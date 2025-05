Az utolsó magyar hercegprímás, aki megjárta a nyilasok és a kommunisták börtönét is

Mindszenty József 1892. március 29-én Pehm József­ként látta meg a napvilá­got a Vas megyei Csehimindszenten – és csak jóval később, 1941-ben magyarosította nevét Mindszentyre. 1915-ben szentelték pappá. 1919-ben a zalaegerszegi plébánia vezetésé­vel bízták meg. A következő évtize­dekben irányításával kilenc új temp­lomot és tizenkét iskolát építet­tek fel. Zalai plébánossága idején fellendítette a város kulturális életét. XII. Pius pápa 1944-ben veszprémi megyés püs­pökké nevezte ki.

Karácsonyi letartóztatás

Há­ború­ellenes emlékirata miatt nyilasok börtönébe ke­rült. Sopronkőhidán raboskodott, majd december 29-én Apor Vilmos püspök közbenjárására átvitték az Isteni Megváltó Leányai apácarend soproni kolostorába és házi őrizet alatt tartották. Itt nyerte vissza szabadságát a szovjet csapatok 1945. április 1-jei bevonulásakor.

Amikor súlyos cukorbetegségben elhunyt Serédi Jusztinián hercegprímás, esztergomi érsek, XII. Piusz pápa 1945. szeptember 8-án Mindszentyt esztergomi érsekké nevezte ki. Két nap gondolkodási idő után alávetette magát a pápai akaratnak, és 1945. október 7-én Esztergomban beiktatták új hivatalába. Nem mindennapi esemény volt a prímási székfoglaló, hiszen a XX. században ezt megelőzően csak kétszer, 1916-ban és 1928-ban történt hasonló. Történelmi példákkal tűzdelt, súlyos mondanivalójú beszédében nem titkolta el az új helyzet felett érzett kétségbeesését sem: „Ma előttünk riadó, vak mélység örvénylik fel; történelmünk legnagyobb nemcsak közjogi, de erkölcsi, politikai, gazdasági örvényében fuldoklik a vérző Magyarország.”

A hercegprímás sohasem rejtette véka alá a véleményét: ellenezte a földosztást, bírálta a nemzeti bizottságok és a kommunisták vezette politikai rendőrség működését, a németek kitelepítését, de szót emelt a katolikus sajtó korlátozása miatt is. A nép demokráciával szemben egyedüli megoldásnak a kereszténydemokráciát, a keresztény erkölcsi törvényeken alapuló társadalmat tartotta.

A nyilas után a kommunista rezsim is kivetette rá a hálóját. Karácsonykor, 1948. december 26-án tartóztatták le idős édesanyja szeme láttára az érseki palotában, ahonnan az ÁVH hírhedt központjába, az Andrássy út 60.-ba hurcolták. Az Emlékirataim című memoárjában így írt letartóztatásának történetéről:

Este fél kilenc van. Én vacsora óta az imazsámolyon térdelek, imádkozom és elmélkedem. Hirtelen kitárul az ajtó, s azon Décsi (Décsi Gyula ÁVH-s alezredes – a szerk.) lép be elsőnek. Megáll előttem: – Azért jöttünk, hogy letartóztassuk önt. – Ugyanekkor nyolc-tíz rendőrtiszt nyomul Décsi után a szobába, s amikor a rendőr alezredes szavai elhangzanak, minden oldalról körülfognak. Amikor a letartóztatási végzést kérem tőlük, nyeglén odavetik, hogy nekik ilyenre nincs szükségük. Amikor pedig a bíboros különleges nemzetközi jogállására utaltam, Décsi fölényesen veti oda, hogy hazaárulókat, kémeket és valutaüzéreket az éber demokratikus rendőrség akkor is kézre keríti, ha valaki bíborosi talárban van.

A közvélemény nagy részét megdöbbentette letartóztatás híre. Boross Péter volt miniszterelnök így emlékezett erre: „Elképesztőnek tartottam, hogy egy főpa­pot letartóztattak. Vidéki gyerek vol­tam. Ha a püspök jött hozzánk bérmálásra, akkor az egész falu haptákba állt. Az én szememben a püspökhöz, pláne az érsekhez képest ku­tyafüle volt egy miniszter. Nem felejtem, 1944-ben Mindszenty a szülőfalunk­ban járt, és fo­gadta a jobb embe­reket, köztük apámat is negyed­órás audiencián. Ez rendkí­vüli megtisz­teltetés volt.”

„A védelem meg is köszöni a vád hatóságának”

Mindszenty ellen hűtlenség, a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény, kémkedés és valutaüzérkedés volt a vád. A vizsgálati fog­ságáról így írt memoárjában: „Éjjel 11 óra. Megint kihallgatásra visznek, 72 órás nem alvás és az állandóan megismételt gumibotozások után. (...) Amíg az aláírást megtagadom Décsi alezredes éjjelenként 2-3 ízben is átad a kínzómnak, aki felugrik, visz a cellámba, levetkőztet, leteper és kéjes gyönyörűséggel záporozza rám az ütéseket. Fizikai megtörésemre szolgál egy másik kegyetlen módszer is, nem engednek aludni.”

Miután előkészítettek a koncepciós pert, 1949. február 3-án kezdték a főtárgyalást a Budapesti Népbíróságon Olti Vilmos vezette különtanácsa előtt, Alapy Gyula népügyész vádindítványa alapján. Alapy vádbeszédében leszögezte: „Legyen a Népbíróság ítélete emlékeztetés, s az ítélet a magyar nép elárulóit, kémeit, kufárait adja át az enyészetnek. Mindszenty Józsefre, Baranyay Jusztinra, Esterházy Pálra halálbüntetés, a további vádlottakra a legsúlyosabb fegyházbüntetés kiszabására teszek indítványt.”

Mindszenty védője, Kiczkó Kálmán csak szabadkozott amiatt, hogy a védelem képviseletét tölti be, ahelyett, hogy ellátta volna a feladatát. „A védelem meg is köszöni a vád hatóságának, hogy csak az olyan cselekedeteket hozta ide vád tárgyává, amelyek a hercegprímás úr papi működésével összefüggésben nincsenek” – mondta szerepzavarában a védő.

A Budapesti Népbíróság 1949. február 8-án életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte Mindszentyt.

Noha az ítéletet nemzetközi felháborodás és az eljárás résztvevőinek kiátkozása követte, sem a pápa fellépése, sem a világ nagyvárosaiban lezajlott tüntetéssorozat nem hozott változást az ügyében. A főpap hosszú raboskodása a gyűjtőfogház rabkórházában kezdődött, amit kilenc hónapos magánzárka követett. 1954 májusában vitték vissza a rabkórházba, és mivel egészségi állapota nem javult, börtönbüntetését 1955 nyarán egészségi okokból felfüggesztették. Ezután Püspökszentlászlón, novembertől Felsőpetényben élt házi őrizetben. Innen szabadította ki egy páncélosalakulat 1956. október 30-án. De újra me­nekülnie kel­lett, és az USA nagykövetségén talált menedéket, ahol tizenöt évet töltött.

A boldoggá avatási eljárás

1971-től a bécsi Pázmáneum volt a menedék­helye. 1975. május 6-án Bécs­ben hunyt el. Az ausztriai Mária­zellben temették el, de vég­akaratának megfele­lően („amikor Mária és Szent István országa felett lenyugszik a moszkvai hitetlenség csillaga”) 1991. március 4-én haza­hozták hamvait, és május 4-én az eszter­gomi bazi­lika kriptájában helyezték örök nyugalomra. Az 1990. évi XXVI. törvény alapján semmissé is nyilvánították az 1949-ben ellene hozott ítéletet.

2012-ben a Legfőbb Ügyészség – Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek kezdeményezésére – kimondta teljes körű jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálását.

1994-ben egyháza hivatalosan is elindította Mindszenty boldoggá avatási eljárását. 2019-ben fontos előrelépés történt, ugyanis Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé Mindszenty József „hősies erényeinek elismerését”. Erdő Péter szerint „fontos lépés ez a boldoggá avatás felé, hiszen most már az imameghallgatások és csodák felülvizsgálata kezdődik”. Az eztergom–budapesti érsek később elmondta: az a korábbi próbálkozás, hogy fehér vértanúságként ismerjék el a fogságát, nem járt sikerrel. Most gyógyulásokért imádkoznak, de egy neki tulajdonított gyógyulást nem ismertek el csodálatos jellegűnek.

A negatív orvosbizottsági döntésről Kovács Gergely okleveles posztulátor a Mandinernek korábban azt nyilatkozta: ennek egyedüli oka az volt, hogy sajnos az ezredforduló idején Magyarországon nem voltak olyan orvosi vizsgálati módszerek, mint Nyugaton. Hiányoztak tehát (és visszamenőleg nem is pótolhatóak) bizonyos, a mi korunkban már követelményként támasztott olyan dokumentumok, amelyekkel az esetet közvetlenül nem vizsgáló római orvosok kellően bizonyítva látták volna a halálos betegség és a csodás gyógyulás megvalósulását.

(Borítókép: Mindszenty József Angliában, 1973-ban. Fotó: Daily Express / Hulton Archive / Getty Images)