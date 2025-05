Orbán Viktor: Amerika lelécelt, mi meg állunk, mint a lakodalomban

Orbán Viktor kedd este részt vett az ukrán EU-tagságáról szóló Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás országjárásának ráckevei állomásán. A miniszterelnök a kormány gazdasági és politikai intézkedései mellett beszélt Ukrajna uniós tagságáról, az Európai Unió terveiről, de röviden kitért a Tisza Pártra is.

Orbán Viktor miniszterelnök kedd este megjelent Pánczél Károly, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjének lakossági fórumán Ráckevén. A rendezvényen Tuzson Bence igazságügyi miniszter is részt vett, aki a kormányfővel együtt hangsúlyozta az ukrán EU-csatlakozásról szóló véleménynyilvánító szavazás, a Voks 2025 fontosságát.

A miniszterelnök váratlanul jelent meg, amit a napokban megjelent hírekkel magyarázott, mint mondta, azért érkezett Ráckevére, mert

Megkérdezem a Bencét, hogy ő lesz-e a legfőbb ügyész

– fogalmazott, majd megjegyezte, hogy Tuzson Bence igazságügyi minisztert „az ellenzék jelölte” a pozícióra.

A kormányfő elmondta, hogy már a 2002-es és a 2006-os országgyűlési választás kampányában is járt Ráckevén. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a politikában semmilyen győzelem sincs kódolva, és „aki azt gondolja, hogy nyerni fog, az biztosan veszít”. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy azóta létrehoztak egy migránsmentes országot, ráadásul Európa egyetlen családközpontú rendszerét. Ígéretet tett Európa legnagyobb adócsökkentési programjára, és kijelentette, hogy a legalább kétgyerekes édesanyáknak a jövőben nem kell SZJA-t fizetniük.

A kormány terveit tíz pontba szedte, öt gazdaságit és öt politikait sorolva. Kiemelte az árszabályozást, hangsúlyozva, hogy az iparcikkekkel kapcsolatban is bevezetik az árrésszabályozást. Megemlítette a nyugdíjasoknak járó áfavisszatérítést, a Demján Sándor Programot, és az anyák szja-mentességét is. A politikai célok között sorolta Ukrajna és a Pride ügyét, a külföldről finanszírozott civil szervezeteket átvilágítását, a kábítószer ellen küzdelmet, valamint a falvak és kistelepülések támogatását is.

Előkerült Ukrajna helyzete

A kormányfő reagált Manfred Weber keddi sajtótájékoztatójára is, amelyen az Európai Néppárt elnöke többek között arról beszélt, hogy az ukránoknak ugyanúgy joguk van az európai családhoz tartozni, mint ahogy a magyarok 20 éve csatlakoztak. Úgy látja, hogy az uniós politikus ismét hitet tett az ukrán EU-tagság mellett és Magyarországot támadta. „Minket azért vettek fel, mert jó üzlet volt. Ha Ukrajna felvétele jó üzlet lenne, akkor támogatnám, de az rossz üzlet” – mondta a miniszterelnök, aki szerint az EU a közép-európaiakkal akarja megfizettetni Ukrajna uniós tagságát.

„Nem akarom az amerikaiakat sem megbántani, meg önöket sem, de hát azért az amerikaiak leléceltek” – fogalmazott Orbán Viktor. „Azt mondták, hogy »remek, itt ez a háború, ezek itt ketten nem tudnak megállapodni jól látható módon, az európaiak támogatják a háborút, sok sikert kívánok«. Ők a maguk részéről ide több pénzt nem adnak” – fejtegette a miniszterelnök.

De mielőtt leléceltek volna, még aláírtak egy megállapodást, amely azért az ásványkincseket magukkal viszik. Tehát azt mondták, hogy hát ha Ukrajna akar együttműködni az Egyesült Államokkal, annak legyen kölcsönös gazdasági érdekalapja, és kötöttek egy megállapodást. Mi meg európaiak ott állunk, mint a lakodalomban. Nézelődünk. Most ez micsoda?

– fogalmazott Orbán Viktor, megjegyezve, hogy az unióban egyfolytában olyan vezetők vannak, „akik 40, 50, 60, ki tudja hány milliárd eurót” akarnak folyamatosan küldeni az Európai Unióba. „Tehát azt gondolom, hogy az Európai Unió nagyjából velünk, közép-európaiakkal akarja megfizettetni Ukrajna európai uniós tagságát” – tette hozzá.

Orbán Viktor kitért a Tisza Pártra is

Orbán Viktor leszögezte, hogy Ukrajna felvételével veszélybe sodorják azokat az eredményeket, „amiket a magyarok összelapátoltak”, ezért olyan kormányra van szükség, ami megvédi ezeket az eredményeket, világossá téve, hogy a Fidesz-KDNP-n kívül nincsen másik politikai erő Magyarországon, amelyik ezt meg tudná tenni.

Az összes többi párt Brüsszel érdekeit képviseli Magyarországon. Természetesen az a párt is, amelyik ravaszul egy magyar folyó nevét viseli

– mondta, utalva a Tisza Pártra, hozzátéve, hogy ha nem nyerik meg a választást, akkor Brüsszel ültetne egy kormányt a magyarok nyakára.

„A választási győzelemhez vezető első nagy út a Voks 2025” – mondta, kiemelve, hogy magyar sorskérdés Ukrajna EU tagsága, amin Magyarország következő 15-20 éve múlik. „Ha ezt meg tudjuk akadályozni, akkor meg tudjuk nyerni a parlamenti választásokat is” – fogalmazott. Úgy látja, hogy a közép-európai országok mind rosszul járnának az ukrán EU-tagsággal, de egyes nyugat-európai országok és az Egyesült Államok számára jó üzlet Ukrajna.

Nézői kérdésekre is válaszolt

A miniszterelnök végül nézői kérdések sorára válaszolt, szóba kerültek a Voks 2025 szavazóívei, a Pride, a helyi Savoyai kastély felújítása, de talán a legnagyobb meglepetést egy idős úr okozta, aki megköszönte a kormányfőnek, „hogy lopott nekünk egy egészségházat”. Orbán Viktor a kormány ellen felhozott lopással kapcsolatos vádak ügyében két dolgot szögezett le.

Az első, hogy 2010 óta, mióta a mostani kormány van, a magyar állami vagyont megkétszereztük. Ideértve az aranytartalékot, ideértve a reptér visszavásárlását, a megépült rengeteg dolgot. Tehát 2010 óta Magyarországnak a közösségi állami vagyona kétszeresére nőtt, nem ellopták, hanem kétszeresére nőtt. A második: hogy a fészkes fenébe tudnánk kifizetni Európa legnagyobb családtámogatási rendszerét, hogyha ellopták volna a pénzt. Hát azért tudjuk kifizetni, mert ott van

– válaszolt a miniszterelnök, megjegyezve, hogy a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, ha hatalmon van, ha nem. „Aki ellopja a pénzt, azt be kell zárni. Jó napot! Erről nincs mit beszélni” – fogalmazott a kormányfő, aki szerint most egy olyan világban élünk, ahol lázítás, uszítás, és hergelés van.

Van olyan politikai erő, amelyik semmi mást nem csinál, csak hergel, lázít, meg uszít, és ennek mindig van valamennyi táptalaja. Különösen, hogyha a gazdaság egyébként nem repül úgy, ahogy annak repülnie kellene

– jelentette ki a kormányfő, hangsúlyozva, hogy emögött szerinte külföldi érdek van. „Fölforgatni az országot, meggyengíteni az országot, egy brüsszeli bábkormányt a nyakunkba ültetni és elfogadtatni velük mindent, amit az elmúlt 15 évben mi nagy nehezen visszalöktünk, nem fogadtunk el és elhárítottunk” – mondta.