. A tervezők széles alkotói területet fednek le: a vásárra látogatók kedvükre válogathatnak majd textiltermék, kerámiák, ékszerek, könyvek és fotók színes palettájáról. Az ismertebb nevek és márkák mellett változatlanul helyet kapnak izgalmas, pályájuk elején járó fiatalok és induló vállalkozások is.

Galériák Éjszakája a Bartók Béla úton

Május 10-én, szombaton 17:00 és 23:00 óra között életre kel a Bartók Béla Boulevard, ahol a galériák és kiállítóterek különleges programokkal várják a látogatókat. A Galériák Éjszakája alkalmával tárlatvezetések, galériaséták, pódiumbeszélgetések, filmvetítések, zenei produkciók és egyedülálló élő könyvtár kínál lehetőséget a kortárs művészethez való kapcsolódásra.

A Szabadság híd és a Feneketlen-tó közötti szakasz mára élő kulturális tengellyé vált, ahol több mint tizenöt, főként kortárs galéria működik, és ahol a művészet, a gasztronómia és a közösségi élmények szerves egységet alkotnak. A rendezvény e sokszínű kulturális hálózat kulcsszereplőire, a galériákra és kiállítóterekre irányítja a figyelmet – azokra a helyekre, amelyek a művészeti értékek közvetítésén túl közösségformáló szerepet is betöltenek.

Előzd meg a Fogaskerekűt! 2025

Nincs tavasz Budapest kedvenc sportnapja nélkül, ráadásul ebben az évben komoly jubileumot ünnepel az Előzd meg a Fogaskerekűt! hagyománya: kereken 20. alkalommal mérheti össze bárki magát a piros hegyi vasúttal május 10-én. A 4 kilométer hosszú, 325 méter szintemelkedésű útvonal egyéniben vagy váltóban, futás vagy kerékpár kategóriában teljesíthető. A tavaly 150. születésnapját ünneplő Fogas, korát meghazudtoló módon nagyon jól bírja a tempót, tehát ahhoz, hogy valaki méltó kihívója lehessen, nagyjából 15 perc alatt kell teljesítenie a 4 kilométeres hegymenetet. Ennek ellenére évről évre sok százan fogadják el a 700.000 Ft összdíjazású kihívást. Aki könnyebb verzióban vállalná a feladatot, az gyalogosan, vagyis túrázva is startolhat a piros hegyi vonat ellen. Ebben az esetben a Budai-hegység legszebb részein vezet át a kijelölt 6 kilométeres út a Széchenyi-hegyig. A végállomáson értékes befutócsomaggal, különleges nyereményekkel és további sportprogramokkal várják a kaland résztvevőit.

Nosztalgiajáratok Budapesten

A tavasz beköszöntével újraindult a nosztalgiajáratok hétvégi közlekedése a fővárosban, melyek mára Budapest elmaradhatatlan jelképévé avanzsáltak. A historikus járműveket nemcsak megnézni, hanem kipróbálni is lehet, ugyanis a kijelölt napokon menetrendszerűen közlekednek. Május 10-én, szombaton például a nosztalgiaflotta egyik legegyedibb darabját, az Ikarus 630-as cabrio autóbuszt kaphatjuk el.

Tavaszi-nyári Lakásbutik

A Lakásbutik csapata a legjobb darabokat válogatta össze a tavaszi-nyári pop-up eseményére: tervezői outlet darabokkal, vintage különlegességekkel, szuper minőségű pre-loved ruhákkal, cipőkkel, kiegészítőkkel, valamint welcome drinkkel várnak minden érdeklődőt május 10-én, szombaton 16:00 és 20:00 óra között, illetve május 11-én, vasárnap 11:00 és 16:00 óra között. Csatlakozzunk az eseményhez, ha szuper árakat, válogatott kínálatot, átgondolt vásárlási élményt keresünk a ruhatárunk környezettudatos frissítéséhez! A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A pontos, Millenáris parkhoz közeli cím a jelentkezés után érhető el.

Május 11., vasárnap

Vasárnap a Búbánatvölgybe is ellátogathatnak a túrázni vágyók, de PiciPiac és az Európa-napi fesztivál is lesz a városban.

Túra a Búbánatvölgyben

A Búbánatvölgy a környék egyik legkedveltebb kirándulóhelye, nem véletlenül, hiszen kedves halastavak, csodás panoráma, madárhangok, gyíkok, rovarok szegélyezték utunkat az éledő, tavaszi erdőben. A nem túl meleg tavaszi időjárás vasárnap pont ideális erre a programra!

Európa-nap 2025

Május 11-én, vasárnap ünneplik az Európa-napot, európai uniós csatlakozásunk 21. évfordulóját a Szabadság téren. Koncertekkel, EU-s információkkal, változatos családi és gyerekprogramokkal, kreatív foglalkozásokkal, kvízekkel és játékokkal várják a látogatókat. A nagyszínpadon Járai Márk (Halott Pénz), Lovasi András és Co Lee (Live Band) lép fel. A legkisebbek számos gyerekprogram közül választhatnak: koncertezik Grecsó Krisztián és a Pici Szív Tánczenekar, a Rutkai Bori Banda és az Apacuka zenekar, valamint lesz bábjáték is a Majorka színházzal. Ezek mellett az aktív kikapcsolódásra vágyók is találnak maguknak programot: a Szabadság térről indul a 21 év – 21 kilométer – EU-s futás.

Pici Piac a Villányi úti Konferenciaközpontban

Május 11-én, vasárnap ismét megrendezik a Pici Piacot, melynek helyszíne ezúttal a Villányi úti Konferenciaközpont lesz. A város legkedvesebb baba-mama-gyerek tervezői vására hamisítatlan hangulattal érkezik, és hozza el a legjobb hazai márkákat, de emellett sok új készítő termékeivel is megismerkedhetünk a program alkalmával. A szervezők most is készülnek helyszíni kedvezményekre jogosító kuponfüzettel, nyereményjátékkal és limitált Pici Piac ajándéktárgyakkal. A vásárra a belépés ingyenes.