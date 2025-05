Index-értesülés: a Mi Hazánk feljelentése nyomán most a bíróság kéri Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését most nem a magyar hatóságok, hanem a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte az Európai Parlamenttől – értesült az Index. A magánvádas ügyben a Mi Hazánk feljelentése alapján indult eljárás. Május 12-én emellett a mentelmi bizottság a korábban beadott, telefonlopással kapcsolatos ügyben is döntést hozhat.

Harmadszor is kezdeményezték a Tisza Párt elnökének mentelmi jogának felfüggesztését, de ezúttal nem a magyar ügyészség, hanem a Pesti Központi Kerületi Bíróság fordult az Európai Parlamenthez. Az Index úgy tudja, hogy a bíróság egy magánvádas ügyben kérte a politikus mentelmi jogának felfüggesztését, amit a Mi Hazánk Mozgalom feljelentése alapján indítottak.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke már meg is kapta a magyar bíróság kérelmét, amelyet a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbított az EP jogi szakbizottságának. Ez már a harmadik kérelem, amely Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését célozza.

Előzmények

Az ügyészség már 2024 szeptemberében kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését egy budapesti klubban történt telefonlopási ügy miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint Magyar Péter június 21-én hajnalban egy budapesti klubban, az Ötkertben szórakozott, ahol elvette egy őt többszöri felszólítása ellenére is kamerázó férfi telefonját, amelyet később a Dunába dobott. A hatóságok csak akkor folytathatják a büntetőeljárást, ha az EP-képviselő mentelmi jogát felfüggesztik.

Magyar Péter korábban kijelentette, hogy csak abban az esetben lenne hajlandó lemondani a mentelmi jogáról, ha Magyarország csatlakozna az Európai Ügyészséghez. Az ügy 2024 októbere óta húzódik, a jogi szakbizottság több alkalommal is tárgyalta, de döntés még nem született.

Az ügyészség 2024 novemberében ezért egy második kérelmet is benyújtott Magyar mentelmi jogának felfüggesztésére. Az EP jogi szakbizottságának szóvivője akkor annyit mondott, hogy két külön esetről van szó, a mobilos ügyet kezdeményező Legfőbb Ügyészség annyit közölt mindössze, hogy ők csak a lopási ügyben adtak be kérelmet. A Politico szerint a második esetben egy fideszes politikus perelné be a Tisza Párt elnökét rágalmazásért, de ezt hivatalosan azóta sem erősítették meg. A két üggyel már el is kezdett foglalkozni a jogi szakbizottság.

A Mandiner még januárban megkérdezte László Andrást, a Fidesz–KDNP EP-képviselőjét az üggyel kapcsolatban. László szerint a Néppártnak az az érdeke, hogy minél tovább húzzák a döntést a mentelmi ügyben, mert így befolyásolhatják Magyar Péter szavazatait. A képviselő szerint a telefonlopás nem politikai ügy, hanem szabálysértés, ezért Magyar Péter mentelmi jogát ki kellene adni, de az ilyen ügyek akár 2026 utánra is elhúzódhatnak.

Döntés előtt a mentelmi bizottság

Most pedig egy harmadik kérelem is érkezett, ezúttal a bíróságtól, aminek hátterében a Mi Hazánk feljelentése áll. Konkrét információ nem jelent meg erről a feljelentésről, de Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője szerint az újabb kérésre Magyar Péter bennfentes kereskedelmi ügyéhez kapcsolódóan került sor.

Korábban egy szerkesztőségünk birtokába jutott információ alapján elsőként írtuk meg, hogy Magyar Péter 2023-ban egy napon a tőzsdezárás előtti órákban minden birtokában lévő részvényt eladott, majd több tízmillió forint értékben vásárolt olyan részvényeket, amelyekről csak tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akciónak köszönhetően az értékük jelentősen megnő. Magyar Péter jelentős bevételre tett szert az ügylettel.

A Magyar Nemzeti Bank bennfentes kereskedelem gyanúja miatt eljárást indított, és az ehhez kapcsolódóan, táblázatokkal alátámasztott kérdéssort küldött a Tisza Párt elnökének. Az ellenzéki pártvezető a kérdéssor kézhezvétele után felhívta a jegybanki ügyintézőt, és kifogásolta a kérdéseket, illetve politikailag motivált fenyegetést is megfogalmazott. Arra utalt, hogy a 2026-os országgyűlési választások megnyerése után komoly változások lesznek. Az ügyet a Tisza Párt elnöke sem tagadta, az MNB közleményét úgy kommentálta, „felhívtam a nemzeti banki ügyintézőt, és jeleztem neki, hogy a legtöbb felesleges és álságos kérdésre egy bohóc jelet fogok rajzolni”.



Döntés egy héten belül?

A mentelmi bizottság

május 12-én dönt az eredeti, telefonlopással kapcsolatos ügyben,

de egyelőre nem világos, mikor kerül sor a bíróság által kezdeményezett magánvádas eljárás megvitatására.

A helyzet különösen bonyolult, mivel az Európai Parlament jogi szakbizottságának hónapok óta tartó késlekedése miatt jelenleg három különböző kérelem is vár elbírálásra Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésével kapcsolatban. A Tisza Párt elnöke ellen mindaddig nem emelhetnek vádat, amíg az EP jóváhagyását nem adja a mentelmi jog felfüggesztésére.