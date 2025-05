Az AstraZeneca regionális vezetője: Azért dolgozunk, hogy a rák ne legyen halálos ítélet

Kuuno Vaher, az AstraZeneca közép-európai vezetője az Indexnek többek között arról beszélt, hogy

a magyar népbetegségek területén kínálnak megoldást,

kitért a legújabb terápiás innovációikra,

hogyan szolgálja a helyi kutatásokat a magyar adatvagyon,

szóba került a gyógyszerek eltérő régiós elérhetősége,

és hogy az uniós reformok milyen hatással voltak a vállalatra.

A vállalat Magyarországon az onkológia, a szív- és érrendszeri, a vese- és anyagcsere-betegségek, valamint a légzőszervi és immunológiai betegségek kezelésében van jelen. Terápiás területeiken több kutatást is folytattak hazánkban, mik voltak a legígéretesebb eredmények?

Az új gyógyszerekkel a betegek állapotában és a betegségek kimenetelében szeretnénk változást elérni; célunk például, hogy a rák ne legyen a fő halálozási okok között, és arra is törekszünk, hogy drámaian csökkentsük a szívelégtelenség miatti kórházi ellátás mértékét. Az onkológia területén az AstraZeneca klinikai vizsgálatai évek óta folyamatosan jelen vannak Magyarországon a legnagyobb onkológiai centrumokban.

Jelenleg 29 onkológiai klinikai vizsgálat folyik, és ezek száma várhatóan emelkedni fog.

A legtöbb hazai onkológiai vizsgálat az emlőrák és a tüdőrák területén folyik, de jelen vagyunk a petefészekrák, prosztatarák, gyomorrák, méhtestrák, májrák, fej-, nyaki daganatok és hematológiai területeken is. Számos, áttörést jelentő onkológiai gyógyszer már elérhető, és az elkövetkező években még többet fognak törzskönyvezni.

Voltak olyan gyógyszerfejlesztéseik, amelyeket a magyarországi tapasztalatok indukáltak? A légúti betegségek és immunológiai területen kiemelendő a magyar részvétel azokban a klinikai kutatásokban, amelyek az úgynevezett biológiai terápiák kifejlesztéséhez vezettek.

Ezeket a terápiákat akkor alkalmazzák, amikor a szokásos standard kezelések nem tudják kontrollálni a betegséget. Magyarországon összesen 22 nemzetközi vizsgálat folyt magyar orvosok és betegek részvételével, ahol ezek a gyógyszerek eredményesnek bizonyultak súlyos asztma, orrpolipózis és lupus kezelésében. A vizsgálatokat követően kerültek ezek a gyógyszerek törzskönyvezésre, és váltak ma már a magyar betegek számára is elérhetővé. A kardiovaszkuláris, renális és metabolikus területről is számtalan klinikai vizsgálatot végeztek Magyarországról, amelyek kapcsán számos új hatóanyag került be a terápiás eszköztárba.

Kiemelhetőek azok a nagy vizsgálatok, amelyekben az eredetileg cukorbetegség-kezelésre vonatkozó gyógyszerek kardiovaszkuláris biztonságosságának igazolásán túl a krónikus vesebetegségre és a szívelégtelenség-kezelésre kifejtett pozitív hatásukat sikerült igazolni.

Azóta ez utóbbi indikációk is az európai terápiás ajánlásokban az elsővonalbeli kezelési lehetőségek közé kerültek. Az új terápiák már lehetővé tették, hogy sok súlyos asztmás beteg visszatérjen a munkába, az új onkológiai gyógyszerek pedig számos daganatos beteg életét mentették meg. A krónikus vesebetegség megfelelő terápiája pedig sok érintett számára késleltette a dialízist, vagy a beteg akár el is kerülhette azt.

Az antibiotikumokból többször hiány volt a patikákban, amellett, hogy a rezisztencia egyre nagyobb probléma, miközben 80 éve nem találtak fel új baktériumellenes szert. A Novexel Corpot ezért vásárolta meg az AstraZeneca; már tíz évvel ezelőtt kutatás-fejlesztési igazgatójuk, John Rex úgy fogalmazott, hogy ha nem cselekszünk időben, a gyógyszer-rezisztencia miatt a fertőző betegségeknél 100 évvel ezelőtti állapotokra süllyedhetünk vissza. Tavaly pedig a Nature tudományos lapban publikáltak szerint amerikai kutatókkal értek el áttörést a tüdőgyulladás kezelésében. Mikor válhat ebből alkalmazható gyógyszer?

Az AstraZenecánál az emberiség legsúlyosabb betegségeit kutatjuk, olyan gyógyszereket fejlesztünk, amelyek jelentősen javítják az életkilátásokat, az életminőséget. Tudományos eredmények alapján új, célzott terápiák fejlesztésén dolgozunk. Globálisan az elmúlt években a vállalat árbevételének jelentős részét fordította kutatás-fejlesztésre.

A legfrissebb adatok szerint 2024-ben a K+F-kiadások 13,6 milliárd dollárt tettek ki, ami a teljes árbevételünk 25 százaléka.

Világszerte vezető szerepet töltünk be az újonnan indított globális klinikai vizsgálatok számában. Az összes többi betegséghez hasonlóan csak a jelentős innováció fogja biztosítani az eredményekben a nagyobb változást; ugyanez a helyzet az antibiotikum-rezisztencia esetében is. Úgy vélem, hogy a nanotechnológiai megoldások és az új koncepciók, mint például a baktériumok génszerkesztése, biztosíthatják az antibiotikum-rezisztencia kezelésében a lépésváltást. Hogy ezek az új terápiák hatékonyak-e, azt csak klinikai vizsgálatokkal lehet bizonyítani.

Mi az álláspontjuk az ágazatot érintő uniós reformról, amely a gyógyszerellátás biztonságát, az elérhetőség javítását, az innovatív készítmények megfizethetőségét helyezi fókuszba?

Az Európai Bizottság a gyógyszeripar fejlesztését szorgalmazza, annak érdekében, hogy az Európai Unió versenyképes maradjon a tudományos kutatások területén, növelje az ellátás biztonságát és erősítse a betegközpontú megközelítést. Az emberek jelenleg különböző mértékben férnek hozzá a gyógyszerekhez az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy egyes országokban a betegeknek csak néhány hónapot kell várniuk arra, hogy egy adott terápiához hozzájussanak, míg más országokban ez akár évekig is eltarthat.

Minden olyan kezdeményezést támogatunk, amelynek a célja az emberek egészségi állapotának javítása, az egészségügyi ellátáshoz, szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés, illetve az európai egészségügyi rendszer hatékonyságának növelése.

A világszerte, így Európában is tapasztalható időszakos gyógyszerhiány hogyan érintette a vállalatot?

Sem Magyarországon, sem világszerte vállalatunk terápiáit érintően nem fordult elő gyógyszerhiány, folyamatosan tudtuk azokat biztosítani a betegeknek.

A tavalyi magyar uniós elnökség egyik kiemelt egészségügyi témája a szív- és érrendszeri betegségek voltak, ami egyik vezető terápiás területük. Ebben milyen előrelépések történtek ez idő alatt?

A szív- és érrendszeri betegségek a lakosság jelentős részét érintik, mind Magyarországon, mind egész Európában vezető halálok. Magyarország talán egyik legfontosabb eredménye az uniós elnökség alatt, az egészségügy területén az Európai Kardiovaszkuláris Egészségterv elfogadása volt, amelyben sürgetik, hogy minden tagállam saját stratégiát hozzon létre konkrét cselekvési pontokkal a kezelésre, a terápiaoptimalizálásra, a megelőzésre, a gyakori társbetegségek, mint a krónikus vesebetegség szűrésére egyaránt.

Ezeket az irányelveket az AstraZeneca is támogatja, számos együttműködésünk van egyetemekkel, szakmai társaságokkal, például a Magyar Kardiológusok Társaságával, amelyeknek a célja, hogy a hazai ellátás minőségét együtt javítsuk, illetve segítsünk a megelőzésben és a korai felismerésben.

Hazánk uniós elnöksége során a ritka betegség is fókuszpont volt, ami szintén portfóliójuk része. Mit gondol, itt a betegút rövidítéséhez, a mielőbbi kezelés érdekében milyen megoldások lennének előnyösek?

A ritka betegségek teljesen másfajta megközelítést igényelnek, esetükben nem beszélhetünk ilyen jelentős számokról, ha egyesével vizsgáljuk azokat, azonban együttesen nézve már jelentős a betegszám.

Az Európai Unióban nagyjából 27-36 millióan érintettek valamilyen ritka betegségben, ez pedig a teljes uniós lakosság 6-8 százaléka.

Fontos lépésnek érezzük, hogy a magyar uniós elnökség alatt ez a téma is napirendre került, hiszen nagyban segíti a közös fellépést, irányelvek kidolgozását. Magyarországon a ritkabetegség-terápiáink hét egymástól nagyon eltérő betegségtípusban nyújtanak kezelési lehetőséget, többek között a gyermekonkológiától a felnőtt vérképzőszervi rendellenességig.

Mindez magában hordozza, hogy nagyon különböző betegségeket kell megértenünk és támogatnunk, és a betegségek eltérő betegúttal rendelkeznek. A betegszervezetekkel való együttműködés mellett katalizáljuk a szakmai vitákat egy-egy olyan kórkép kapcsán, amely régebben megoldhatatlannak tűnt, mindez segíti a korábbi felismerést, és hogy a betegek minél kevesebb időt töltsenek a betegség megterhelő időszakában, mielőbb megfelelő minőségben élhessék mindennapjaikat, továbbá a terápiákhoz való hozzáférést.

Korábban egy patológus külföldi tapasztalataiból kiindulva úgy fogalmazott lapunknak, egy 64 éves magyar ember szíve olyan, mint egy 84 éves svédé. Mit profitálhatnak abból a magyarok, hogy egy olyan gyógyszercég van jelen kutatásaival, amely svédországi bázisában nem jelentős probléma, ami nálunk népbetegségnek számít?

A szív- és érrendszeri betegségek egész Európában komoly problémát jelentenek, az azonban tény, hogy a különböző országokban, többek között az eltérő életmód miatt más arányban fordul elő a betegség. Magyarországon hozzávetőlegesen kétszázezer 18 év feletti érintett ma szívelégtelenségben. A szívelégtelenség a hospitalizáció (kórházi ellátás) egyik vezető oka is, ami hatalmas terhet ró a gazdaságra. Fontos tehát megtenni mindent annak érdekében, hogy a szív- és érrendszeri betegségeket először megelőzzük, korán felismerjük és a lehető legoptimálisabban kezeljük.

A különböző betegségekhez és terápiákhoz kapcsolódó kutatásainkat nemcsak Svédországban és az Egyesült Királyságban, de a világ több más országában, így Magyarországon is végezzük. Olyan globális megközelítéssel dolgozunk, amellyel hatékonyan tudjuk fejleszteni a terápiás területeket.

Az utóbbi években a szív- és vesebetegség, a COPD, az asztma, a tüdőrák területén kötöttek stratégiai megállapodást. Milyen gyakorlati haszna lehet ennek az érintett betegségek kezelésére vagy megelőzésére nézve?

Az egészségügyi rendszerek előtt álló problémák összetettsége és nagyságrendje a szektor szereplőinek partnerségét igényli. Azt tapasztaljuk, hogy minden betegségterületen, ahol jelen vagyunk, nagyon fontos az együttműködés az orvosszakma, a döntéshozók, a betegek és a betegszervezetek, az innovatív terápiát biztosító gyártók között.

Ezeknek az együttműködéseknek a célja mindig az, hogy a lehető leghatékonyabban segítsük a betegségek megelőzését és kezelését a betegek edukációjával, a betegségek korábbi felismerésével és a betegút javításával. Ennek leghatékonyabb eléréséhez – és a betegek specifikus igényeihez igazítva – adatelemző és digitális eszközöket kell fejleszteni és széleskörűen alkalmazni az egészségügyi rendszerben. Az együttműködéseink széles területet fednek le, és több konkrét lépést is tartalmaznak.

Már volt szó a Magyar Kardiológusok Társaságával kötött megállapodásról is, itt például együtt dolgozunk évek óta többek között azon, hogy elegendő szívelégtelenségre specializálódott nővér legyen jelen a rendszerben, hiszen ők azok, akiknek kiemelt szerepük van a betegek kórházi elbocsátása utáni időszakban is. Része még az együttműködésnek a specifikus diagnosztikus módszerek bevezetésének támogatása, speciális szívelégtelenség-centrumhálózat fejlesztése, epidemiológiai kutatások támogatása. Ezek mind olyan projektek, amelyek növelik az ellátás hatékonyságát, és más országokban már bizonyítottan működnek.

Hogyan segíthet a népegészségügyi gondok megoldásában a mesterséges intelligenciával az AstraZeneca? Az adatvagyon, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, valamint a hamarosan létrejövő európai egészségügyi adattér milyen kutatásaiknál jelenthet alapot ehhez?

Az egészségügyi rendszernek a valós betegadatok alapján kell működnie, hogy a legoptimálisabb ellátást nyújthassa. Magyarország egyedülálló adatvagyona, főleg az EESZT-ben rendelkezésre álló információk primer és szekunder kutatások számára óriási lehetőséget nyújtanak.

Az adatvezérelt egészségügyi döntéshozatal egyre fontosabb szerepet kap, mindezek hozzájárulhatnak például a preventív orvosláshoz, sikeresebb betegútmenedzsmenthez, a népegészségügyi problémák megelőzéséhez, gyorsabb diagnózishoz.

Az AstraZeneca a nemzeti közegészségügyi kezdeményezések kiemelt hazai képviselőjeként köz- és magánszféra közötti partnerségekben vesz részt, egyetemi kutatásokat támogat. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karával például azon dolgozunk, hogy a mesterséges intelligencia és az adattudomány eszközeinek segítségével légúti betegségek területén (COPD, súlyos asztma) egészségügyi adatok széles körét dolgozzuk fel, így sikeresebb betegútmenedzsmentet, illetve népegészségügyi problémának számító kórképet tudunk hatékonyabban megelőzni és kezelni.

Megelőzhető betegségek tekintetében kedvezőtlen helyen állunk Európában, a cég pont ezekre alkalmazott terápiákkal van jelen, lehet abban szerepe, hogy változzon ez a statisztika? A közép-európai clusterben miben járunk élen, milyen azonos problémákkal küzdünk, és melyik nemzethez képest hol van lemaradásunk? Nyugat-Európában is jelen vannak, a keleti régióban mennyivel később érhetők el készítményeik, mi a gátja ennek?

Általánosan elmondható, hogy a fejlett társadalmak mind ugyanazzal a problémával küzdenek, az elöregedő társadalom egyre nagyobb terhet ró az országokra. Összetett kérdés, és nehéz több betegség okairól egyszerre beszélni, de többek között az életmód, a szűrési hajlandóság és az étkezés is szerepet játszik egyes betegségek kialakulásában.

Az OECD adatai szerint a magyarok többet dohányoznak, nagyobb mértékben elhízottak, mint a többi uniós polgár. Emellett sajnos globálisan is nőtt például a daganatos megbetegedések aránya a fiatalabbak körében.

Mindeközben Magyarországra az is jellemző, hogy a világon az első öt ország között vagyunk az orvoslátogatások számát és a kórházi ellátás mértékét érintően, mindez jelentős gazdasági teher. Két irányban is szükséges lenne a fejlesztés, fontos lenne a hatékonyság növelése, a prevenció, a szűréseken való részvétel növelése a korai diagnózis érdekében, a betegutak javítása – amit segítene a megfelelő gyógyszerhasználat, a háziorvosi/ápolónői ellátás fejlesztése. Másik oldalról

Magyarországon a GDP-arányos egészségügyi kiadások mértékét tovább kellene emelni, hogy megközelítsük az EU-országok átlagát, mert jelenleg a legalacsonyabbak között van.

Az innovatív terápiákhoz való rendszerszintű hozzáférésnek szintén kulcsszerepe van, az EFPIA által kiadott Wait Indicator (innovatív terápiák befogadásának ideje) szerint Magyarországon az EU egyéb országaihoz képest később lesznek hozzáférhetőek a betegeknek az innovatív terápiák, még a régió más országaihoz képest is, mint például Csehország vagy Románia. Magyarország a közelmúltban fontos lépéseket tett néhány ilyen területen.

Mint korábban közölték, 2030-ig 20 új gyógyszert visznek piacra hazánkban. Milyen betegségeknél jelentenek megoldást ezek az innovatív készítmények? Eddig 18 terápiás területen egyedüli gyártóként voltak jelen Magyarországon, hogy tudták ezt elérni?

Az AstraZeneca egyedülálló vállalása szerint 2030 év végéig 20 új gyógyszerhatóanyagot tervez bevezetni, a kutatások többek között az onkológia, szív- és érrendszeri, légúti megbetegedések, immunológia és ritka betegségek területén zajlanak. Az utóbbi időszakban több lényeges áttörést értünk el többek között tüdőrák- és emlőrákkutatásokban.

Jelenleg 199 új hatóanyag fejlesztése van folyamatban, ezen belül pedig 2025-ben hét új molekula 3. fázisú kutatása várható.

Magyarországon az elmúlt öt évben 84 klinikai kutatást indítottunk, amellyel az országban dobogósok vagyunk a gyógyszergyártók sorában. Tavaly mintegy 60 klinikai kutatás zajlott, idén a bevont betegek számának megduplázását tűztük ki célul, mintegy 800 ember számára tervezzük klinikai kutatásokon keresztül biztosítani a leginnovatívabb terápiákat.

(Borítókép: Kuuno Vaher. Fotó: Szollár Zsófi / Index)