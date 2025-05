A rácsok mögött is zajlik az érettségi, több mint 30 fogvatartott vizsgázik

A középszintű történelemérettségi nem csak a középiskolákban okozott izgalmat – a magyar börtönökben is több tucat fogvatartott izgult a feladatok miatt. A büntetés-végrehajtási intézetekben egyre többen döntenek a tanulás mellett: öt év alatt 26 százalékkal nőtt azok száma, akik valamilyen képzésben vesznek részt.

Míg az ország több mint 81 ezer diákja számára „kegyetlen nehézségű” történelemérettségivel folytatódott a 2025-ös vizsgaidőszak, a börtönök falain belül is feszült pillanatok zajlottak. A magyar nyelv és irodalom vizsga után a történelem következett annak a mintegy 1853 fogvatartottnak, akik a büntetés-végrehajtás középfokú képzési rendszerében tanulnak – közülük 33-an tettek érettségi vizsgát magyarból a hét első napján.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának közleménye szerint az elmúlt években jelentősen megnőtt a tanulási kedv a fogvatartottak körében. A 2024/2025-ös tanévben országszerte már csaknem 4800-an vesznek részt valamilyen képzésben a börtönökben, ami öt év alatt 26 százalékos növekedést jelent. Ez az adat jól mutatja a büntetés-végrehajtási intézetek reintegrációs törekvéseinek sikerességét.

4 Galéria: Érettségi a rácsok mögött Fotó: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

A tanulás és a szakmai képzettség megszerzése kulcsfontosságú a fogvatartottak jövőbeli társadalmi visszailleszkedése szempontjából. Azok, akik szakmát szereznek, leérettségiznek vagy akár főiskolai diplomával a zsebükben szabadulnak, jóval nagyobb eséllyel találnak tisztes munkát és kezdhetnek új életet.

A 2025-ös érettségi szezon

Ahogy arról az Index is beszámolt, az idei vizsgaidőszakban rekordszámú, több mint 142 ezer diák érettségizik országszerte, ami csaknem 30 ezerrel több, mint tavaly. Az írásbeli vizsgák május 5-én kezdődtek, és május 23-ig tartanak.

Az eddigi tapasztalatok alapján a középszintű történelemérettségi "kifejezetten megizzasztotta" a diákokat. Szaktanárok szerint olyan részletekre is rákérdeztek, amelyek ritkán fordulnak elő még a tanórákon is. A feladatsort a vizsgázók többsége "kegyetlennek" nevezte, bár a kiváló felkészültség és a források helyes értelmezése sokat segíthetett a jó eredmény elérésében.

A végleges érettségieredmények július 2-a után várhatók, miután a szóbeli vizsgák is befejeződnek. Az írásbeli dolgozatok javítását június 23-24. között tekinthetik majd meg a vizsgázók, és ekkor nyújthatnak be esetleges észrevételeket is.



(Borítókép: Érettségi a rácsok mögött 2025. május 7-én. Fotó: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága)