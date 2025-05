Orbán Viktor visszavágott Manfred Webernek: Magyarország jó deal volt az uniónak, Ukrajna csőd

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy ahogyan a magyar nép 20 évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz, és élvezheti annak előnyeit, ugyanúgy az ukrán népnek is joga van ehhez. Weber hangsúlyozta, hogy az európai néppárt egyértelmű európai perspektívát kíván adni Ukrajnának. Erre a kijelentésre reagált Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki élesen vitába szállt a néppárti politikussal.

Magyarországot azért vették fel az Európai Unióba, mert a tagok ezzel jól jártak. Jó deal volt. Németországnak is, Herr Weber

– írta a kormányfő, majd határozottan hozzátette: „Ukrajna felvétele nem jó deal. Ukrajna nem hozzáadott érték, hanem csőd”.

A miniszterelnök szerint óriási hiba lenne, ha az európai pénzeket Ukrajnába küldenék ahelyett, hogy a gondokkal küzdő európai gazdaság megerősítésére fordítanák azokat. „Ideje lenne, hogy az európai vezetők az európai embereket képviseljék, Herr Weber!” – zárta bejegyzését a kormányfő.

Weber Mandiner által szemlézett sajtótájékoztatóján egyébként többször is kiemelte, hogy az Európai Néppárt továbbra is feltételek nélkül támogatja Ukrajnát, és készen áll arra, hogy kompenzálja akár az amerikai oldalról felmerülő problémákat is. A néppárti elnök kitért a Tisza Párt álláspontjára is az ukrán csatlakozással kapcsolatban, bár konkrét válasz helyett inkább pártjának általános álláspontját ismételte meg.

Orbán Viktor és Manfred Weber között nem újkeletű a feszültség. A magyar kormányfő és pártja, a Fidesz korábban az Európai Néppárt tagja volt, azonban 2021-ben, hosszas viták után kilépett a pártcsaládból. Weber jelenleg a Magyar Péter vezette Tisza Párttal alakít ki szorosabb kapcsolatot, amely nemrég csatlakozott az Európai Néppárthoz.