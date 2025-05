Reagált a cég, amelyik megvette a sajtó által Orbán Viktornak tulajdonított olasz luxusvillát

Orbán Viktor miniszterelnök sajtópert indított, miután az olasz és magyar médiában egy hozzá kötött olaszországi luxusvilláról írtak. Az ingatlan tulajdonosa, az Influentia Kft. most közleményt adott ki a „megjelent hazugságokra reagálva”, és határozottan tagadta a politikai kapcsolatokat.

Amint arról az Indexen is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be hétfőn, hogy sajtópert indít a „fake news sajtó” ellen. A kormányfő ezzel reagált arra a magyar és olasz sajtóban is megjelent cikkekre, amelyek egy Orbán-villának nevezett lombardiai ingatlanról szólnak.

Korábban a 444 írt arról, hogy tavaly nyáron egy magyar cég vásárolta meg Varese egyik legértékesebb villáját 4,3 millió euróért; a luxusingatlan vételárát azonnal, hitel nélkül fizették ki; a vevő a frissen alapított Praedium Property Kft. volt, amely a Habony Árpádhoz köthető TripleHill Capital érdekeltsége; a szerződéskötéskor a foglaló a Gránit Bankon keresztül érkezett; és a végleges vevő később az Influentia Kft. lett, amely szintén a TripleHill érdekeltsége, bár a nyilvános dokumentumokból nem derül ki, ki a villa valódi tulajdonosa.

Erre „a sajtóban megjelent hazugságokra” reagált most az említett Influentia Kft., amely közleményében határozottan cáfolta a sajtóban megjelent állításokat olaszországi ingatlanvásárlásával kapcsolatban.

A cég nyomatékosan kijelentette, hogy az ingatlan 100 százalékos tulajdonosa az Influentia Kft., és elutasította a politikai kapcsolatokra vonatkozó feltételezéseket.

„A társaságot tulajdonló magántőkealapnak nincs és soha nem is volt olyan befektetési jegy tulajdonosa, aki Magyarországon vagy bárhol a világon kormányzati tisztséget viselt volna” – hangsúlyozza a közlemény. A cég továbbá kiemelte, hogy az ingatlanvásárlás kizárólag magáncélú, befektetési jellegű ügylet volt, így „semmilyen politikai vonatkozása nincs és nem is lehet”.

Az Influentia Kft. jogi lépéseket helyezett kilátásba a cég jó hírnevét sértő állításokkal szemben. „Minden ezzel ellentétes híresztelés hazugság. Ezek a valótlanságok súlyosan sértik társaságunk jó hírnevét, ezért a megfelelő fórumokon meg fogjuk tenni a szükséges jogi lépéseket” – zárul a Dr. Vásárhelyi Árpád Ügyvédi Iroda által kiadott közlemény.